AFP
Diterjemahkan oleh
"Kalau dia melakukan hal konyol, kami akan menegurnya!" - Raphinha membongkar hubungan dengan Lamine Yamal di Barcelona
Persaudaraan di luar lapangan
Kebersamaan antara Raphinha dan Yamal menjadi salah satu sorotan musim Barcelona, dengan selebrasi bersama mereka yang sering menjadi viral. Raphinha menjelaskan bahwa hubungan mereka dibangun atas dasar ikatan pribadi yang kuat, bukan sekadar instruksi taktis.
"Dia 11 tahun lebih muda dariku. Mengenai perayaan bersama kami, ya, kami melihatnya di internet dan sepakat untuk melakukannya. Hasilnya bagus," kata Raphinha kepada TNT Sports. "Itu tidak memiliki makna simbolis yang besar, selain rasa persaudaraan itu. Saya benar-benar melihatnya seolah-olah dia adalah adik laki-laki saya yang jauh lebih muda. Bahkan, dia lebih muda daripada adik kandung saya sendiri. Itulah mengapa saya melihatnya sebagai adik laki-laki. Saya berusaha memberi dia nasihat sebaik mungkin."
- Getty Images
Mengawasi remaja
Sambil memuji bakat luar biasa Yamal, Raphinha dengan cepat menekankan bahwa bahkan bintang-bintang paling cemerlang pun membutuhkan disiplin. Pemain asal Brasil itu mengungkapkan bahwa para pemain senior di Barcelona akan segera turun tangan jika sang pemain muda mulai kehilangan fokus.
"Saya juga berusaha membagikan pengalaman hidup saya kepadanya. Jelas, soal karakteristik dan kualitas individu, saya tidak bisa mengajarkannya. Itu tidak bisa dipelajari dalam semalam. Itu adalah bakat alami. Yang jelas, saya selalu berusaha membagikan sedikit pengalaman saya kepadanya," kata Raphinha.
"Dia anak yang sangat baik. Dia selalu mendengarkan, sering meminta nasihat, dan bahkan jika dia melakukan sesuatu yang konyol, kami menegurnya dan dia mendengarkan. Dia sangat baik; kami memiliki hubungan yang sangat baik meskipun ada selisih usia 11 tahun di antara kami."
Berharap final Piala Dunia antara Brasil dan Spanyol
Menjelang ajang internasional, Raphinha mengakui bahwa ia dan Yamal telah membicarakan kemungkinan untuk saling berhadapan di panggung terbesar dunia. Pertandingan antara Brasil dan Spanyol menjadi salah satu hal yang paling dinantikan oleh kedua pemain tersebut.
"Neymar dan Lamine Yamal telah sepakat untuk final Brasil vs Spanyol di Piala Dunia. Saya juga siap untuk pertandingan seperti itu di final. Akan sangat hebat jika ada final Brasil vs Spanyol," kata pemain berusia 29 tahun itu. "Saya tidak peduli siapa yang bermain untuk tim lawan, seperti Lamine. Kami juga memiliki banyak pemain berkualitas tinggi di tim kami. Itu akan luar biasa. Itu akan menjadi pertandingan yang sangat menarik."
- Getty Images Sport
"Sekarang aku punya tanggung jawab yang lebih besar"
Raphinha kini menjadi salah satu tokoh senior baik di level klub maupun tim nasional, sebuah peran yang ia jalani dengan serius saat Brasil berupaya mengakhiri penantian mereka untuk meraih gelar juara dunia keenam. Ia mengenang kenangan masa kecilnya tentang perayaan di Brasil dan mengungkapkan keinginannya untuk mengembalikan kegembiraan itu ke lingkungannya, sambil berkata: "Saya ingat bahwa setelah final, saya keluar untuk bermain sepak bola di jalanan. Di lingkungan sekitar, jalanan dipenuhi orang-orang yang merayakan dengan pesta barbekyu. Ke mana pun Anda pergi, Anda melihat orang-orang bersenang-senang. Saya ingat itu adalah hari yang penuh dengan perayaan dan sepak bola. Jika saya memenangkan Piala Dunia, saya akan kembali secepat kilat. Saya merasa bahwa saya memiliki tingkat kedewasaan yang berbeda sekarang dibandingkan ketika saya pertama kali tiba, saat saya bermain di Piala Dunia pertama saya bersama Brasil. Saya merasa bahwa saya memikul tanggung jawab yang lebih besar sekarang daripada sebelumnya."