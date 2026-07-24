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"Kalau kalian bertingkah buruk, aku akan pergi!" - Jurgen Klopp menegaskan sikap tegasnya kepada media Jerman dan DFB, sementara pelatih baru itu menjelaskan alasan mengapa ia akan mundur dari jabatan pelatih tim nasional
Klopp menentukan arahnya
Klopp langsung meninggalkan kesan mendalam saat perkenalan resminya sebagai pelatih kepala baru Jerman, menggantikan Julian Nagelsmann. Mantan manajer Liverpool itu mengungkapkan kebanggaannya dapat mengemban salah satu tugas terberat di dunia sepak bola. Namun, Klopp juga menegaskan bahwa penunjukannya ini disertai dengan ekspektasi yang melampaui sekadar hasil pertandingan. Ia memaparkan standar yang ia harapkan baik dari media maupun DFB saat ia memulai era baru ini.
- Getty Images
Peringatan yang tegas telah disampaikan
Pesan terkuat Klopp ditujukan kepada mereka yang menangani dan mengawasi tim nasional. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan tertarik untuk tetap bertahan jika kepercayaan terhadapnya hilang.
"Ini merupakan kehormatan besar dan saya dibayar dengan sangat baik untuk itu, tetapi pada hari ketika kalian mengatakan tidak menginginkan saya lagi, saya akan pergi — tanpa pesangon. Jika DFB mengatakan, 'kami tidak akan melanjutkan seperti ini,' saya akan pergi. Namun, jika kalian bertindak tidak pantas dan tidak membiarkan keluarga saya tenang, saya juga akan pergi, agar hal ini jelas," kata Klopp, seperti dikutip oleh Sport.
Rasa hormat di atas segalanya
Klopp mengakui bahwa ia menerima jabatan tersebut meskipun menyadari betapa beratnya tantangan yang kadang-kadang dihadapi pendahulunya, Nagelsmann. Sebagai gantinya, ia hanya meminta kritik yang jujur dan berfokus pada sepak bola. Ia berkata: "Itulah satu-satunya hal yang saya minta: Kritiklah saya jika sesuatu berhasil atau tidak.
"Kalian tidak perlu memuji saya berlebihan jika sesuatu berhasil—itu seharusnya sudah jelas. Jika sesuatu tidak berhasil, saya siap memperbaikinya. Kalian hanya perlu percaya bahwa ini semua tentang pekerjaan. Jurgen Klopp tidak punya karier setelah tim nasional. Idealnya, ini adalah puncak karier profesional saya."
Dia menambahkan: "Dan saya tidak bisa mengatakan bahwa saya merindukannya. Namun, saya memang membiarkan diri saya terpapar pada situasi tersebut dan terkejut — bukan kesal, belum — oleh betapa banyak hal yang terungkap begitu cepat. Dalam jalur yang perlu kita sepakati, akan sangat membantu jika kita memprioritaskan pelaporan yang 'akurat' daripada yang 'cepat'."
- Getty Images
Sebuah babak baru dimulai
Terlepas dari pesannya yang tegas, Klopp menekankan bahwa ia ingin membangun hubungan yang konstruktif dengan media. Ia yakin bahwa setiap orang yang peduli terhadap sepak bola Jerman memiliki peran dalam membantu tim nasional melangkah maju.
Klopp telah mengakhiri kontraknya dengan Red Bull dan menandatangani kontrak dengan DFB hingga musim panas 2030. Fokusnya kini beralih ke upaya memimpin Jerman memasuki era baru, dengan ekspektasi yang jelas telah ditetapkan sejak hari pertama.
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