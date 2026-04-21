"Kalau begitu, tahun depan aku nggak punya keluarga lagi!" Pelatih Bayern, Vincent Kompany, membantah rumor yang heboh dan membuat semua orang tertawa

Bagi juara bertahan Jerman, setelah meraih gelar Juara Bundesliga ke-35 pada akhir pekan lalu, kini pertarungan di ajang piala menjadi pertaruhan hidup mati. Pada Rabu nanti, semifinal DFB-Pokal akan digelar di kandang Bayer Leverkusen. Di sana, FCB bisa lolos ke final untuk pertama kalinya sejak 2020 dan mengejar gelar juara. Namun, Kompany harus bermain tanpa trio pemain yang cedera, yaitu Serge Gnabry (robekan adduktor), Lennart Karl (latihan pemulihan setelah robekan serat otot), dan Tom Bischof (robekan serat otot).

Itulah sebabnya, bagi Kompany, semakin penting bagi Jamal Musiala untuk terus mendekati performa terbaiknya setelah cedera parah yang dialaminya musim panas lalu. Pemain berusia 23 tahun itu, kata Kompany, "sedang dalam fase yang baik. Dia sudah sangat dekat dengan level terbaiknya." Pertanyaannya kini hanya: "Kapan 'Magic Musiala' ini akan kembali, seorang Jamal di masa kejayaannya? Dan itu pasti akan kembali 100 persen."

Di Liga Champions, pertandingan semifinal yang berat melawan Paris Saint-Germain akan digelar pada 28 April dan 6 Mei. Di sana pun, Musiala akan memainkan peran krusial setelah absennya Gnabry. Bahkan pada leg kedua perempat final melawan Real Madrid, ia menjadi penentu hasil akhir sebagai pemain pengganti yang sangat berpengaruh. Ia memberikan kartu kuning pertama kepada Eduardo Camavinga—yang kemudian diusir dari lapangan karena kartu kuning-merah—melalui dribel yang luar biasa, dan ia mempersiapkan gol penyeimbang 3-3 yang dicetak oleh Luis Diaz di menit-menit akhir, yang pada akhirnya memastikan kelolosan tim Munich, melalui tendangan tumitnya.