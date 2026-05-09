AFP
Diterjemahkan oleh
"Kalian mengerti?" - Arne Slot membalas dengan tajam kepada para wartawan setelah tuduhan soal "standar" Liverpool terkait Mohamed Salah
Slot membantah tuduhan bahwa standar mereka menurun
Slot menanggapi dengan rasa frustrasi yang jelas atas anggapan bahwa budaya elit Liverpool sedang terancam. Ketegangan ini muncul setelah komentar dari Salah, yang menyarankan agar para pemain muda harus mempertahankan standar tinggi, seperti sesi latihan di gym pagi-pagi buta, untuk memastikan klub tetap sukses setelah kepergiannya.
Namun, manajer The Reds tetap bersikeras bahwa fondasi di Anfield tetap sekuat sebelumnya.
"Apakah Virgil [van Dijk] bermaksud sama dengan apa yang dikatakan Mo? Dan yang dimaksud Mo adalah bahwa standar sangat penting bagi sebuah klub sepak bola," kata Slot.
"Saya sangat setuju dengannya! Saya tidak mendengar dia mengatakan bahwa standar saat ini tidak baik. Apakah Anda mendengarnya? Saya tidak khawatir tentang hal itu, begitulah. Saya tidak khawatir bahwa standar musim depan akan lebih rendah daripada musim ini, atau musim sebelumnya, atau musim sebelumnya lagi. Tidak. Saya tidak khawatir tentang hal itu. Sama sekali."
Perdebatan sengit mengenai kepemimpinan di ruang ganti
Dalam konferensi pers prapertandingan yang tegang menjelang laga melawan Chelsea, Slot tampak semakin gelisah saat ditanya mengenai kualitas kepemimpinan para pemain barunya.
"Saya berharap bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan saat ini, tetapi saya tidak bisa," aku pelatih asal Belanda itu dalam sesi tanya jawab tersebut. "Jadi, bagaimana saya harus menjawab pertanyaan itu? Seperti yang saya katakan, saya sepenuhnya setuju dengannya (Salah) tentang betapa pentingnya standar-standar ini. Saya pikir standar-standar tersebut berada di posisi yang baik saat ini. Saya pikir masuk akal juga bahwa pemain muda—tidak harus pemain baru, bisa saja pemain berusia tujuh tahun yang berasal dari Akademi—biasanya mendapatkan teladan dari pemain seperti Mo dan yang lainnya agar mereka memahami dan mengetahui apa yang dibutuhkan untuk bermain setiap tiga hari di level ini."
Kepemimpinan bukan hanya untuk para veteran
Slot sangat bertekad untuk membantah anggapan bahwa hanya pemain berpengalaman yang mampu menentukan arah permainan bagi klub raksasa Liga Premier. Ia mengutip contoh-contoh dari seluruh Eropa dan di dalam skuadnya sendiri untuk membuktikan bahwa profesionalisme tidak selalu bergantung pada usia.
"Saya tidak tahu jam berapa mereka berada di gym, ngomong-ngomong. Tapi saya tahu mereka menetapkan standar yang tepat di lapangan," kata Slot.
Dia menambahkan: "Dan inilah yang dilakukan Mo saat berusia 26 tahun. Saya tidak berpikir ini soal usia, bahwa hanya pemain berusia 32 atau 33 tahun yang bisa menetapkan standar. Mereka telah mengalaminya dan tahu apa yang dibutuhkan untuk bermain di level ini. Tapi ayolah, kita tidak sedang membicarakan Florian Wirtz atau Hugo Ekitike atau Alexander Isak dan semua pemain yang kita rekrut. Mereka bukan anak-anak, ini adalah profesional serius yang kini tahu apa yang dibutuhkan untuk bermain di Premier League dan Liga Champions di level ini."
Peran seorang manajer dalam budaya organisasi
Meskipun Virgil van Dijk baru-baru ini menyiratkan bahwa masih ada "pekerjaan yang harus dilakukan di balik layar," Slot meyakini bahwa tanggung jawab untuk mempertahankan keunggulan bermula dari puncak kepemimpinan. Ia menekankan bahwa meskipun para pemain senior memberikan kontribusi, staf pelatihlah yang pada akhirnya menentukan suasana tim. Menurut pembelaan yang penuh semangat dari sang pelatih kepala, mentalitas juara Liverpool sama sekali tidak goyah meskipun musim ini berjalan sulit.
"Apakah standar berasal dari manajer? 100 persen, dia sangat penting. Pemain bisa membantu dalam hal itu, tetapi jelas juga bahwa manajerlah yang menetapkan standar," tutup Slot. Ia mengakhiri diskusi dengan pernyataan tajam kepada media yang hadir tentang di mana standar-standar ini benar-benar ditunjukkan: "Standar tidak hanya penting di gym. Itu juga di lapangan. Oke. Kalian mengerti maksudku? Tanpa aku perlu mengatakan apa-apa?"