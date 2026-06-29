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'Kalau kalah, semuanya bakal berantakan' – Julian Nagelsmann yang tak gentar membalas kritik terhadap Jerman menjelang babak gugur Piala Dunia
Tekanan semakin meningkat setelah kekalahan Ekuador
Setelah rentetan 11 kemenangan beruntun yang gemilang, Jerman kembali diturunkan ke bumi dengan keras menyusul kekalahan 2-1 dari Ekuador dalam laga terakhir fase grup di Piala Dunia. Hasil tersebut memicu gelombang kritik di seluruh Jerman, di mana para penggemar dan pakar sama-sama mempertanyakan pilihan taktis serta rotasi skuad yang dilakukan Nagelsmann.
Berbicara dalam konferensi pers di Foxborough, Boston, menjelang pertandingan babak 32 besar pada Senin, Nagelsmann memberikan pandangan jujur yang menjadi ciri khasnya mengenai ketidakpastian dalam turnamen sepak bola. "Jika menang, semuanya baik-baik saja. Jika kalah, semuanya sial," katanya kepada para wartawan.
- Getty Images Sport
Menanggapi sorotan pribadi
Terlepas dari keributan di negaranya terkait susunan pemain inti dan gaya komunikasinya, pria berusia 38 tahun ini—yang mengambil alih kepelatihan timnas Jerman pada September 2023, memimpin mereka melalui Euro 2024 di kandang sendiri sebelum tersingkir di perempat final melawan Spanyol—menegaskan bahwa ia tidak merasa terbebani secara pribadi untuk membuktikan bahwa para pengkritiknya salah. Ketika ditanya bagaimana tekanan saat ini memengaruhi dirinya secara pribadi, Nagelsmann tetap tenang, sambil menyatakan: "Apa dampaknya bagi saya secara pribadi? Itu sama seperti yang dialami manusia pada umumnya. Anda bisa menjawabnya sendiri. Dan saya rasa semuanya sudah terungkap."
Mantan pelatih Bayern Munich itu dengan cepat mengalihkan fokus dari reputasinya sendiri dan kembali ke tujuan bersama tim yang sangat ingin mengatasi kekecewaan pahit di Piala Dunia terakhir, di mana Jerman tersingkir berturut-turut di babak penyisihan grup pada 2018 dan 2022.
"Ini bukan tentang saya," tambahnya. "Ini hanya tentang tim dan kesuksesan kami. Bahwa kami secara kolektif membawa kekompakan yang sangat baik ke lapangan dan melakukan segala yang kami bisa untuk meraih kesuksesan."
Nagelsmann menegaskan bahwa ia tidak merasa "wajib membuktikan" dirinya kepada bangsa, melainkan hanya kepada para pemainnya, yang menurutnya masih berada di jalur yang benar meskipun mengalami kemunduran baru-baru ini.
Penyesuaian taktis akan segera dilakukan
Masuknya Leon Goretzka menjadi topik hangat menjelang laga melawan Paraguay, terutama mengingat gaya permainan fisik yang diperkirakan akan ditunjukkan oleh tim Amerika Selatan tersebut di lapangan. Jerman lolos ke babak ini setelah memuncaki grup mereka dengan enam poin, meraih kemenangan telak atas Curacao (7-1) dan Pantai Gading (2-1) sebelum mengalami kekalahan mengejutkan melawan Ekuador. Menjelang pertandingan berikutnya, Nagelsmann menegaskan bahwa ia sedang mempertimbangkan berbagai opsi, namun tetap merahasiakan rencananya. "Ada pertimbangan taktis untuk melakukan sedikit perubahan — namun juga pendekatan untuk mempertahankan segalanya tetap sama," jelasnya.
Ada kabar baik terkait cedera, dengan Nathaniel Brown diperkirakan akan kembali ke starting XI setelah absen dalam laga melawan Ekuador akibat masalah otot. Namun, masih ada pertanyaan apakah Joshua Kimmich akan tetap bermain sebagai bek kanan atau pindah ke lini tengah, serta apakah Deniz Undav telah menunjukkan performa yang cukup untuk mendapatkan tempat di lini depan, terutama setelah mencetak tiga gol meskipun hanya masuk sebagai pemain pengganti dalam tiga pertandingan pertama.
Nagelsmann sengaja bersikap samar-samar agar lawan-lawannya tetap menebak-nebak: “Ini juga soal tidak mempermudah tugas pelatih lawan lebih dari yang seharusnya.”
- Getty Images Sport
Tidak boleh ada kesalahan saat melawan Paraguay
Meskipun Jerman masuk ke laga ini sebagai favorit, Nagelsmann tidak meremehkan ancaman yang ditimbulkan oleh Paraguay, menyadari bahwa sama sekali tidak ada ruang untuk kesalahan dalam laga babak 32 besar ini; sebuah kemenangan akan membawa mereka ke laga babak 16 besar yang sangat dinanti melawan Prancis—juara 2018 dan runner-up 2022—atau Swedia, yang akan saling berhadapan pekan ini. Kegagalan dini melawan tim underdog asal Amerika Selatan ini kemungkinan besar akan mengubah kritik yang saat ini masih sporadis menjadi badai kritik yang hebat terkait masa depannya sebagai pelatih. Untuk pertama kalinya sejak kemenangan mereka pada 2014, Jerman berhasil lolos ke babak gugur Piala Dunia, dan ekspektasi terhadap mereka pun sangat tinggi.