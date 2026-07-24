Getty/GOAL
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“Kalau Vinnie Jones saja bisa jadi aktor!” - Cristiano Ronaldo didukung untuk terjun ke dunia film Hollywood di masa depan, alih-alih beralih menjadi pemilik klub sepak bola
Ronaldo memburu 1.000 gol sebelum pensiun
Untuk saat ini, Ronaldo—pemenang Ballon d’Or lima kali—masih terikat kontrak dengan Al-Nassr, juara Saudi Pro League. Ia masih memiliki sisa 12 bulan dalam kontrak paling menguntungkan di dunia sepak bola. Masih ada target-target yang harus diraih oleh penyerang berusia 41 tahun ini.
Mencapai 1.000 gol kompetitif berada di urutan teratas daftar tersebut, sementara kesempatan untuk bermain bersama putra sulungnya, Cristiano Junior, akan disambut baik jika remaja tersebut mampu mewujudkan potensinya dan menembus tim senior di kancah profesional.
Kesepakatan yang memperpanjang karier Ronaldo hingga pertengahan usia 40-an dan seterusnya mungkin akan disetujui, mengingat karier internasionalnya yang mencakup 223 penampilan dan 146 gol belum berakhir. Penampilan di turnamen besar lainnya — seperti Euro 2028 dan Piala Dunia di kandang sendiri pada 2030 — tidak dikesampingkan.
Namun, akan tiba saatnya ketika sepatu yang memecahkan rekor itu harus digantung untuk selamanya. Ronaldo mungkin sudah pindah ke Amerika Serikat pada saat itu, sehingga persaingan ikoniknya dengan Lionel Messi dapat kembali berkobar di MLS, dengan beberapa destinasi menarik yang menanti di California.
Perpindahan semacam itu akan memungkinkan CR7 untuk menembus industri hiburan di Tinseltown. Ia telah mulai merambah bisnis film, dengan peluncuran studio miliknya sendiri, dan daya tariknya yang luas menjadikannya pilihan yang jelas untuk peran dalam produksi blockbuster yang bertujuan menarik penonton global.
- Getty/GOAL
Akankah Ronaldo menjadi aktor Hollywood?
Saat ditanya apakah Ronaldo akan menempuh jalur tersebut, mantan rekan setimnya di Manchester United, Silvestre—dalam wawancara yang diselenggarakan oleh BetVictor Online Casino—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, tidak ada batasan bagi dirinya. Segala hal yang ia sentuh atau geluti selalu berubah menjadi bisnis yang sukses.
“Saya rasa dia pernah menyebutkan keinginan untuk menjadi aktor beberapa waktu lalu saat menghadiri acara penghargaan di Dubai. Dia mengatakan ingin menjadi aktor. Saya rasa itulah langkah selanjutnya baginya. Jika Vinnie Jones bisa menjadi aktor, pria tampan seperti Cristiano pasti bisa melakukannya.”
Mungkinkah Ronaldo menjadi pemenang Oscar di masa depan?
Pemenang Piala Dunia Emmanuel Petit sebelumnya pernah berkomentar mengenai langkah Ronaldo yang terjun ke dunia akting, dan kemungkinan meraih penghargaan yang lebih bergengsi: “Yang mengejutkan justru mengapa kita tidak melihat lebih banyak atlet di film. Kita melihat rapper, kita melihat influencer, kita melihat begitu banyak tokoh terkenal yang terjun ke dunia film, tapi tidak dengan atlet. Mengapa?
“Kami juga menghibur orang. Di dunia olahraga, kami memiliki karakter untuk itu. Saya tahu bahwa Eric Cantona telah melakukannya, Vinnie Jones, David Ginola, serta Frank Leboeuf, juga telah melakukannya. Mengapa tidak lebih banyak yang melakukannya?
“Saya senang untuk Ronaldo. Menurut saya, dia memiliki karisma dan aura. Ronaldo adalah orang paling terkenal di media sosial. Bayangkan jika dia berada di tengah-tengah bintang-bintang Hollywood ternama? Dia tidak perlu membuktikan apa pun kepada mereka. Dia bisa berkata, ‘Aku tahu kamu bintang besar, tapi aku adalah Cristiano Ronaldo. Aku mungkin salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Aku seorang miliarder. Aku telah memenangkan semua yang bisa dimenangkan dalam sepak bola. Jadi, siapa kamu?’
“Oscar? Suatu hari nanti. Jujur saja, kamu bisa membuat film tentang hidupnya. Saya belum pernah melihat seseorang yang lebih kuat secara mental darinya. Orang ini adalah manusia paling kuat yang pernah saya lihat secara mental.”
- Getty
Ronaldo yang memecahkan rekor membungkam semua pihak yang meragukannya
Ronaldo telah membangun kariernya dengan membungkam para skeptis dan mewujudkan apa pun yang ia tekadkan. Jika ia memutuskan untuk terjun ke Hollywood, maka ada banyak alasan untuk meyakini bahwa ia akan sukses.
Bayangan dirinya menerima piala Oscar mungkin terasa agak mustahil untuk saat ini, tetapi hanya sedikit orang yang bisa memprediksi apa yang telah ia raih di dunia sepak bola, dan tidak ada yang bisa dikesampingkan ketika berbicara tentang salah satu selebriti paling terkenal di dunia ini.
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