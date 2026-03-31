“Kalau mereka tahu cara berdoa, lebih baik mereka melakukannya!” - Lamine Yamal membuat Ronald Araujo dan Uruguay berharap pada pertolongan ilahi menjelang laga Piala Dunia melawan Spanyol

Yamal terus bersinar di level klub bersama raksasa La Liga, Barcelona. Ia telah menembus angka 20 gol musim ini untuk pertama kalinya dalam kariernya yang sedang menanjak. Masih ada harapan akan prestasi yang lebih besar lagi dari penyerang yang baru berusia 18 tahun ini.

Ia telah mengatasi setiap rintangan yang menghadang jalannya sejauh ini, setelah melakukan debut seniornya pada usia 15 tahun, dan sudah menjadi juara domestik di Spanyol serta juara Eropa bersama negaranya. Gelar dunia kini menjadi target berikutnya, sambil terus memperkuat posisinya dalam persaingan Ballon d’Or.

Yamal akan memainkan peran kunci bagi La Roja saat mereka berusaha merebut kembali gelar yang pernah mereka raih pada 2010. Spanyol diprediksi oleh banyak pihak akan melaju jauh di Amerika Utara, dengan kehadiran Yamal membuat banyak orang mendukung tim asuhan Luis de la Fuente.

Uruguay termasuk di antara tim-tim yang berharap dapat menggagalkan rencana Spanyol, saat mereka bersiap menghadapi tim yang dipenuhi bintang dalam pertandingan terakhir Grup H di Zapopan, Meksiko, pada 26 Juni.