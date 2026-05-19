"Kalau mereka nggak mengusirku, aku bakal tetap di sini!" - Lautaro Martinez mengungkapkan keinginannya untuk pensiun di Inter setelah harapan transfer ke Barcelona pupus
Kapten berjanji akan setia sepenuhnya
Lautaro telah mengejutkan para penggemarnya di luar klub dengan menyatakan niatnya untuk tetap bersama Inter hingga akhir kariernya sebagai pemain. Penyerang berusia 28 tahun ini telah berkembang menjadi sosok yang tak tergantikan dan menjadi ikon bagi Nerazzurri sejak bergabung dari Racing Club pada 2018, dengan mencatatkan lebih dari 350 penampilan. Meskipun ada pertanyaan-pertanyaan administratif baru-baru ini mengenai ketersediaannya, pemenang Piala Dunia asal Argentina ini menegaskan kembali ikatan yang kuat dengan klub raksasa Italia tersebut. Ia juga memberikan wawasan mengejutkan mengenai rencananya yang sudah matang untuk kehidupan setelah pensiun.
Lautaro berencana pensiun di San Siro
Dalam wawancara mendalam dengan La Gazzetta dello Sport, kapten Inter itu menyinggung kemungkinan menghabiskan sisa kariernya di Milan dan berbagi pandangan tentang kehidupan setelah pensiun dari sepak bola.
Lautaro mengatakan: "Tidak diragukan lagi, saya ingin pensiun di klub ini. Sulit bagi saya membayangkan diri saya berada di tempat lain saat ini. Dalam sepak bola, kita tidak pernah tahu, tapi jika mereka tidak mengusir saya, saya akan tetap di sini. Saya tidak akan tetap berada di dunia sepak bola [setelah pensiun], itu bukan lingkungan yang saya sukai. Saya akan menghilang dan mereka tidak akan tahu keberadaan saya."
Harapan transfer Catalan pupus
Sikap tegas sang penyerang secara efektif mengakhiri minat baru dari Barcelona, juara La Liga yang baru saja dinobatkan, yang menurut ElDesmarque, telah menjalin kontak baru dengan pihak sang pemain. Tim asuhan Hansi Flick memandang Lautaro sebagai alternatif utama untuk menggantikan Julian Alvarez dari Atletico Madrid, setelah sebelumnya kesepakatan menggiurkan senilai €12 juta per musim untuk pemain asal Argentina itu gagal terwujud akibat kendala keuangan pada Juni 2020. Namun, merebut sang kapten dari San Siro selalu sangat tidak mungkin, mengingat ia menandatangani perpanjangan kontrak lima tahun yang menggiurkan pada Agustus 2024 untuk menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Serie A.
Pahlawan Scudetto menatap laga penutup musim
Baru saja mencetak gol dalam kemenangan 2-0 di final Coppa Italia atas Lazio, Lautaro diperkirakan akan tampil dalam laga penutup musim Inter di kandang Bologna pada Sabtu, 23 Mei. Kapten yang menjadi ikon tim ini telah menyumbang 17 gol dan enam assist dalam 29 penampilan di Serie A selama musim yang sukses ini yang diakhiri dengan gelar Scudetto, dan kontraknya masih berlaku hingga Juni 2029. Oleh karena itu, jajaran petinggi Nerazzurri akan merasa sangat percaya diri dengan kesetiaan yang ditunjukkan sang kapten di depan publik saat mereka bersiap menangkis tawaran spekulatif dari rival-rival Eropa pada bursa transfer musim panas nanti.