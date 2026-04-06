Dokumen yang tidak lengkap yang didaftarkan Galatasaray ke FIFA pernah menjadi alasan mengapa Kevin Großkreutz tidak boleh diturunkan selama beberapa bulan setelah pindah dari Borussia Dortmund ke Istanbul pada musim panas 2015. Dan ketika akhirnya ia diizinkan bermain, ia justru pindah ke VfB Stuttgart — tanpa pernah bermain satu menit pun untuk klub legendaris Turki tersebut.
"Kalau itu rekan kerja, aku pasti sudah meninju dia": Kunjungan fatal Kevin Großkreutz ke Brasil
Namun, Großkreutz pernah mencetak gol di luar negeri, dan itu terjadi beberapa tahun sebelumnya. Pemain profesional BVB yang sudah lama berkarier dan juara dunia 2014 ini pernah mencetak gol melalui tendangan penalti di Brasil. Großkreutz ikut serta dalam pertandingan tidak resmi yang diadakan setiap tahun antara dua favela di Belo Horizonte.
Großkreutz pasti tidak akan melupakan perjalanan ini pada akhir tahun 2010. Namun, hal itu lebih berkaitan dengan kisah liar yang terjadi hanya beberapa hari kemudian, daripada penampilannya di lapangan desa dengan permukaan yang sangat berlumpur.
Großkreutz, yang meskipun menghadapi hambatan bahasa, selalu bisa bergaul dengan baik dengan pemain asing, mengunjungi rekan setimnya sekaligus legenda BVB, Dede, saat Dede sedang menjalani liburan setengah tahunan di kampung halamannya di Brasil. Namun, mantan bek kiri ini sudah tahu sebelum berangkat bahwa perjalanan ini tidak akan berjalan mulus.
Terkait Großkreutz: Peringatan tegas dari Zorc kepada Dede
Tak lama sebelumnya, para pemain Borussia, yang saat itu di bawah asuhan Jürgen Klopp sudah memimpin klasemen dengan selisih sepuluh poin setelah paruh pertama musim, merayakan pesta Natal mereka. Di sana, manajer Michael Zorc memanggil Dede, yang merupakan transfer pertamanya, ke samping dan berkata menjelang perjalanan yang akan datang: "Kamu harus berhati-hati dengan Kevin." Zorc saat itu "sangat serius", seperti yang dikatakan Dede baru-baru ini dalam podcast "Viertelstunde Fußball" yang dipandu Großkreutz dan komentator Cornelius Küpper.
Namun, tidak ada yang menganggap masa tinggal itu dengan sangat hati-hati. "Kami merayakan di kota saya selama beberapa hari," kata Dede. Sementara itu, Großkreutz, yang melakukan perjalanan bersama seorang teman, menceritakan: "Di rumah Dede, kami juga menghabiskan satu atau dua botol bir, selama empat hari. Saya rasa kami minum tanpa henti. Saya rasa selalu ada 150 orang di rumah itu."
Jadi, Dede dengan cepat mendapatkan kesan pertama tentang apa yang sedang tren. "Pada hari-hari pertama, saya melihat Kevin - oh Tuhan," katanya dan menyadari apa yang telah diperingatkan Zorc dengan bijaksana: "Saya rasa saya harus benar-benar berhati-hati. Saya selalu merasakan tekanan agar tidak terjadi apa-apa."
Kesalahan fatal di pantai Cabo Frio
Namun, tentu saja ada sesuatu yang terjadi: Tak lama setelah ia mencetak gol dari tendangan penalti, Großkreutz dan temannya berangkat dari Belo Horizonte menuju kota besar Cabo Frio di negara bagian Rio de Janeiro — tanpa Dede. Dede masih tinggal beberapa hari bersama orang tuanya, tetapi ia mengirimkan dua orang temannya untuk menemani Großkreutz.
Großkreutz ingat bagaimana Dede memperingatkannya tentang sinar matahari: "Tolong, Kevin, oleskan tabir surya. Tidak peduli cuacanya seperti apa." Setelah tiba di hotel, Großkreutz mengusulkan kepada temannya: "Ayo, ke pantai, minum bir beberapa gelas. Lalu kami minum bir beberapa gelas. Mungkin satu atau dua gelas terlalu banyak, seperti biasa."
Meskipun Großkreutz tidak melupakan nasihat mendesak dari Dede yang tidak hadir, ia tidak menganggapnya perlu — sebuah kesalahan fatal, seperti yang segera terbukti. "Di pantai cuacanya mendung dan aku berpikir: Kenapa dia, sebagai orang Brasil, memakai tabir surya? Luar biasa, cuacanya mendung!" kata Großkreutz. "Lalu aku minum bir lagi dan tidur sebentar. Aku berbaring di atas handuk dan tertidur."
"Aku terbangun dan bahuku terasa lemas"
Menurut pengakuan sang gelandang, tidur sebentar itu berubah menjadi dua jam. Sinar matahari telah membakar kulit Großkreutz. "Aku terbangun dan bahuku terasa lembek, benar-benar hancur. Semua cairan itu sudah keluar, menjijikkan sekali. Aku bahkan tak bisa menggambarkannya. Itu bukan sekadar kulit terbakar matahari lagi—itu seperti ada yang menuangkan air panas ke tubuhmu," kata Großkreutz.
Mungkin karena pengaruhnya alkohol, awalnya dia meremehkan tingkat keparahan luka bakar itu dan berpikir: "Sepertinya tidak apa-apa, kurasa. Aku sudah minum beberapa gelas bir lagi." Perjalanan Großkreutz seharusnya masih berlanjut selama empat hari, namun kulit yang bernanah dan rasa sakit yang tak tertahankan membuatnya sadar.
Dede yang tidak curiga kemudian menerima telepon dari teman-temannya. "Dia seluruhnya merah," kata mereka. "Saya berpikir: Sedikit merah, itu kan normal. Tapi kemudian Kevin yang mengangkat telepon dan hanya berkata: Saya tidak enak badan. Saat itu alarm langsung berbunyi di kepala saya, saya langsung teringat suara Zorc."
"Resep rahasia" dari Brasil: Cuka untuk mengatasi kulit terbakar akibat sinar matahari
Dede masuk ke mobil dan melaju kencang menuju rumah Großkreutz. Saat melihatnya, "aku kaget," katanya. Seorang teman perempuan Dede akhirnya mencoba meredakan luka bakar itu dengan metode yang disebut Großkreutz sebagai "resep rahasia": cuka diharapkan bisa membantu menyembuhkan kulit yang terbakar. Namun, kata Großkreutz: "Itu terasa sangat perih, bahkan satu jam setelahnya. Kalau itu rekan kerja, aku pasti sudah meninju wajahnya. Aku berhasil melewati hari itu dengan minum bir, tapi tetap saja sangat menyakitkan. Lalu aku berbaring di tempat tidur, tapi tidak bisa. Aku tidak bisa berbaring dan tidak tidur sepanjang malam. Bahuku hancur."
Keesokan paginya, Großkreutz mencoba minum ibuprofen dan menelepon dokter tim Dortmund, Dr. Markus Braun. "Dia bilang: Sulit. Saya juga tidak mau ke dokter di Brasil. Lalu saya berkata kepada Dede: Saya rasa tidak ada gunanya lagi di sini. Saya harus pulang."
Tak lama kemudian, Großkreutz duduk di pesawat—tanpa baju. "Saya terbang dari Brasil ke Frankfurt tanpa baju atas. Dan di sini kan musim dingin. Saya duduk tegak lurus di pesawat, saya tidak bisa bergerak. Saya juga tidak bisa tidur. Saya menelan obat penghilang rasa sakit, tapi tidak ada gunanya. Saya berdiri tanpa baju di bandara dan merasa sedikit konyol," katanya.
Bahu Großkreutz hingga kini masih dipenuhi bekas luka
Großkreutz tiba pada 31 Desember sekitar pukul 17.00 dan langsung dibawa ke tempat Dr. Braun. Dokter itu memberinya suntikan untuk meredakan rasa sakit dan krim untuk mengatasi luka bakar akibat sinar matahari yang parah. "Lalu saya merayakan Malam Tahun Baru," kata Großkreutz.
Lima hari kemudian, pemuda yang saat itu berusia 22 tahun itu sudah berada di lapangan saat latihan perdana BVB. "Apa lagi yang kamu lakukan?" kata Klopp kepadanya. "Saya memang berlatih, tapi selama masa persiapan kulit saya masih mengelupas di seluruh tubuh. Kulitnya bisa terkelupas di mana-mana." Dede mengungkapkan: "Pada awalnya dia tidak boleh mandi di ruang ganti agar tidak ada yang melihat. Kevin mandi di rumah."
Großkreutz, yang menurut pengakuannya sendiri membutuhkan waktu lama untuk menyembuhkan bahunya yang terbakar ("Butuh waktu sangat lama, itu gila") dan hingga kini masih ditandai dengan bekas luka kecil, namun tidak menunjukkan tanda-tanda apa pun dalam penampilannya di lapangan.
"Luka bakar akibat sinar matahari itulah yang membuat kami menjadi juara"
Hanya sembilan hari setelah kembali ke lapangan latihan, Großkreutz mencetak dua gol yang mungkin paling penting selama enam tahun kariernya di BVB. Dalam laga tandang melawan Bayer Leverkusen, yang juga merupakan lawan berikutnya bagi tim asal Westfalen ini, ia tampil gemilang tak lama setelah jeda: Dengan dua gol dan satu assist antara menit ke-49 dan ke-55, Großkreutz menjadi pahlawan kemenangan 3-1 tersebut - dan dengan demikian membuka jalan bagi Borussia untuk meraih gelar juara pertama di era Klopp melawan pesaing terdekatnya.
Keunggulan itu tak bisa lagi direbut oleh para pemain muda Klopp. Pada akhirnya, mereka finis tujuh poin di atas Leverkusen dan meraih gelar juara untuk pertama kalinya setelah puasa gelar selama sembilan tahun.
Itu adalah awal dari salah satu masa paling sukses dalam sejarah klub Dortmund. Atau, seperti yang diungkapkan Großkreutz yang kini berusia 37 tahun: "Kulit terbakar matahari itu memberikankami gelar juara."
Kevin Großkreutz: Statistik penampilan untuk BVB
Periode Pertandingan resmi Gol Assist Kartu kuning 2009–2015 236 27 37 21