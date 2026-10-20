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Kali kedua berhasil? Klaim bahwa Kylian Mbappe akan pindah dilontarkan mantan bintang Arsenal yang terlibat dalam pembicaraan saat penyerang Real Madrid itu “nyaris” bergabung dengan Arsenal
Henry, Pires, dan Wenger termasuk deretan sosok legendaris asal Prancis di Arsenal
Sebelum Mbappe mencuri perhatian bersama Monaco, Arsenal menjajaki kemungkinan merekrutnya. Arsene Wenger, meski memiliki hubungan dengan klub raksasa Ligue 1 yang menaungi talenta paling menjanjikan itu, tidak banyak mengetahui penyerang lincah tersebut saat itu.
Ia disarankan untuk mempertimbangkan perekrutan besar itu, dan pembicaraan berlangsung positif. Namun, kesepakatan tidak pernah tercapai. Sosok yang kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi Prancis dan Paris Saint-Germain itu pun menjelma menjadi ikon global di luar sepak bola Inggris.
Mungkinkah ia pada akhirnya berkiprah di Premier League? Arsenal memiliki sejarah panjang dengan sosok-sosok asal Prancis, seperti Wenger, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Emmanuel Petit Sylvain Wiltord, Olivier Giroud, dan William Saliba, yang pernah menjadi bagian dari klub tersebut.
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Arsenal gagal merekrut Mbappe saat sang pemain masih remaja
Ditanya apakah Mbappe suatu saat bisa menambahkan namanya ke daftar nama-nama ternama tersebut, mantan pemain Arsenal dan Monaco Grimandi, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Kami nyaris merekrutnya saat dia berusia 17 tahun. Kami menemuinya di rumahnya dan bertemu orang tuanya. Enam bulan kemudian, dia tampil tak terbendung bersama Monaco.”
“Sejujurnya, saya pikir semuanya sudah beres ketika kami meninggalkan rumah Kylian dan orang tuanya. Saat itu dia masih sangat muda. Arsene belum mengenalnya karena dia belum bermain di tim utama.”
“Saya pikir dia memiliki ikatan khusus dengan Arsenal karena kami sudah mengenalnya sejak lama. Namun, masalahnya sekarang dia bermain untuk Real Madrid. Saya sulit membayangkan seorang pemain meninggalkan Madrid untuk bergabung dengan Arsenal.”
“Saya ingin itu terjadi karena saya mendengar begitu banyak hal buruk tentangnya. Kadang-kadang di Prancis, orang mengeluhkan sikapnya dan hal-hal lain. Namun, dia adalah pemain terbaik. Dia adalah pemain terbaik Prancis. Setiap kali bermain dalam pertandingan Piala Dunia, dia menjadi pencetak gol terbanyak. Di Spanyol pun dia pencetak gol terbanyak.”
“Saya ingin itu terjadi, tetapi saya sulit membayangkan Kylian meninggalkan Madrid untuk bergabung dengan Arsenal. Tentu saja, itu akan menjadi pilihan yang fantastis bagi Arsenal.”
Apakah Arsenal klub Liga Primer Inggris yang paling cocok untuk Mbappe?
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Arsenal merupakan tim yang paling cocok bagi Mbappe dari segi gaya bermain jika suatu saat ia ingin mencoba peruntungan di Inggris, Grimandi, yang dua kali menjuarai Premier League, menambahkan: “Ya, tentu saja.
“Namun, Kylian juga bukan pemain yang mudah ditangani. Cukup rumit. Begitulah dengan semua pemain yang sangat berbakat, seperti [Cristiano] Ronaldo, [Lionel] Messi, dan Kylian. Cukup rumit ketika Anda memiliki rencana sebagai sebuah tim. Terkadang mereka sangat berfokus pada performa, dan itu tidak mudah.
“Namun tentu saja, dari cara klub itu bermain dan sejarahnya, saya yakin ada sesuatu yang menarik baginya. Sebab, ia memahami sepakbola. Ia memahami sejarah sepakbola. Ia adalah seseorang yang hidup untuk sepakbola. Jadi, ia tahu hubungan antara Prancis dan Arsenal. Ia juga sangat mengenal Arsenal. Namun, kita lihat saja nanti.”
- Getty
Mbappe tak sabar merasakan kejayaan Liga Champions dan Ballon d'Or
Real Madrid, yang selama beberapa tahun berupaya merekrut Mbappe sebelum akhirnya mendapatkannya sebagai pemain bebas transfer pada 2024, tidak berniat melepas penyerang yang telah mencetak 97 gol bagi mereka dalam 114 penampilan.
Namun, mereka gagal meraih trofi bergengsi dalam dua musim terakhir dan tahu bahwa pemain andalan bernomor punggung 10 mereka bertekad menjuarai Liga Champions dan meraih Ballon d’Or. Mungkinkah Arsenal pada akhirnya menjadi tempat baginya untuk meraih keduanya?
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