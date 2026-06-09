Melalui akun media sosial resminya, Atlético melontarkan tanggapan pedas terhadap pernyataan luar biasa yang dirilis oleh rival sekotanya. Klub tersebut dengan tegas membantah sedang menjajaki negosiasi transfer apa pun, sekaligus dengan tajam mengejek musuh bebuyutannya dalam proses tersebut.

Pernyataan resmi mereka berbunyi: "Pernyataan resmi dengan klarifikasi kami terkait pernyataan resmi dari tetangga kami, Real Madrid: 1. Video Paus yang kalian bagikan terpotong sebelum beliau mengatakan bahwa beliau juga merupakan penggemar Atleti. 2. Kalian mungkin telah mengacaukan kesopanan dengan rasa terima kasih, tetapi untuk memperjelas: kami tidak berterima kasih atas apa pun. 3. Kami tidak sedang mempertimbangkan maupun mengevaluasi tawaran apa pun untuk Julián."



