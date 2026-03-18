"Sejujurnya, saya tidak ingin membahas hal itu lagi. Setiap orang di klub berhak untuk bersuara. Kalian juga menyampaikan pendapat kalian, jadi kami pun berhak melakukannya. Itu hal yang wajar," kata direktur olahraga juara bertahan Jerman itu kepada DAZN sesaat sebelum pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta Bergamo.
Diterjemahkan oleh
"Kalian juga menyampaikan pendapat kalian": Max Eberl membalas para pengkritik FC Bayern München setelah perdebatan soal wasit
Padahal, saat mengkritik kinerja wasit, Bayern sama sekali tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan. Sebaliknya, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan kartu kuning yang diberikan kepada Luis Diaz.
"Kami sudah dirugikan saat melawan Leverkusen dan kembali kehilangan seorang pemain di pertandingan berikutnya—meskipun keputusan itu salah. Itulah mengapa kami bertindak seperti ini. Untuk mendukung pemain kami. Itu juga bagian dari permainan. Untuk mengatakan: 'Kami merasa itu tidak benar,'" jelas Eberl, yang ingin menutup masalah ini secara tuntas: "Kami telah mengajukan banding, dan banding itu ditolak. Sekarang kita lanjutkan."
Namun, direktur olahraga Bayern itu tidak mengerti mengapa begitu banyak suara yang angkat bicara dan mengkritik pejabat FCB atas pernyataan mereka. "Hal ini dibesar-besarkan secara berlebihan dan dikomentari lagi di tiga surat kabar."
- Getty Images
Banding Bayern terhadap skorsing Luis Diaz ditolak
"Hal itu juga dilakukan oleh rekan-rekan saya yang lain," lanjut Eberl. "Sudah berapa kali mereka mengatakan bahwa VAR harus dihapuskan. Namun, hal itu hanya disinggung sekilas, sedangkan di Bayern hal itu dibahas selama tiga hari karena setiap orang ingin menonjolkan diri."
Dalam pertandingan di Leverkusen tersebut, Bayern kehilangan dua gol karena handball yang dianggap pelanggaran, selain itu Diaz menerima kartu kuning-merah di menit-menit akhir setelah diduga melakukan diving.
Wasit Dingert kemudian mengakui bahwa keputusannya untuk mengusir pemain Kolombia itu dari lapangan terlalu berlebihan setelah melihat tayangan ulang. "Jika saya melihat tayangan ulang, saya tidak akan memberikan keputusan seperti itu lagi," jelasnya. Namun, Pengadilan Olahraga DFB menolak banding yang diajukan klub asal Munich tersebut terhadap skorsing Diaz.
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal
Waktu
Pertandingan
Sabtu, 21 Maret
15.30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Sabtu, 4 April
15.30
SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
Sabtu, 11 April
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)