"Kalian pantas mendapatkan yang lebih baik" - Wolves resmi terdegradasi dari Liga Premier setelah West Ham dan Crystal Palace bermain imbang 0-0
Degradasi tak terhindarkan lagi
Penurunan ini sudah terlihat sejak berbulan-bulan lalu — hari Senin hanya membuatnya tak terelakkan. Musim ini seolah tak pernah benar-benar berjalan lancar. Wolves baru meraih kemenangan liga pada Januari, dan bahkan peningkatan performa yang sedikit sejak saat itu — termasuk hasil mengejutkan melawan Aston Villa dan Liverpool — selalu terasa terlalu sedikit dan terlambat. Kerusakan awal sudah terjadi.
Mengenai statistik
Wolves baru meraih tiga kemenangan musim ini, dengan lima pertandingan tersisa di musim Liga Premier 2025-26. Mereka menjadi tim dengan jumlah kebobolan terbanyak kedua di liga (61) dan satu-satunya tim yang belum mencetak 30 gol—terhenti di angka 24.
Terakhir kali Wolves terdegradasi
Wolves terakhir kali terdegradasi dari Liga Premier pada musim 2011-12. Mereka membutuhkan waktu enam musim sebelum akhirnya kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris. Pejabat sementara Nathan Shi menegaskan bahwa klub akan merespons dengan penuh keyakinan setelah musim yang penuh tantangan ini.
"Konfirmasi degradasi kami merupakan momen yang sulit bagi semua pihak yang terkait dengan Wolves," katanya dalam sebuah pernyataan. "Meskipun ini merupakan hasil yang sangat mengecewakan, upaya telah dilakukan sejak kedatangan saya pada bulan Desember untuk memastikan kami siap merespons dengan jelas dan penuh keyakinan.
"Kami jelas mengenai apa yang perlu ditingkatkan, dan fokus kami sekarang adalah memperkuat klub, membangun momentum, dan menciptakan tim yang dapat dipercaya oleh para pendukung kami. Kami tahu apa yang dibutuhkan dan akan menghadapi bulan-bulan ke depan dengan tekad yang kuat.
"Kalian layak mendapatkan yang lebih baik, dan memberikan klub yang benar-benar bisa kalian banggakan adalah yang menjadi pendorong segala hal yang kami lakukan mulai saat ini."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Meskipun degradasi sudah dipastikan, musim ini masih harus diselesaikan. Wolves akan menghadapi Tottenham, Sunderland, Brighton, dan Fulham sebelum menutup musim dengan pertandingan melawan Burnley.