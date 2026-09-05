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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kalender "istirahat": Inter di puncak, Juventus terakhir. Berikut jumlah jam pemulihan antara satu pertandingan dan pertandingan lainnya

Inter
AC Milan
Juventus

Dengan menganalisis jeda waktu di antara laga liga dan empat matchday pertama kompetisi Eropa, terlihat jurang yang jelas di antara klub-klub besar Italia.

Waktu istirahat menjadi faktor penentu dalam dinamika satu musim, antara Serie A dan kompetisi Eropa. Isu jadwal dan pengelolaan tenaga langsung menjadi faktor kunci untuk awal musim dan berdampak pada keseluruhan jalannya musim, dengan mempertimbangkan banyaknya pertandingan yang sudah dijadwalkan: dengan menganalisis jam jeda antarlaga liga dan empat matchday pertama kompetisi Eropa, antara September dan awal November, terlihat kesenjangan yang jelas di antara klub-klub besar Italia.


Mari kita telaah situasi tim-tim yang berlaga di Eropa, 4 di Liga Champions (Inter, Napoli, Roma, Como), Liga Europa (Milan, Juventus) dan Conference League (Atalanta).

  • Inter

    Jadwal yang menanti tim asuhan Cristian Chivu adalah yang memberikan jam istirahat paling banyak. Mulai dari laga besok melawan Napoli hingga laga terakhir pada November melawan Como, Inter adalah klub yang bisa menikmati waktu pemulihan lebih lama dibanding tim-tim lainnya. 


    Dari Inter-Napoli ke Real Madrid-Inter: 75 jam istirahat
    Dari Real Madrid-Inter ke Inter-Udinese: 143 jam 45 menit istirahat
    Dari Inter-Parma ke Inter-Club Brugge: 75 jam istirahat
    Dari Inter-Club Brugge ke Bologna-Inter: 93 jam istirahat
    Dari Bologna-Inter ke Inter-Shakhtar: 99 jam istirahat
    Dari Inter-Shakthar ke Inter-Fiorentina: 87 jam 30 menit istirahat
    Dari Milan-Inter ke Feyenoord-Inter: 72 jam 15 menit istirahat
    Dari Feyenoord-Inter ke Inter-Como: 117 jam

    TOTAL  ISTIRAHAT: 762 jam 30 menit (Sebelum kompetisi Eropa: 321 jam 15 menit, setelah kompetisi Eropa 441 jam 15 menit)

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  • NAPOLI

    Dari Inter-Napoli ke Napoli-Arsenal: 99 jam
    Dari Napoli-Arsenal ke Napoli-Bologna: 93 jam
    Dari Napoli-Frosinone ke Villarreal-Napoli: 72 jam dan 15'
    Dari Villarreal-Napoli ke Venezia-Napoli: 90 jam
    Dari Venezia-Napoli ke Napoli-Bodo: 78 jam
    Dari Napoli-Bodo ke Napoli-Roma: 93 jam
    Dari Juve-Napoli ke Porto-Napoli: 72 jam dan 15'
    Dari Porto-Napoli ke Napoli-Lazio: 87 jam dan 30'

    TOTAL ISTIRAHAT: 685 jam (sebelum Piala: 321 jam dan 30', setelah Piala 363 jam dan 30')

  • Roma

    Dari Roma-Atalanta ke Fenerbahce-Roma: 118 jam

    Dari Fenerbahce-Roma ke Torino-Roma: 95 jam dan 45 menit

    Dari Como-Roma ke Roma-Real Madrid: 80 jam dan 30 menit

    Dari Roma-Real Madrid ke Roma-Genoa: 71 jam dan 45 menit

    Dari Roma-Genoa ke Roma-Slovan: 72 jam dan 15 menit

    Dari Roma-Slovan ke Napoli-Roma: 93 jam

    Dari Udinese-Roma ke Manchester United-Roma: 75 jam

    Dari Man.United-Roma ke Roma-Sassuolo: 95 jam dan 45 menit



    TOTAL ISTIRAHAT: 702 jam (sebelum Piala: 345 jam dan 45 menit, setelah Piala: 356 jam dan 15 menit)

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  • bagaimana

    Dari Genoa-Como ke Como-Leipzig: 144 jam 15 menit
    Dari Como-Leipzig ke Como-Parma: 93 jam 30 menit
    Dari Como-Roma ke Feyenoord-Roma: 78 jam 15 menit
    Dari Feyenoord-Roma ke Fiorentina-Como: 92 jam 15 menit
    Dari Fiorentina-Como ke Como-Manchester United: 75 jam 45 menit
    Dari Como-Man. United ke Como-Sassuolo: 68 jam 15 menit
    Dari Como-Venezia ke Lens-Como: 80 jam 30 menit
    Dari Lens-Como ke Inter-Como: 93 jam

    TOTAL WAKTU ISTIRAHAT: 725 jam 45 menit (sebelum kompetisi Eropa: 378 jam 45 menit, setelah kompetisi Eropa: 347 jam)

  • JUVENTUS

    Dari Sassuolo-Juventus ke Juventus-NEC: 96 jam 15 menit
    Dari Juventus-NEC ke Juventus-Atalanta: 69 jam
    Dari Cagliari-Juventus ke Celta-Juventus: 96 jam 15 menit
    Dari Celta-Juventus ke Juventus-Lazio: 71 jam 45 menit
    Dari Juventus-Lazio ke Juventus-Rennes: 94 jam
    Dari Juventus-Rennes ke Lecce-Juventus: 71 jam 15 menit
    Dari Juventus-Napoli ke AZ-Juventus: 96 jam 15 menit
    Dari AZ-Juventus ke Fiorentina-Juventus: 71 jam 45 menit

    TOTAL WAKTU ISTIRAHAT: 666 jam 30 menit (sebelum piala: 382 jam 45 menit, setelah piala 283 jam 45 menit)

  • Milan

    Dari Lazio-Milan ke Milan-Benfica: 99 jam
    Dari Milan-Benfica ke Milan-Lecce: 95 jam dan 45 menit
    Dari Sassuolo-Milan ke Salzburg-Milan: 96 jam dan 45 menit
    Dari Salzburg-Milan ke Milan-Atalanta: 71 jam dan 15 menit
    Dari Milan-Atalanta ke Bournemouth-Milan: 99 jam
    Dari Bournemouth-Milan ke Udinese-Milan: 71 jam dan 45 menit
    Dari Milan-Inter ke Milan-Ferencvaros: 118 jam
    Dari Milan-Ferencvaros ke Genoa-Milan: 68 jam dan 15 menit

    TOTAL WAKTU ISTIRAHAT: 719 jam dan 45 menit (sebelum kompetisi piala: 412 jam dan 45 menit, setelah kompetisi piala: 307 jam)