"Kalau dia melakukan hal konyol, kami akan menegurnya!" - Raphinha membongkar hubungan dengan Lamine Yamal di Barcelona

Sambil memuji bakat luar biasa Yamal, Raphinha dengan cepat menekankan bahwa bahkan bintang-bintang paling cemerlang pun membutuhkan disiplin. Pemain asal Brasil itu mengungkapkan bahwa para pemain senior di Barcelona akan segera turun tangan jika sang pemain muda mulai kehilangan fokus.

"Saya juga berusaha membagikan pengalaman hidup saya kepadanya. Jelas, soal karakteristik dan kualitas individu, saya tidak bisa mengajarkannya. Itu tidak bisa dipelajari dalam semalam. Itu adalah bakat alami. Yang jelas, saya selalu berusaha membagikan sedikit pengalaman saya kepadanya," kata Raphinha.

"Dia anak yang sangat baik. Dia selalu mendengarkan, sering meminta nasihat, dan bahkan jika dia melakukan sesuatu yang konyol, kami menegurnya dan dia mendengarkan. Dia sangat baik; kami memiliki hubungan yang sangat baik meskipun ada selisih usia 11 tahun di antara kami."