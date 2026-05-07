"Sekarang, menurut saya, kami telah memulai hal-hal yang sangat, sangat baik. Saya merasa sangat, sangat nyaman," kata direktur olahraga klub juara terbanyak Jerman itu kepada DAZN menjelang laga Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.
"Kalau begitu, saya siap untuk tetap tinggal!" Max Eberl berbicara tentang masa-masa sulitnya di FC Bayern dan masa depannya
Kontrak pria berusia 52 tahun di Säbener Straße ini masih berlaku hingga 2027; menurut informasi dari kicker, Dewan Pengawas Bayern akan membahas masa depannya dalam rapat yang akan digelar pada bulan Mei. "Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin menjalankan tugas saya di sini. Kinerja saya harus dievaluasi. Jika mereka menilai kinerja saya baik, maka saya juga siap untuk tetap bertahan lebih lama di Bayern," tambah Eberl.
Sejak kedatangannya, ia telah mencurahkan segenap dedikasinya untuk klub ini, meskipun terkadang hal itu tidak mudah di klub seperti FC Bayern: "Itu tidak sepenuhnya mudah, karena tentu saja ada beberapa karakter yang kuat yang saling berhadapan. Namun, saya percaya bahwa hal itu justru membantu di klub sebesar Bayern München, bahwa kita saling berinteraksi dan berdiskusi satu sama lain."
- AFP
Max Eberl telah lama menjadi sasaran kritik di FC Bayern
Eberl mulai menjabat di Munich pada Maret 2024. Selama ini ia sering mendapat kritikan dari publik karena dianggap melakukan perencanaan skuad yang tidak seimbang, namun berkat transfer-transfer cerdas, seperti perekrutan Michael Olise atau Luis Diaz, situasi kini telah berbalik menguntungkannya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak baru untuk Eberl, pemilik klub Uli Hoeneß baru-baru ini menjelaskan dalam wawancara dengan DAZN: "Pertama-tama, Anda harus tahu bahwa kontrak dewan direksi tidak dapat diperpanjang lebih dari satu tahun sebelum berakhir," sehingga negosiasi resmi dapat dimulai paling cepat pada 1 Juli 2026.
Namun, secara tidak resmi, topik ini sudah beberapa kali dibahas, misalnya "pada rapat dewan direksi terakhir sekitar dua minggu yang lalu," seperti yang diungkapkan Hoeneß. Keputusan akhir mengenai masa depan direktur olahraga klub asal Munich tersebut belum diambil. Hoeneß tidak ingin "mendahului pembicaraan yang dapat dilakukan mulai Juli."