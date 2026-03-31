“Kalau mereka tahu cara berdoa, lebih baik mereka melakukannya!” - Lamine Yamal membuat Ronald Araujo dan Uruguay berharap pada pertolongan ilahi menjelang laga Piala Dunia melawan Spanyol
Yamal memburu gelar juara Piala Dunia dan penghargaan Ballon d'Or
Yamal terus bersinar di level klub bersama raksasa La Liga, Barcelona. Ia telah menembus angka 20 gol musim ini untuk pertama kalinya dalam kariernya yang sedang menanjak. Masih ada harapan akan prestasi yang lebih besar lagi dari penyerang yang baru berusia 18 tahun ini.
Ia telah mengatasi setiap rintangan yang menghadang jalannya sejauh ini, setelah melakukan debut seniornya pada usia 15 tahun, dan sudah menjadi juara domestik di Spanyol serta juara Eropa bersama negaranya. Gelar dunia kini menjadi target berikutnya, sambil terus memperkuat posisinya dalam persaingan Ballon d’Or.
Yamal akan memainkan peran kunci bagi La Roja saat mereka berusaha merebut kembali gelar yang pernah mereka raih pada 2010. Spanyol diprediksi oleh banyak pihak akan melaju jauh di Amerika Utara, dengan kehadiran Yamal membuat banyak orang mendukung tim asuhan Luis de la Fuente.
Uruguay termasuk di antara tim-tim yang berharap dapat menggagalkan rencana Spanyol, saat mereka bersiap menghadapi tim yang dipenuhi bintang dalam pertandingan terakhir Grup H di Zapopan, Meksiko, pada 26 Juni.
Saran Araujo untuk menghadapi rekan setimnya di Barcelona, Yamal
Bek Barcelona, Araujo, akan berhadapan dengan beberapa wajah yang sudah tidak asing lagi dalam pertandingan tersebut. Bek tengah berusia 27 tahun itu menjawab pertanyaan AUF TV mengenai apakah Yamal akan sulit dijaga serta nasihat apa yang akan ia berikan kepada rekan-rekannya yang bertugas untuk melakukannya: “Ya, dia akan melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan di lapangan; ia menunjukkan itu dalam latihan setiap hari.
“[Saya akan bilang pada mereka] kalau mereka tahu cara berdoa, lebih baik mereka melakukannya! Kami juga punya pemain hebat yang mungkin bisa kami sebarkan dan tidak bermain 1 lawan 1 karena dia sangat menentukan. Kami punya cara untuk mencoba mengimbangi dia.”
Araujo menambahkan: “Melawan Spanyol, saya bercanda dengan rekan-rekan setim saya di Barca, agar jangan santai atau kami akan mengalahkan kalian. Tapi bercanda saja, mereka adalah rival yang hebat. Mereka memiliki pemain-pemain hebat, dan mereka adalah tim yang sangat sulit [untuk dikalahkan]. Tapi kami juga memiliki tim yang hebat, jadi ini akan menjadi pertandingan yang indah.”
Yamal yang mirip Messi tampil gemilang di bawah tekanan
Yamal bisa mengharapkan perlakuan yang cukup keras saat berhadapan dengan Araujo, di mana persahabatan harus dikesampingkan, namun ada rasa hormat yang mendalam di antara keduanya. Araujo terkesan dengan cara rekan setimnya yang masih muda itu mampu mengatasi tekanan yang terus membebani pundaknya.
Araujo sebelumnya pernah mengatakan bahwa Yamal berkembang di bawah sorotan yang paling terang, saat ia terus dibandingkan dengan mantan pemain nomor 10 Barcelona, Lionel Messi: “Lamine sangat profesional, berlatih dengan baik, dan apa yang ia lakukan di pertandingan, ia lakukan juga saat latihan. Ia berlari dan mencetak gol. Ada banyak pembicaraan di luar lapangan, tetapi yang terpenting adalah apa yang ia lakukan di lapangan, apa yang ia lakukan saat berlatih atau bermain.
“Dan saya tidak melihatnya sebagai pemain yang buruk; sebaliknya, saya melihatnya dalam kondisi prima, saya melihatnya sebagai pemain yang sangat profesional. Dia masih muda dan menghadapi banyak tekanan karena dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia, jadi wajar jika hal itu terjadi.”
Yamal tetap menjadi ikon bagi klub dan negaranya
Yamal sempat mendapat beberapa pertanyaan aneh terkait perilakunya, karena ia diperingatkan agar tidak terbawa oleh popularitasnya sendiri, namun ia terus menampilkan performa yang luar biasa. Ia berharap dapat mempertahankan performa tersebut hingga Piala Dunia musim panas ini, sementara Araujo dan rekan-rekannya bersiap menghadapi ujian terberat.