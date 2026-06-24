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‘Kalau dalam masalah, buatlah jadi dua kali lipat’ - Rencana kontrak Bayern Munich untuk Michael Olise terungkap di tengah minat transfer yang tidak diinginkan dari Real Madrid terhadap pemain sayap asal Prancis tersebut
Real Madrid mengincar Olise
Olise tampil gemilang bersama Prancis di Piala Dunia, dengan memberikan dua assist dalam kemenangan 3-0 atas Irak dan menciptakan satu gol lagi saat melawan Senegal. Performa impresifnya di level internasional ini merupakan kelanjutan dari musim 2025-26 yang cemerlang, di mana ia mencatatkan 26 assist untuk Bayern Munich.
Namun, masa depannya saat ini menjadi bahan spekulasi yang intens. Menurut berbagai laporan, Real Madrid telah menyatakan keinginan kuat untuk mendatangkan pemain sayap tersebut. Florentino Perez baru-baru ini mengisyaratkan tawaran sebesar €150 juta untuk seorang pemain di luar Liga Premier, yang secara luas diyakini sebagai Olise meskipun sang petinggi klub asal Spanyol itu membantahnya. Paris Saint-Germain juga tertarik, tetapi Bayern telah menegaskan bahwa ia tidak akan dijual dengan harga berapa pun, demikian laporan Bild.
- Getty Images Sport
Bayern Munich bersiap menawarkan kontrak besar
Untuk menangkis minat yang tidak diinginkan dari Real Madrid, Bayern berencana menawarkan perpanjangan kontrak yang menggiurkan kepada Olise. Jurnalis Christian Falk mengungkapkan bahwa klub ingin mempertahankan Olise hingga tahun 2031. Ia mengatakan bahwa mereka siap hampir menggandakan gaji Olise agar ia tetap bertahan di klub hingga tahun 2031.
"Anda pasti pernah mendengar pepatah, jika ada masalah, lipat gandakan saja," kata Falk. "Masalahnya datang dari Real Madrid – mereka benar-benar menginginkannya, dan mereka sangat menyadari betapa bagusnya penampilannya di Bundesliga musim ini. Ia terpilih sebagai pemain terbaik tahun ini di Jerman dan telah mengalami transformasi yang luar biasa sejak kepindahannya senilai €50 juta dari Crystal Palace."
Menaikkan struktur gaji
Kesepakatan baru yang diusulkan ini akan membuat Olise naik peringkat di antara para pemain dengan gaji tertinggi di Bayern Munich. Falk menjelaskan mengapa gaji Olise saat ini lebih rendah dibandingkan dengan bintang-bintang penyerang lainnya.
Falk menambahkan bahwa karena biaya transfernya tidak semahal kesepakatan senilai €100 juta yang membawa Harry Kane ke Bavaria, kontraknya pun tidak seuntung kontrak Kane atau Jamal Musiala. "Dia berada tepat di tengah-tengah daftar pemain dengan gaji tertinggi di skuad, sekitar €15 juta," kata Falk. "Tentu saja, dia kini menjadi salah satu pemain terpenting di tim inti, jadi dia layak mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Itulah mengapa FC Bayern siap memberikan gaji yang lebih tinggi kepada Michael Olise, dan argumen mereka adalah bahwa jika mereka bersedia menawarkan gaji yang lebih tinggi, mungkin pemain internasional Prancis itu bisa memperpanjang kontraknya beberapa tahun lagi. Di Jerman, kontrak bisa dibuat dengan durasi hingga lima tahun, jadi idenya adalah kontrak hingga tahun 2031. Dengan pertimbangan itu, dia bisa mendekati gaji para pemain dengan bayaran tertinggi di Bayern Munich, yaitu sekitar €25 juta per tahun."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Olise?
Sementara Bayern bekerja keras di belakang layar untuk menyelesaikan perpanjangan kontrak bernilai fantastis, Olise akan tetap fokus sepenuhnya pada tugasnya bersama tim nasional. Prancis sedang bersiap menghadapi Norwegia dalam laga terakhir fase grup mereka. Kedua tim sama-sama mengoleksi enam poin, yang berarti pemenang laga ini akan memuncaki grup, sedangkan hasil imbang sudah cukup untuk memastikan posisi pertama bagi tim Prancis. Setelah Piala Dunia berakhir, klub kemungkinan akan mengintensifkan upaya untuk secara resmi mengikat Olise hingga tahun 2031.