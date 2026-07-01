"Kalau dia nggak menang Ballon d'Or, pasti ada yang salah banget!" - Michael Olise "jauh di depan" sebagai pemain terbaik dunia, kata mantan bintang Prancis dan Bayern Munich

Seiring memanasnya Piala Dunia 2026, Olise muncul sebagai pemain yang paling menonjol di skuad Les Bleus, dan Sagnol yakin bahwa penghargaan individu pasti akan menyusul. Berbicara mengenai performa terkini bintang Bayern Munich tersebut, Sagnol menyatakan dalam wawancara dengan BILD: "Olise adalah yang terbaik di dunia, jauh di atas semua pemain lainnya. Jika dia tidak memenangkan Ballon d'Or di akhir tahun ini, ada yang sangat salah dengan dunia sepak bola."

Pelatih tim nasional Georgia, yang pernah meraih banyak gelar di Allianz Arena, mencatat bahwa penggemar Prancis dari segala usia kini bersatu mendukung sang pemain sayap. Sagnol bahkan menyarankan bahwa ia dan mantan pemain profesional lainnya dapat lebih mengidentifikasikan diri dengan gaya permainan Olise daripada bintang modern mana pun, sehingga menobatkannya sebagai nomor satu yang tak terbantahkan dalam hierarki global saat ini.



