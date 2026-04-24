"Kalau kita nggak berhenti, aku nggak bakal bisa bertahan sampai usia 32 tahun" - Rodri mengkritik jadwal pertandingan yang padat setelah cedera terbaru yang dialami Man City

Rodri memberikan penilaian yang realistis mengenai masa depannya di dunia sepak bola, dengan menyatakan bahwa tuntutan jadwal pertandingan global saat ini sedang mendorong para pemain menuju titik kritis. Bintang Manchester City ini, yang pernah berjuang melawan masalah kebugaran serius termasuk cedera ACL sebelumnya, meyakini bahwa masa kejayaannya di puncak karier terancam.

Pemain berusia 29 tahun ini mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa kalender pertandingan domestik dan internasional yang semakin padat tidak dapat ditanggung oleh tubuh manusia. Setelah menjadi pilar bagi klub dan negaranya selama periode kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya, gelandang ini kini khawatir bahwa beban fisik tersebut akan mengakibatkan akhir kariernya sebagai pemain yang lebih cepat dari yang diharapkan.