Ditanya apakah Mbappe suatu saat bisa menambahkan namanya ke daftar nama-nama ternama tersebut, mantan pemain Arsenal dan Monaco Grimandi, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Kami nyaris merekrutnya saat dia berusia 17 tahun. Kami menemuinya di rumahnya dan bertemu orang tuanya. Enam bulan kemudian, dia tampil tak terbendung bersama Monaco.”

“Sejujurnya, saya pikir semuanya sudah beres ketika kami meninggalkan rumah Kylian dan orang tuanya. Saat itu dia masih sangat muda. Arsene belum mengenalnya karena dia belum bermain di tim utama.”

“Saya pikir dia memiliki ikatan khusus dengan Arsenal karena kami sudah mengenalnya sejak lama. Namun, masalahnya sekarang dia bermain untuk Real Madrid. Saya sulit membayangkan seorang pemain meninggalkan Madrid untuk bergabung dengan Arsenal.”

“Saya ingin itu terjadi karena saya mendengar begitu banyak hal buruk tentangnya. Kadang-kadang di Prancis, orang mengeluhkan sikapnya dan hal-hal lain. Namun, dia adalah pemain terbaik. Dia adalah pemain terbaik Prancis. Setiap kali bermain dalam pertandingan Piala Dunia, dia menjadi pencetak gol terbanyak. Di Spanyol pun dia pencetak gol terbanyak.”

“Saya ingin itu terjadi, tetapi saya sulit membayangkan Kylian meninggalkan Madrid untuk bergabung dengan Arsenal. Tentu saja, itu akan menjadi pilihan yang fantastis bagi Arsenal.”