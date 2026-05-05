Dalam tayangan televisi terlihat jelas bagaimana Vini Jr. dan bek Espanyol terlibat dalam pertengkaran sengit, di mana menurut laporan Marca, bintang Real Madrid itu dilaporkan menyebut pemain asal Maroko tersebut sebagai "idiot".

Konfrontasi tersebut diawali dengan kartu merah yang awalnya diberikan oleh wasit Jesus Gil Manzano kepada El Hilali atas pelanggaran terhadap Vinicius. Namun, wasit tersebut mencabut kartu merah tersebut tak lama kemudian setelah meninjau tayangan VAR, yang membuat sang pemain Brasil itu sangat marah.

"Berhenti dengan omong kosong ini. Lalu kamu bertanya padaku apakah aku mau bertukar jersey... Kamu bodoh, kamu ingin berkelahi... Aku tidak akan bertukar jersey denganmu," kata Vini Jr. kepada sang bek, menurut laporan Marca. Saat pertengkaran semakin memanas, ia berteriak: "Bodoh. Kamu bodoh. Kalian akan terdegradasi ke divisi dua lagi, bro. Kalian mengerikan." El Hilali dilaporkan membalas dengan kata-kata, "Dan kamu adalah seorang h***."

Tak lama kemudian dalam pertandingan, Vini kembali menanggapi saat berbicara dengan rekan setim El Hilali, Carlos Romero. "Dia bodoh, bro. Dia ingin bertingkah seperti orang bodoh di depan kamera TV," kata bintang Real Madrid itu, seperti dikutip Marca.