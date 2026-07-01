Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Kalau dia nggak menang Ballon d'Or, pasti ada yang salah banget!" - Michael Olise "jauh di depan" sebagai pemain terbaik dunia, kata mantan bintang Prancis dan Bayern Munich
Pendapat Sagnol mengenai Ballon d'Or
Seiring memanasnya Piala Dunia 2026, Olise muncul sebagai pemain yang paling menonjol di skuad Les Bleus, dan Sagnol yakin bahwa penghargaan individu pasti akan menyusul. Berbicara mengenai performa terkini bintang Bayern Munich tersebut, Sagnol menyatakan dalam wawancara dengan BILD: "Olise adalah yang terbaik di dunia, jauh di atas semua pemain lainnya. Jika dia tidak memenangkan Ballon d'Or di akhir tahun ini, ada yang sangat salah dengan dunia sepak bola."
Pelatih tim nasional Georgia, yang pernah meraih banyak gelar di Allianz Arena, mencatat bahwa penggemar Prancis dari segala usia kini bersatu mendukung sang pemain sayap. Sagnol bahkan menyarankan bahwa ia dan mantan pemain profesional lainnya dapat lebih mengidentifikasikan diri dengan gaya permainan Olise daripada bintang modern mana pun, sehingga menobatkannya sebagai nomor satu yang tak terbantahkan dalam hierarki global saat ini.
- (C)Getty images
Lebih hebat dari Messi dan Ronaldo?
Dalam sebuah perbandingan yang kontroversial, Sagnol berpendapat bahwa Olise merupakan pemain tim yang lebih “murni” dibandingkan para legenda yang telah mendominasi dua dekade terakhir. “Olise hanyalah pemain tim sejati, bukan seorang individualis. Bagi anak-anak kita, akhirnya ada panutan yang hebat... Terus terang saja, Olise sama sekali tidak peduli apakah dia mencetak gol, memberikan assist, atau tidak. Anda bisa melihat bahwa dia tidak memikirkan untuk melakukan sesuatu demi dirinya sendiri, tetapi selalu memperhatikan apa yang bermanfaat bagi tim,” jelasnya. “Zinedine Zidane pun persis sama. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, yang telah mendominasi sepak bola dunia dalam 15 tahun terakhir, bermain sedikit lebih mementingkan diri sendiri dan statistik mereka. Bukan berarti saya menentang Ronaldo dan Messi, mereka memang hebat. Olise hanyalah seorang pemain tim sejati.”
Faktor Mbappé dan Madrid
Pujian untuk Olise ini muncul di saat namanya santer dikaitkan dengan kepindahan ke Bernabeu. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Real Madrid sedang mempersiapkan tawaran rekor dunia untuk menduetkannya dengan Kylian Mbappe. Meskipun Mbappe tetap menjadi ikon sepak bola Prancis, Sagnol meyakini bahwa kedua pemain tersebut memiliki prioritas yang sangat berbeda baik di dalam maupun di luar lapangan.
"Mbappe lebih fokus pada dirinya sendiri, kariernya, dan tujuannya. Itulah mengapa sering ada sedikit kritik terhadapnya,” kata Sagnol, meskipun ia mendukung penyerang Real Madrid itu untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Sementara itu, Mbappe sendiri telah memuji Olise, mengakui “keanggunan dan visi” luar biasa yang dibawa mantan pemain Crystal Palace itu ke tim nasional.
- Getty Images Sport
Kisah kesuksesan Dayot Upamecano yang ‘mirip Lucio’
Olise bukanlah satu-satunya bintang Bayern Munich yang menarik perhatian Sagnol selama turnamen ini. Bek Dayot Upamecano juga mendapat pujian besar berkat dominasi fisiknya dan peningkatan ketepatan teknisnya. Sagnol membandingkan bek tengah tersebut dengan salah satu mantan rekan setim legendarisnya di Allianz Arena, yang menunjukkan betapa tingginya penilaian terhadap talenta Prancis generasi saat ini.
"Dari tipenya, dia mirip dengan mantan rekan setimnya di Bayern, Lucio. Pemain Brasil itu juga seperti mesin di lapangan, sangat kuat secara fisik," kata Sagnol. "Upamecano kini lebih jarang melakukan kesalahan teknis dibandingkan setahun lalu dan baru-baru ini menunjukkan kemajuan di Bayern maupun di tim nasional.” Dengan Upamecano sebagai jangkar pertahanan dan Olise yang mengendalikan serangan, Les Bleus tampak sangat siap untuk membalas kekecewaan tahun 2022 dan merebut kembali gelar juara dunia.