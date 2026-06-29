'Kalau kalah, semuanya bakal berantakan' – Julian Nagelsmann yang tak gentar membalas kritik terhadap Jerman menjelang babak gugur Piala Dunia

Terlepas dari keributan di negaranya terkait susunan pemain inti dan gaya komunikasinya, pria berusia 38 tahun ini—yang mengambil alih kepelatihan timnas Jerman pada September 2023, memimpin mereka melalui Euro 2024 di kandang sendiri sebelum tersingkir di perempat final melawan Spanyol—menegaskan bahwa ia tidak merasa terbebani secara pribadi untuk membuktikan bahwa para pengkritiknya salah. Ketika ditanya bagaimana tekanan saat ini memengaruhi dirinya secara pribadi, Nagelsmann tetap tenang, sambil menyatakan: "Apa dampaknya bagi saya secara pribadi? Itu sama seperti yang dialami manusia pada umumnya. Anda bisa menjawabnya sendiri. Dan saya rasa semuanya sudah terungkap."

Mantan pelatih Bayern Munich itu dengan cepat mengalihkan fokus dari reputasinya sendiri dan kembali ke tujuan bersama tim yang sangat ingin mengatasi kekecewaan pahit di Piala Dunia terakhir, di mana Jerman tersingkir berturut-turut di babak penyisihan grup pada 2018 dan 2022.

"Ini bukan tentang saya," tambahnya. "Ini hanya tentang tim dan kesuksesan kami. Bahwa kami secara kolektif membawa kekompakan yang sangat baik ke lapangan dan melakukan segala yang kami bisa untuk meraih kesuksesan."

Nagelsmann menegaskan bahwa ia tidak merasa "wajib membuktikan" dirinya kepada bangsa, melainkan hanya kepada para pemainnya, yang menurutnya masih berada di jalur yang benar meskipun mengalami kemunduran baru-baru ini.