"Kalau itu rekan kerja, aku pasti sudah meninju dia": Kunjungan fatal Kevin Großkreutz ke Brasil

Namun, Großkreutz pernah mencetak gol di luar negeri, dan itu terjadi beberapa tahun sebelumnya. Pemain profesional BVB yang sudah lama berkarier dan juara dunia 2014 ini pernah mencetak gol melalui tendangan penalti di Brasil. Großkreutz ikut serta dalam pertandingan tidak resmi yang diadakan setiap tahun antara dua favela di Belo Horizonte.

Großkreutz pasti tidak akan melupakan perjalanan ini pada akhir tahun 2010. Namun, hal itu lebih berkaitan dengan kisah liar yang terjadi hanya beberapa hari kemudian, daripada penampilannya di lapangan desa dengan permukaan yang sangat berlumpur.

Großkreutz, yang meskipun menghadapi hambatan bahasa, selalu bisa bergaul dengan baik dengan pemain asing, mengunjungi rekan setimnya sekaligus legenda BVB, Dede, saat Dede sedang menjalani liburan setengah tahunan di kampung halamannya di Brasil. Namun, mantan bek kiri ini sudah tahu sebelum berangkat bahwa perjalanan ini tidak akan berjalan mulus.