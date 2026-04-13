"Kalian bukan lagi raja-raja Eropa!" - Patrice Evra menegaskan bahwa Barcelona 'tidak mampu' membalikkan keadaan di Liga Champions melawan Atlético Madrid dalam kritik pedasnya

Barca benar-benar terancam tersingkir dari Liga Champions di babak perempat final setelah menderita kekalahan 2-0 di kandang dari Atletico pekan lalu. Gol-gol dari Julian Alvarez dan Alexander Sorloth menenggelamkan tim asuhan Hansi Flick, yang harus bermain dengan sepuluh orang selama sebagian besar pertandingan setelah Pau Cubarsi diusir wasit akibat melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir di akhir babak pertama.

Flick masih yakin bahwa Barca bisa lolos, seperti yang ia katakan setelah memimpin kemenangan 4-1 dalam derby melawan Espanyol di La Liga akhir pekan lalu: "Kami tidak membutuhkan keajaiban, kami perlu bermain bagus, dan kami bisa melakukannya. Segalanya mungkin. Atletico luar biasa, tapi kami memiliki tim yang bagus dan kami mampu bangkit. Kami ingin lolos."