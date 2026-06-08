"Kalau dia orang yang menyebalkan ...": Antonio Rüdiger mendapat dukungan - dan tampaknya akan tetap bertahan di Real Madrid

Kontrak kerja pria berusia 33 tahun ini akan berakhir pada akhir bulan ini, namun menurut kabar yang beredar, pria kelahiran Berlin ini telah menandatangani perpanjangan kontrak selama satu tahun lagi. Setelah Perez berhasil terpilih kembali, pengumuman resmi mengenai kesepakatan ini tampaknya hanya tinggal menunggu waktu saja.

Namun, masalah Rüdiger hanyalah salah satu bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi di Concha Espina. Real sedang merancang perubahan besar untuk musim mendatang di belakang layar.

Selain kepastian bahwa kapten pertahanan asal Jerman ini akan tetap bertahan, pengumuman transfer lainnya juga diharapkan segera menyusul. Ibrahima Konate dari Liverpool FC dan Denzel Dumfries dari Inter Milan dikabarkan akan segera bergabung dengan Los Blancos. Selain itu, seorang mantan pelatih akan kembali ke bangku cadangan: Jose Mourinho pindah dari Benfica kembali ke Real dan diharapkan dapat membawa klub ini meraih gelar-gelar baru.