"Itulah kenyataan pahit yang harus kita terima. Baik melawan Pantai Gading, Ekuador, maupun Paraguay hari ini... lawan-lawan itu bukanlah Spanyol, Argentina, atau negara lain mana pun. Kita harus mempertanyakan beberapa hal," kata bek tengah tersebut tanpa tedeng aling-aling saat menyoroti penampilan tim Jerman setelah kekalahan 3-4.
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"Kalian kan tidak mau ada orang jahat": Antonio Rüdiger terlibat adu mulut dengan seorang wartawan setelah tersingkir dari Piala Dunia
Ketika para wartawan kemudian menanyakan suasana di dalam tim—termasuk pertanyaan yang agak hati-hati mengenai apakah, mengingat penampilan yang lemah melawan tim Amerika Selatan, mungkin tim membutuhkan lebih banyak “pemain yang agresif”—Rüdiger akhirnya menjadi sangat serius.
"Kalian kan tidak menginginkan pemain-pemain nakal, kan?" balasnya dengan raut wajah muram. Ketika ada yang berpendapat bahwa "pemain yang berani melawan arus" tentu akan bermanfaat bagi tim, pemain berusia 33 tahun itu hanya tersenyum sinis. Kemudian ia kembali berbicara langsung kepada wartawan tersebut: "Kamu sendiri tahu apa yang terjadi sebelumnya. Pemain-pemain nakal..."
Penunjukan Rüdiger ke dalam skuad 26 pemain yang disusun oleh pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann menuai kritik luas menjelang Piala Dunia. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelakuan buruk yang pernah dilakukan bek tengah tersebut di masa lalu, baik di dalam maupun di luar lapangan.
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Rüdiger meminta maaf atas kelakuannya yang melampaui batas: "Ada beberapa insiden yang jelas-jelas sudah kelewatan"
Di antara insiden lainnya, ia sempat kehilangan kendali sepenuhnya saat final Piala Spanyol bersama klubnya, Real Madrid, melawan FC Barcelona pada musim lalu (2:3 setelah perpanjangan waktu), di mana ia menghina wasit dan melemparkan gulungan plester kepadanya.
Oleh karena itu, Nagelsmann dan Direktur Olahraga DFB Rudi Völler memberikan pernyataan tegas. "Batasnya sudah tercapai. Ia tidak boleh mengulangi hal ini lagi, jika tidak, akan ada konsekuensi yang lebih besar," kata pelatih tim nasional Jerman saat itu.
“Itu tidak boleh. Apalagi sebagai pemain tim nasional Jerman,” tegas Völler: “Toni adalah pemain hebat—tetapi sebagai pemain tim nasional, ia juga harus menunjukkan kelasnya melalui perilakunya. Ia memang berhak menuntut rasa hormat untuk dirinya sendiri, namun rasa hormat itu juga harus ia berikan kepada orang lain tanpa kecuali.”
Dalam beberapa bulan berikutnya, Rüdiger menunjukkan sikap yang bijaksana dan bahkan menyesal. "Diskusi ini sekali lagi menunjukkan kepada saya bahwa saya memiliki tanggung jawab yang pada beberapa momen belum saya penuhi dengan baik. Saya menanggapi kritik yang disampaikan dengan serius dan objektif, karena saya sendiri tahu bahwa saya pernah melakukan tindakan yang jelas-jelas melampaui batas," jelasnya.