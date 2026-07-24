“Kalau Vinnie Jones saja bisa jadi aktor!” - Cristiano Ronaldo didukung untuk terjun ke dunia film Hollywood di masa depan, alih-alih beralih menjadi pemilik klub sepak bola

Untuk saat ini, Ronaldo—pemenang Ballon d’Or lima kali—masih terikat kontrak dengan Al-Nassr, juara Saudi Pro League. Ia masih memiliki sisa 12 bulan dalam kontrak paling menguntungkan di dunia sepak bola. Masih ada target-target yang harus diraih oleh penyerang berusia 41 tahun ini.

Mencapai 1.000 gol kompetitif berada di urutan teratas daftar tersebut, sementara kesempatan untuk bermain bersama putra sulungnya, Cristiano Junior, akan disambut baik jika remaja tersebut mampu mewujudkan potensinya dan menembus tim senior di kancah profesional.

Kesepakatan yang memperpanjang karier Ronaldo hingga pertengahan usia 40-an dan seterusnya mungkin akan disetujui, mengingat karier internasionalnya yang mencakup 223 penampilan dan 146 gol belum berakhir. Penampilan di turnamen besar lainnya — seperti Euro 2028 dan Piala Dunia di kandang sendiri pada 2030 — tidak dikesampingkan.

Namun, akan tiba saatnya ketika sepatu yang memecahkan rekor itu harus digantung untuk selamanya. Ronaldo mungkin sudah pindah ke Amerika Serikat pada saat itu, sehingga persaingan ikoniknya dengan Lionel Messi dapat kembali berkobar di MLS, dengan beberapa destinasi menarik yang menanti di California.

Perpindahan semacam itu akan memungkinkan CR7 untuk menembus industri hiburan di Tinseltown. Ia telah mulai merambah bisnis film, dengan peluncuran studio miliknya sendiri, dan daya tariknya yang luas menjadikannya pilihan yang jelas untuk peran dalam produksi blockbuster yang bertujuan menarik penonton global.