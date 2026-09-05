Waktu istirahat menjadi faktor penentu dalam dinamika satu musim, antara Serie A dan kompetisi Eropa. Isu jadwal dan pengelolaan tenaga langsung menjadi faktor kunci untuk awal musim dan berdampak pada keseluruhan jalannya musim, dengan mempertimbangkan banyaknya pertandingan yang sudah dijadwalkan: dengan menganalisis jam jeda antarlaga liga dan empat matchday pertama kompetisi Eropa, antara September dan awal November, terlihat kesenjangan yang jelas di antara klub-klub besar Italia.





Mari kita telaah situasi tim-tim yang berlaga di Eropa, 4 di Liga Champions (Inter, Napoli, Roma, Como), Liga Europa (Milan, Juventus) dan Conference League (Atalanta).