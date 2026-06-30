"Kalian kan tidak mau ada orang jahat": Antonio Rüdiger terlibat adu mulut dengan seorang wartawan setelah tersingkir dari Piala Dunia

Ketika para wartawan kemudian menanyakan suasana di dalam tim—termasuk pertanyaan yang agak hati-hati mengenai apakah, mengingat penampilan yang lemah melawan tim Amerika Selatan, mungkin tim membutuhkan lebih banyak “pemain yang agresif”—Rüdiger akhirnya menjadi sangat serius.

"Kalian kan tidak menginginkan pemain-pemain nakal, kan?" balasnya dengan raut wajah muram. Ketika ada yang berpendapat bahwa "pemain yang berani melawan arus" tentu akan bermanfaat bagi tim, pemain berusia 33 tahun itu hanya tersenyum sinis. Kemudian ia kembali berbicara langsung kepada wartawan tersebut: "Kamu sendiri tahu apa yang terjadi sebelumnya. Pemain-pemain nakal..."

Penunjukan Rüdiger ke dalam skuad 26 pemain yang disusun oleh pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann menuai kritik luas menjelang Piala Dunia. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelakuan buruk yang pernah dilakukan bek tengah tersebut di masa lalu, baik di dalam maupun di luar lapangan.