Kemarahan Mourinho meledak setelah keputusan komite disiplin sampai ke bus tim hanya dua jam sebelum laga melawan tim asuhan Gian Piero Gasperini dimulai. Keputusan yang datang di saat-saat terakhir itu tampaknya membuyarkan konsentrasi Vinicius. Sang penyerang kehilangan bola dalam proses terciptanya gol kedua tuan rumah, lalu langsung ditarik keluar setelah Donyell Malen mencetak gol keduanya pada menit ke-57.

Mempertanyakan waktu pengumuman keputusan itu setelah kebangkitan luar biasa timnya, Mourinho berkata: "Menurut Anda, apakah wajar seorang pemain dari tim Spanyol yang harus menjalani pertandingan penting bagi sepakbola Spanyol baru mengetahui dua jam sebelum pertandingan bahwa ia dijatuhi skorsing empat pertandingan?"

"Tidak bisakah mereka melakukannya besok pagi? Apakah kami harus naik bus dan hampir tiba di stadion baru mengetahui bahwa Vinicius dijatuhi skorsing empat pertandingan? Sekarang mereka bertindak tanpa malu. Kini semuanya sudah terbongkar. Dua jam sebelum pertandingan, seorang pemain harus mengetahui bahwa ia dijatuhi skorsing empat pertandingan. Sebuah tim Spanyol yang telah meraih tiga poin untuk sepakbola Spanyol, untuk peringkat, untuk prestise sepakbola Spanyol. Anda ingin menghancurkan seorang pemain dua jam sebelum pertandingan? Bagi saya, itu tidak wajar."