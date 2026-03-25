Ada sebuah tim nasional yang sedang berupaya lolos ke Piala Dunia yang akan digelar musim panas mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sekaligus menorehkan sejarah. Tim tersebut adalah KaledoniaBaru, yang harus menempuh jarak lebih dari 11 ribu kilometer untuk memperebutkan tiket ke turnamen tersebut. Di Guadalajara, Meksiko, pada pukul 04.00 dini hari (waktu Italia) antara Kamis, 26 dan Jumat, 27 Maret, mereka akan menghadapi Jamaika di babak playoff kualifikasi zona Inter-Confederation yang kedua dari belakang; pertandingan tunggal di lapangan netral, jika mereka berhasil lolos, mereka akan menghadapi Kongo di langkah terakhir sebelum merebut tiket ke Piala Dunia.
Kaledonia Baru bisa lolos ke Piala Dunia: pemain amatir, tanpa seragam resmi, dan menempuh jarak 11 ribu kilometer untuk menorehkan sejarah
TIM NASIONAL SEMI-AMATIR
Kaledonia Baru adalah tim dengan peringkat terendah dalam daftar peringkat FIFA di antara tim-tim yang berpotensi lolos ke Piala Dunia: peringkat ke-150, namun mereka hanya selangkah lagi dari mencatat sejarah. Selain harus menjalani perjalanan tandang yang sangat jauh, para pemain tim nasional juga harus menghadapi masalah kekurangan seragam resmi, yang baru akan tiba beberapa hari sebelum pertandingan. Tim nasional ini sebagian besar terdiri dari pemain amatir yang harus meminta izin dari tempat kerja mereka untuk ikut dalam perjalanan ini; New Caledonia berhasil mencapai fase ini setelah lolos dari grup bersama Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Fiji, serta mengalahkan Tahiti dalam pertandingan sistem gugur pertama.