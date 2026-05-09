Slot menanggapi dengan rasa frustrasi yang jelas atas anggapan bahwa budaya elit Liverpool sedang terancam. Ketegangan ini muncul setelah komentar dari Salah, yang menyarankan agar para pemain muda harus mempertahankan standar tinggi, seperti sesi latihan di gym pagi-pagi buta, untuk memastikan klub tetap sukses setelah kepergiannya.

Namun, manajer The Reds tetap bersikeras bahwa fondasi di Anfield tetap sekuat sebelumnya.

"Apakah Virgil [van Dijk] bermaksud sama dengan apa yang dikatakan Mo? Dan yang dimaksud Mo adalah bahwa standar sangat penting bagi sebuah klub sepak bola," kata Slot.

"Saya sangat setuju dengannya! Saya tidak mendengar dia mengatakan bahwa standar saat ini tidak baik. Apakah Anda mendengarnya? Saya tidak khawatir tentang hal itu, begitulah. Saya tidak khawatir bahwa standar musim depan akan lebih rendah daripada musim ini, atau musim sebelumnya, atau musim sebelumnya lagi. Tidak. Saya tidak khawatir tentang hal itu. Sama sekali."



