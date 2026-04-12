Setelah kekalahan 0-1 BVB dari Bayer Leverkusen, mantan pemain tim nasional itu, dalam kapasitasnya sebagai pakar sepak bola di Sky, membela sang penyerang yang akan meninggalkan tim Schwarzgelben tanpa biaya transfer pada akhir musim ini.
"Kalau tidak berjalan lancar, itu salah Brandt": Hamann menarik perkataannya soal bintang BVB - Pindah ke luar negeri setelah hengkang dari Borussia Dortmund?
Namun demikian, perpisahan pada musim panas ini merupakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak, jelas Hamann. Pemain berusia 29 tahun itu sering kali menjadi kambing hitam ketika timnya gagal memenuhi ekspektasi. Intinya: "Jika keadaan tidak berjalan lancar, Brandt-lah yang disalahkan."
Pelatih Freiburg yang sudah lama menjabat, Christian Streich, sependapat. "Dia sering dikritik. Ketika dia masih muda, saya sering berpikir dalam hati bahwa dia bisa melangkah lebih jauh. Kemudian dia pindah ke Dortmund. Di sana, saya melihat perkembangan yang sangat baik. Namun, hal itu sedikit melekat padanya, karena terkadang gerakannya terlihat seperti itu," katanya.
Streich juga menyebut Brandt sebagai "pemain hebat yang bekerja keras untuk tim". Hal ini "agak kurang diperhatikan" dalam penilaian, seperti yang dia katakan sendiri kepadanya dua tahun lalu saat penampilan terakhirnya sebagai pelatih SCF di BVB. "Meskipun saya tidak terlalu mengenalnya, tapi saya ingin mengatakan itu kepadanya".
Masa depan masih terbuka: Brandt mempertimbangkan untuk berkarier di luar negeri
Masa depan Brandt, yang masih termasuk salah satu pemain terbaik Dortmund saat menghadapi mantan klubnya, Leverkusen, masih belum jelas. "Ada banyak ide. Tidak semua ide itu bagus. Kita juga tidak perlu terburu-buru," jelasnya sambil mengisyaratkan kemungkinan pindah ke luar negeri. "Dengan pertandingan hari ini, masih ada enam pekan lagi. Tidak adil bagi klub jika sekarang saya berkeliling Eropa dan tiba-tiba berbicara dengan setiap klub."
Namun, tetap bertahan di Bundesliga sama sekali tidak tertutup kemungkinan. "Pada dasarnya, saya tidak akan mengesampingkan apa pun," kata Brandt: "Tapi ada beberapa hal yang saya prioritaskan. Dan ada hal-hal yang saat ini kurang saya prioritaskan. Ada satu atau dua pemikiran. Tapi semuanya harus dilakukan secara berurutan." Di masa lalu, sudah ada rumor mengenai minat SV Werder Bremen terhadapnya.
Kembalinya ke Werkself juga sempat menjadi topik pembicaraan, setelah Direktur Eksekutif Leverkusen, Fernando Carro, menggoda Brandt saat mengumumkan kepergiannya dari BVB. Namun, Kepala Bidang Olahraga Simon Rolfes dengan tegas menepis kemungkinan kembalinya Brandt tak lama setelah itu. "Saya skeptis terhadap upaya pemulangan pemain. Kami memiliki pemain hebat di posisi tersebut, yaitu Ibo Maza, yang akan berkembang luar biasa dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, Julian tidak akan menjadi topik pembicaraan bagi kami," katanya.
Brandt sudah mencatatkan lebih dari 300 penampilan untuk BVB
Jika Brandt tetap bermain dalam kelima pertandingan tersisa hingga akhir musim, ia akan mencatatkan total 307 penampilan dengan 57 gol.
Namun, Brandt mengatakan bahwa ia tidak merasa sentimental: "Suatu saat nanti tentu saja akan terasa sedikit kerinduan, tapi saat ini saya tidak merasa sedang menjalani tur perpisahan." Kemudian ia menambahkan dengan sedikit rasa sedih: "Pada akhirnya, segala sesuatu dalam hidup pasti akan berakhir. Mereka semua adalah rekan-rekan yang saya sukai untuk berbagi lapangan. Saya datang ke sini tujuh tahun yang lalu. Dari para pemain yang ada saat itu, tidak ada satupun yang masih di sini. Saya yakin akan ada sedikit rasa merinding saat ini menjadi yang terakhir."