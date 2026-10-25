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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

"Kalian akan mendatangkan murka Allah atas kami".. Mohamed Salah di tengah kontroversi agama di Turki

Rizespor vs Trabzonspor
Rizespor
Trabzonspor
Super Lig
M. Salah
Turki
Mesir

Kontroversi seputar nyanyian suporter Trabzon untuk bintang Mesir

Peneliti ilmu-ilmu keislaman asal Turki, Ihsan Senocak, mengkritik nyanyian suporter Trabzonspor untuk bintang Mesir Mohamed Salah, serta menuntut penghentiannya dengan segera dan memperingatkan agar tidak mengulanginya kembali.

Sikap Senocak muncul menyusul nyanyian yang dilantunkan para pendukung Trabzonspor dengan menyebut nama Salah setelah gol-golnya, di mana mereka berseru "Allah Allah, Mohamed Salah", yang dinilai sang peneliti sebagai penggunaan yang tidak pantas atas ungkapan bermakna religius di tribune.

  • "Dari mana kalian mendapatkan ini?"

    Menurut apa yang dipublikasikan oleh situs Haberler asal Turki, Şenocak mengawali pembicaraannya dengan menegaskan kedudukan keagamaan dan keilmuan kota Trabzon, seraya berkata: "Apa itu Trabzon? Ia adalah tempat tinggal para ulama, bukankah demikian?

    Ia menambahkan, berbicara sebagai salah satu putra kota tersebut: "Bagaimana mungkin puluhan ribu orang di Trabzon, yang mengambil kemuliaannya dari Islam dan keimanan, meneriakkan kalimat 'Allah Allah, Mohamed Salah'? Dari mana kalian mendapatkan ini?".

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  • "Malapetaka akan menimpa kita"

    Cinozak pun meminta para suporter Trabzonspor untuk berhenti menyanyikan nyanyian tersebut, seraya berkata: "Hentikan ini segera. Kalian akan mendatangkan murka Allah atas kita. Bencana dan cobaan akan menimpa kita."

    Pernyataan Cinozak memicu perdebatan dan kontroversi luas di platform media sosial belakangan ini.

    Salah bergabung dengan Trabzonspor pada musim panas lalu secara gratis, dalam sebuah transfer yang menimbulkan kehebohan besar di segala tingkatan di Turki.

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