"Kalau kita nggak berhenti, aku nggak bakal bisa bertahan sampai usia 32 tahun" - Rodri mengkritik jadwal pertandingan yang padat setelah cedera terbaru yang dialami Man City
Gelandang andalan mengutarakan kekhawatirannya terkait masa depan kariernya
Rodri memberikan penilaian yang realistis mengenai masa depannya di dunia sepak bola, dengan menyatakan bahwa tuntutan jadwal pertandingan global saat ini sedang mendorong para pemain menuju titik kritis. Bintang Manchester City ini, yang pernah berjuang melawan masalah kebugaran serius termasuk cedera ACL sebelumnya, meyakini bahwa masa kejayaannya di puncak karier terancam.
Pemain berusia 29 tahun ini mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa kalender pertandingan domestik dan internasional yang semakin padat tidak dapat ditanggung oleh tubuh manusia. Setelah menjadi pilar bagi klub dan negaranya selama periode kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya, gelandang ini kini khawatir bahwa beban fisik tersebut akan mengakibatkan akhir kariernya sebagai pemain yang lebih cepat dari yang diharapkan.
Pemenang Ballon d'Or membuat prediksi suram tentang pensiunnya
Berbicara secara blak-blakan di acara Premier Corner DAZN, Rodri tidak segan-segan mengutarakan pendapatnya saat membahas perlunya perubahan. Pemain timnas Spanyol itu memperingatkan bahwa kariernya akan segera berakhir jika pihak berwenang tidak turun tangan untuk melindungi kesejahteraan para pemain.
"Kita harus berhenti atau saya tidak akan bisa bertahan sampai usia 32 tahun," kata Rodri. "Kamu harus tahu cara mengatur ritme dirimu, karena tubuh punya batasnya dan kita semua punya batas waktu."
Kelelahan mental akibat dominasi Eropa selama bertahun-tahun
Selain kelelahan fisik, Rodri menyoroti beban psikologis yang dialaminya akibat terus bertanding di babak-babak akhir setiap turnamen besar selama lima tahun terakhir. Setelah kemenangan Spanyol di Euro 2024, gelandang tersebut mengaku merasa benar-benar kelelahan dan kesulitan menemukan motivasi untuk menghadapi musim-musim berikutnya.
"Ketika Kejuaraan Eropa yang kami menangkan itu berakhir, saya sangat kelelahan karena mencapai babak akhir di setiap turnamen selama 5-6 tahun berturut-turut," tambahnya. "Lebih dari sekadar fisik, secara mental saya tidak tahu bagaimana menghadapinya di tahun-tahun berikutnya karena kelelahan. Saya telah mencapai puncak, saya hampir mencapai batas maksimal yang bisa saya raih, dan itu adalah momen yang saya gunakan untuk memulihkan diri dan mengisi ulang tenaga."
Perhatian kini beralih ke proses pemulihan menjelang ajang bergengsi tingkat dunia
Meskipun merasa frustrasi dengan sistem yang ada, Rodri memanfaatkan waktu istirahatnya belakangan ini untuk "mengisi ulang tenaga" dan mendapatkan sudut pandang baru. Ia tetap bertekad untuk kembali ke kondisi fisik terbaiknya, dengan target utama memimpin timnas Spanyol di Piala Dunia mendatang. Perkembangan pemulihan sang gelandang akan dipantau secara ketat oleh tim medis City seiring upaya mereka untuk mengintegrasikannya kembali ke dalam skuad.