‘Kalau dalam masalah, buatlah jadi dua kali lipat’ - Rencana kontrak Bayern Munich untuk Michael Olise terungkap di tengah minat transfer yang tidak diinginkan dari Real Madrid terhadap pemain sayap asal Prancis tersebut

Kesepakatan baru yang diusulkan ini akan membuat Olise naik peringkat di antara para pemain dengan gaji tertinggi di Bayern Munich. Falk menjelaskan mengapa gaji Olise saat ini lebih rendah dibandingkan dengan bintang-bintang penyerang lainnya.

Falk menambahkan bahwa karena biaya transfernya tidak semahal kesepakatan senilai €100 juta yang membawa Harry Kane ke Bavaria, kontraknya pun tidak seuntung kontrak Kane atau Jamal Musiala. "Dia berada tepat di tengah-tengah daftar pemain dengan gaji tertinggi di skuad, sekitar €15 juta," kata Falk. "Tentu saja, dia kini menjadi salah satu pemain terpenting di tim inti, jadi dia layak mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Itulah mengapa FC Bayern siap memberikan gaji yang lebih tinggi kepada Michael Olise, dan argumen mereka adalah bahwa jika mereka bersedia menawarkan gaji yang lebih tinggi, mungkin pemain internasional Prancis itu bisa memperpanjang kontraknya beberapa tahun lagi. Di Jerman, kontrak bisa dibuat dengan durasi hingga lima tahun, jadi idenya adalah kontrak hingga tahun 2031. Dengan pertimbangan itu, dia bisa mendekati gaji para pemain dengan bayaran tertinggi di Bayern Munich, yaitu sekitar €25 juta per tahun."