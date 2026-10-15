AFP
Diterjemahkan oleh
“Kalian ingin membunuh seorang pemain?” Pelatih Real Madrid Jose Mourinho berang, kecam Federasi Sepak Bola Spanyol dan pertanyakan waktu penjatuhan skorsing Vinicius Jr setelah menang 4-3 atas Roma
- AFP
Pelatih asal Portugal kecam waktu penerapan tindakan disipliner
Pelatih asal Portugal itu mengkritik federasi sepakbola Spanyol setelah badan tersebut mengonfirmasi larangan bermain empat pertandingan bagi bintang Brasil asuhannya, tak lama sebelum laga Liga Champions melawan mantan klubnya di Stadio Olimpico. Sanksi di kompetisi domestik itu dijatuhkan menyusul insiden menarik rambut Nathan Saliba dalam kemenangan 1-0 atas Villarreal pada Sabtu, setelah itu sang pelatih memboikot konferensi pers pascapertandingan.
Meski terguncang oleh kabar tersebut, Real Madrid bangkit secara luar biasa setelah tertinggal dua gol. Gol-gol Carlos Espi, Endrick, dan Antonio Rudiger pada fase akhir pertandingan memastikan kemenangan dramatis 4-3.
Pengumuman jelang laga memicu kemarahan di tepi lapangan
Kemarahan Mourinho meledak setelah keputusan komite disiplin sampai ke bus tim hanya dua jam sebelum laga melawan tim asuhan Gian Piero Gasperini dimulai. Keputusan yang datang di saat-saat terakhir itu tampaknya membuyarkan konsentrasi Vinicius. Sang penyerang kehilangan bola dalam proses terciptanya gol kedua tuan rumah, lalu langsung ditarik keluar setelah Donyell Malen mencetak gol keduanya pada menit ke-57.
Mempertanyakan waktu pengumuman keputusan itu setelah kebangkitan luar biasa timnya, Mourinho berkata: "Menurut Anda, apakah wajar seorang pemain dari tim Spanyol yang harus menjalani pertandingan penting bagi sepakbola Spanyol baru mengetahui dua jam sebelum pertandingan bahwa ia dijatuhi skorsing empat pertandingan?"
"Tidak bisakah mereka melakukannya besok pagi? Apakah kami harus naik bus dan hampir tiba di stadion baru mengetahui bahwa Vinicius dijatuhi skorsing empat pertandingan? Sekarang mereka bertindak tanpa malu. Kini semuanya sudah terbongkar. Dua jam sebelum pertandingan, seorang pemain harus mengetahui bahwa ia dijatuhi skorsing empat pertandingan. Sebuah tim Spanyol yang telah meraih tiga poin untuk sepakbola Spanyol, untuk peringkat, untuk prestise sepakbola Spanyol. Anda ingin menghancurkan seorang pemain dua jam sebelum pertandingan? Bagi saya, itu tidak wajar."
- Pressinphoto
Insiden penjambakan berujung hukuman berat
Insiden kontroversial saat melawan Villarreal terjadi setelah Vinicius masuk pada menit ke-52 dan mengira dirinya telah menggandakan keunggulan Madrid. Namun, wasit menganulir gol tersebut dan mengusir sang pemain sayap setelah meninjau tayangan melalui monitor di tepi lapangan. Komite disiplin federasi Spanyol kemudian menjatuhkan larangan bermain dua pertandingan kepada penyerang itu karena "bertindak dengan kekerasan ... (saat) tidak berada dalam posisi untuk memperebutkan bola", ditambah larangan bermain dua pertandingan lagi karena "protes" kepada perangkat pertandingan. Mengakui kesalahannya yang merugikan, pemain sayap itu meminta maaf melalui media sosial, dengan mengatakan bahwa ia "meminta maaf kepada tim dan para penggemar [Madrid]".
Skorsing yang merugikan jelang duel El Clasico
Kemenangan di ibu kota Italia, yang ditandai dengan Kylian Mbappe menjadi pemain termuda yang mencapai 100 penampilan di Liga Champions pada usia 27 tahun, memberi momentum berharga bagi Madrid untuk terus bersaing di puncak klasemen. Namun, absennya Vinicius di kompetisi domestik membuat Mourinho menghadapi persoalan taktik besar menjelang rangkaian laga La Liga yang berat, dimulai dengan menghadapi Sevilla pada 18 Oktober sebelum duel El Clasico melawan Barcelona pada 25 Oktober. Andalan Real Madrid itu juga dipastikan absen dalam dua laga liga lainnya bulan depan, yakni saat menghadapi Racing Santander pada 1 November dan bertandang ke markas Valencia enam hari kemudian.
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