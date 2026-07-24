"Kalau kalian bertingkah buruk, aku akan pergi!" - Jurgen Klopp menegaskan sikap tegasnya kepada media Jerman dan DFB, sementara pelatih baru itu menjelaskan alasan mengapa ia akan mundur dari jabatan pelatih tim nasional

Klopp mengakui bahwa ia menerima jabatan tersebut meskipun menyadari betapa beratnya tantangan yang kadang-kadang dihadapi pendahulunya, Nagelsmann. Sebagai gantinya, ia hanya meminta kritik yang jujur dan berfokus pada sepak bola. Ia berkata: "Itulah satu-satunya hal yang saya minta: Kritiklah saya jika sesuatu berhasil atau tidak.

"Kalian tidak perlu memuji saya berlebihan jika sesuatu berhasil—itu seharusnya sudah jelas. Jika sesuatu tidak berhasil, saya siap memperbaikinya. Kalian hanya perlu percaya bahwa ini semua tentang pekerjaan. Jurgen Klopp tidak punya karier setelah tim nasional. Idealnya, ini adalah puncak karier profesional saya."

Dia menambahkan: "Dan saya tidak bisa mengatakan bahwa saya merindukannya. Namun, saya memang membiarkan diri saya terpapar pada situasi tersebut dan terkejut — bukan kesal, belum — oleh betapa banyak hal yang terungkap begitu cepat. Dalam jalur yang perlu kita sepakati, akan sangat membantu jika kita memprioritaskan pelaporan yang 'akurat' daripada yang 'cepat'."