"Kalian bukan lagi raja-raja Eropa!" - Patrice Evra menegaskan bahwa Barcelona 'tidak mampu' membalikkan keadaan di Liga Champions melawan Atlético Madrid dalam kritik pedasnya
"Kita tidak butuh keajaiban"
Barca benar-benar terancam tersingkir dari Liga Champions di babak perempat final setelah menderita kekalahan 2-0 di kandang dari Atletico pekan lalu. Gol-gol dari Julian Alvarez dan Alexander Sorloth menenggelamkan tim asuhan Hansi Flick, yang harus bermain dengan sepuluh orang selama sebagian besar pertandingan setelah Pau Cubarsi diusir wasit akibat melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir di akhir babak pertama.
Flick masih yakin bahwa Barca bisa lolos, seperti yang ia katakan setelah memimpin kemenangan 4-1 dalam derby melawan Espanyol di La Liga akhir pekan lalu: "Kami tidak membutuhkan keajaiban, kami perlu bermain bagus, dan kami bisa melakukannya. Segalanya mungkin. Atletico luar biasa, tapi kami memiliki tim yang bagus dan kami mampu bangkit. Kami ingin lolos."
Evra meminta para penggemar Barcelona untuk 'menerima kenyataan'
Namun, Evra jauh lebih skeptis. Barcelona belum pernah menjuarai Liga Champions sejak 2015, saat trio legendaris 'MSN'—Lionel Messi, Neymar, dan Luis Suarez—memimpin kemenangan 3-1 di final atas Juventus yang diperkuat Evra. Pemain asal Prancis ini juga dua kali mengalami kekalahan saat menghadapi Barca di final bersama Man Utd, dan ia tidak percaya skuad Flick saat ini bisa menandingi tim-tim hebat mereka di masa lalu.
"Dengar, para penggemar Barcelona harus sadar dan menghadapi kenyataan. Saya melihat foto profil 'Remontada' di mana-mana; sudah waktunya untuk bersikap rendah hati dan menghapusnya," kata Evra, seperti dilansir Diario Sport. "Ini bukan Barcelona tahun 2015; tim itu sudah tidak ada lagi. Kita telah melihat mereka runtuh berkali-kali di panggung besar, dan, sejujurnya, mereka tidak mampu melakukannya lagi."
Mengapa Evra mendukung 'para pejuang' Simeone
Evra kemudian menjelaskan mengapa ia mendukung Atletico, yang juga telah menyingkirkan Barca di Copa del Rey awal tahun ini. "Di Liga Champions, mereka lebih mungkin mendapat kartu merah lagi daripada menang; hal itu sudah menjadi semacam kebiasaan belakangan ini," katanya. "Saya sangat percaya pada Diego Simeone dan para pemainnya. Mereka adalah pejuang, mereka sudah siap dan siap untuk menghentikan ini."
Mantan pemain internasional Prancis itu mengakhiri pernyataannya dengan sindiran lain kepada Blaugrana: "Para penggemar Barça, tetap tenang dan diam saja, karena Eropa adalah cerita yang berbeda… dan kalian bukan lagi raja-raja. Saya mencintai olahraga ini, tapi saya lebih mencintai kebenaran."
Faktor Yamal
Meskipun ada benarnya juga komentar Evra, momentum pertandingan ini bisa dengan mudah berbalik jika Barca mencetak gol cepat di Metropolitano pada Selasa malam. Mereka juga memiliki senjata andalan berupa bintang muda berusia 18 tahun, Lamine Yamal, yang mencatatkan empat tembakan, tiga umpan kunci, dan sembilan dribel sukses pada leg pertama.
Lulusan La Masia yang sangat diandalkan Barca ini melakukan segalanya kecuali mencetak gol, dan Atletico mungkin tidak akan seberuntung itu jika mereka gagal mengendalikannya kali ini. Yamal pasti akan termotivasi, seperti yang ia tulis dalam pesan penuh semangat kepada para pendukung setelah kekalahan di Camp Nou: "Ini belum berakhir, culers. Kami akan memberikan segalanya di leg kedua. Bersama-sama, selamanya."