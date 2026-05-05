Selama pertandingan tandang Real Madrid pada Sabtu lalu di markas Espanyol Barcelona, terjadi insiden di lapangan antara pemain asal Brasil tersebut dan lawannya, Omar El Hilali.
"Kalian akan terdegradasi ke divisi dua lagi": Bintang Real Madrid Vinicius Junior dilaporkan telah menghina lawan mainnya dengan sebutan "idiot"
Dalam tayangan televisi terlihat jelas bagaimana Vini Jr. dan bek Espanyol terlibat dalam pertengkaran sengit, di mana menurut laporan Marca, bintang Real Madrid itu dilaporkan menyebut pemain asal Maroko tersebut sebagai "idiot".
Konfrontasi tersebut diawali dengan kartu merah yang awalnya diberikan oleh wasit Jesus Gil Manzano kepada El Hilali atas pelanggaran terhadap Vinicius. Namun, wasit tersebut mencabut kartu merah tersebut tak lama kemudian setelah meninjau tayangan VAR, yang membuat sang pemain Brasil itu sangat marah.
"Berhenti dengan omong kosong ini. Lalu kamu bertanya padaku apakah aku mau bertukar jersey... Kamu bodoh, kamu ingin berkelahi... Aku tidak akan bertukar jersey denganmu," kata Vini Jr. kepada sang bek, menurut laporan Marca. Saat pertengkaran semakin memanas, ia berteriak: "Bodoh. Kamu bodoh. Kalian akan terdegradasi ke divisi dua lagi, bro. Kalian mengerikan." El Hilali dilaporkan membalas dengan kata-kata, "Dan kamu adalah seorang h***."
Tak lama kemudian dalam pertandingan, Vini kembali menanggapi saat berbicara dengan rekan setim El Hilali, Carlos Romero. "Dia bodoh, bro. Dia ingin bertingkah seperti orang bodoh di depan kamera TV," kata bintang Real Madrid itu, seperti dikutip Marca.
Terlepas dari kontroversi tersebut, Vinicius pada akhirnya membuktikan kelasnya dalam laga melawan Espanyol. Dalam kemenangan 2-0 itu, pemain sayap tersebut mencetak kedua gol dan memastikan tiga poin bagi timnya.
Namun, hal ini hampir tidak akan berpengaruh lagi pada perebutan gelar di LaLiga, mengingat selisih poin Real Madrid dari rival abadi dan pemuncak klasemen FC Barcelona kini mencapai sebelas poin, dengan empat pertandingan tersisa. Dengan demikian, Barca berpotensi memastikan gelar juara lebih awal justru dalam laga El Clasico akhir pekan mendatang.