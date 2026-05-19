"Kalau mereka nggak mengusirku, aku bakal tetap di sini!" - Lautaro Martinez mengungkapkan keinginannya untuk pensiun di Inter setelah harapan transfer ke Barcelona pupus

Dalam wawancara mendalam dengan La Gazzetta dello Sport, kapten Inter itu menyinggung kemungkinan menghabiskan sisa kariernya di Milan dan berbagi pandangan tentang kehidupan setelah pensiun dari sepak bola.

Lautaro mengatakan: "Tidak diragukan lagi, saya ingin pensiun di klub ini. Sulit bagi saya membayangkan diri saya berada di tempat lain saat ini. Dalam sepak bola, kita tidak pernah tahu, tapi jika mereka tidak mengusir saya, saya akan tetap di sini. Saya tidak akan tetap berada di dunia sepak bola [setelah pensiun], itu bukan lingkungan yang saya sukai. Saya akan menghilang dan mereka tidak akan tahu keberadaan saya."