"Kalian akan mendatangkan murka Allah atas kami".. Mohamed Salah di tengah kontroversi agama di Turki

Peneliti ilmu-ilmu keislaman asal Turki, Ihsan Senocak, mengkritik nyanyian suporter Trabzonspor untuk bintang Mesir Mohamed Salah, serta menuntut penghentiannya dengan segera dan memperingatkan agar tidak mengulanginya kembali.

Sikap Senocak muncul menyusul nyanyian yang dilantunkan para pendukung Trabzonspor dengan menyebut nama Salah setelah gol-golnya, di mana mereka berseru "Allah Allah, Mohamed Salah", yang dinilai sang peneliti sebagai penggunaan yang tidak pantas atas ungkapan bermakna religius di tribune.