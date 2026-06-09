AFP
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“Kalian membuat kami tertawa lebih dari Barcelona” - Atlético Madrid dengan pedas mengejek rival abadinya, Real Madrid, menyusul terungkapnya tawaran mengejutkan senilai €150 juta untuk Julian Álvarez
Real Madrid mengonfirmasi tawaran besar untuk Alvarez
Real Madrid mengambil langkah yang sangat tidak biasa dengan menerbitkan pengumuman resmi terkait aktivitas transfer mereka. Klub asal Santiago Bernabeu itu mengonfirmasi bahwa tawaran sebesar €150 juta untuk Alvarez telah ditolak oleh Atlético Madrid. Menjelaskan penolakan tersebut, pernyataan resmi klub berbunyi: "Real Madrid C. F. mengumumkan bahwa, setelah rapat Dewan Direksi yang diadakan hari ini, mereka telah mengajukan tawaran sebesar 150 juta euro kepada Club Atlético de Madrid untuk hak federatif pemain Julian Álvarez." Menyusul penolakan tersebut, Los Blancos diperkirakan akan terpaksa membayar klausul pelepasan sebesar €500 juta untuk membatalkan kontraknya sepenuhnya.
Atlético mengejek rival-rivalnya dengan pernyataan-pernyataan sarkastis
Melalui akun media sosial resminya, Atlético melontarkan tanggapan pedas terhadap pernyataan luar biasa yang dirilis oleh rival sekotanya. Klub tersebut dengan tegas membantah sedang menjajaki negosiasi transfer apa pun, sekaligus dengan tajam mengejek musuh bebuyutannya dalam proses tersebut.
Pernyataan resmi mereka berbunyi: "Pernyataan resmi dengan klarifikasi kami terkait pernyataan resmi dari tetangga kami, Real Madrid: 1. Video Paus yang kalian bagikan terpotong sebelum beliau mengatakan bahwa beliau juga merupakan penggemar Atleti. 2. Kalian mungkin telah mengacaukan kesopanan dengan rasa terima kasih, tetapi untuk memperjelas: kami tidak berterima kasih atas apa pun. 3. Kami tidak sedang mempertimbangkan maupun mengevaluasi tawaran apa pun untuk Julián."
Barcelona juga mengalami kekalahan telak setelah upaya sebelumnya
Serangan gencar di media sosial yang luar biasa itu tak berhenti sampai di situ, karena Rojiblancos kembali melontarkan sindiran publik yang berbunyi: "4. Bagaimana mungkin kami tidak akur, padahal kalian membuat kami tertawa lebih dari Barcelona?" Mereka kemudian menambahkan: "P.S. Manfaatkanlah hubungan baik dengan presiden baru kalian, mari kita lihat apakah kalian akan berhenti 'mencuri' pemain dari Akademi kami. Terima kasih banyak, Real Madrid!".
Beberapa hari yang lalu, Barcelona juga mengalami hal serupa setelah mengajukan tawaran sebesar €100 juta (£86 juta/$115 juta). Atletico mempublikasikan serangkaian gambar parodi, dengan bercanda menawarkan tiket pertandingan, langganan tahunan, dan biji bunga matahari sebagai ganti Lamine Yamal.
Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kisah transfer ini?
Real Madrid dan Barcelona kini harus memutuskan apakah akan terus mengejar Alvarez atau sepenuhnya membatalkan rencana transfer ambisius mereka. Mengingat Atletico menerapkan strategi pertahanan yang begitu agresif, tampaknya semakin sulit untuk mendapatkan tanda tangan sang penyerang. Kedua raksasa Spanyol itu kemungkinan harus menegosiasikan penurunan nilai klausul pelepasan pemain asal Argentina tersebut jika mereka benar-benar ingin memaksakan kesepakatan dramatis di akhir musim panas.