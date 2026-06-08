Di balik layar Real Madrid, suasana sedang sangat sibuk akhir-akhir ini. Hal ini tampaknya juga berlaku bagi Rüdiger. Dalam sebuah Instagram Story, ia mengunggah foto yang cukup bermakna, yang memperlihatkannya berdampingan dengan Florentino Pérez. Presiden klub Real Madrid yang berpengaruh itu baru saja secara resmi dilantik pada Minggu lalu. Foto tersebut tampaknya diambil saat acara penandatanganan kontrak.
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"Kalau dia orang yang menyebalkan ...": Antonio Rüdiger mendapat dukungan - dan tampaknya akan tetap bertahan di Real Madrid
- Getty Images Sport
Kontrak kerja pria berusia 33 tahun ini akan berakhir pada akhir bulan ini, namun menurut kabar yang beredar, pria kelahiran Berlin ini telah menandatangani perpanjangan kontrak selama satu tahun lagi. Setelah Perez berhasil terpilih kembali, pengumuman resmi mengenai kesepakatan ini tampaknya hanya tinggal menunggu waktu saja.
Namun, masalah Rüdiger hanyalah salah satu bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi di Concha Espina. Real sedang merancang perubahan besar untuk musim mendatang di belakang layar.
Selain kepastian bahwa kapten pertahanan asal Jerman ini akan tetap bertahan, pengumuman transfer lainnya juga diharapkan segera menyusul. Ibrahima Konate dari Liverpool FC dan Denzel Dumfries dari Inter Milan dikabarkan akan segera bergabung dengan Los Blancos. Selain itu, seorang mantan pelatih akan kembali ke bangku cadangan: Jose Mourinho pindah dari Benfica kembali ke Real dan diharapkan dapat membawa klub ini meraih gelar-gelar baru.
- Getty Images Sport
Rüdiger mendapat dukungan dari Jones
Terlepas dari rumor transfer, Rüdiger menjadi bahan perbincangan hangat, terutama di Jerman. Kritik yang terkadang tajam terhadap gaya bermain dan penampilannya itu kini dibantah oleh mantan pemain timnas Jermaine Jones dengan kata-kata tegas di Sport1, sekaligus membela pemain Real Madrid tersebut.
"Saya sangat menghargai Lothar. Dia sangat paham sepak bola. Dan banyak hal yang dia katakan memang benar," kata Jones menanggapi kritik Matthäus terhadap Rüdiger. "Tapi soal Rüdiger, saya punya pandangan berbeda. Pemain seperti Antonio Rüdiger sangat dibutuhkan. Terkadang dia digambarkan secara keliru. Dia adalah pemain penting bagi Real Madrid dan tim nasional. Kita tidak boleh hanya melihat situasi-situasi tertentu saja."
"Kalau dia orang yang menyebalkan, dia nggak akan disukai orang"
Pria berusia 44 tahun itu melihat adanya kesamaan antara persepsi publik terhadap Rüdiger dan prasangka-prasangka yang pernah ia hadapi sendiri saat masih menjadi pemain profesional. Tuduhan bahwa sang bek sering bertindak di ambang batas yang diperbolehkan di lapangan atau menjadi sorotan karena berita negatif, menurut Jones, jelas terlalu menyederhanakan masalah.
"Jika dia orang yang tidak baik, dia tidak akan disukai orang-orang. Orang-orang selalu berusaha - seperti yang terjadi pada saya dulu - untuk mengungkit kelemahan Rüdiger. Itu tidak adil baginya. Kita harus bersikap adil kepadanya. Dia tentu saja pernah melakukan kesalahan, tetapi setelah itu dia juga dengan jelas mengakui dan mengatakan bahwa itu salah," kata Jones.