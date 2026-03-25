Kaledonia Baru bisa lolos ke Piala Dunia: pemain amatir, tanpa seragam resmi, dan menempuh jarak 11 ribu kilometer untuk menorehkan sejarah

Kaledonia Baru adalah tim dengan peringkat terendah dalam daftar peringkat FIFA di antara tim-tim yang berpotensi lolos ke Piala Dunia: peringkat ke-150, namun mereka hanya selangkah lagi dari mencatat sejarah. Selain harus menjalani perjalanan tandang yang sangat jauh, para pemain tim nasional juga harus menghadapi masalah kekurangan seragam resmi, yang baru akan tiba beberapa hari sebelum pertandingan. Tim nasional ini sebagian besar terdiri dari pemain amatir yang harus meminta izin dari tempat kerja mereka untuk ikut dalam perjalanan ini; New Caledonia berhasil mencapai fase ini setelah lolos dari grup bersama Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Fiji, serta mengalahkan Tahiti dalam pertandingan sistem gugur pertama.