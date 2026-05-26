Setelah terdegradasi untuk pertama kalinya dari Bundesliga, suasana di VfL Wolfsburg dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. "Terdegradasi itu menyakitkan," kata Pelatih Dieter Hecking kepada Sat.1: "Saya pun sangat kecewa, karena kami telah melalui masa yang sangat berat dalam sembilan hingga sepuluh minggu terakhir. Kami telah mencoba segalanya dan para pemain pun telah berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan posisi di liga."
"Kalau begitu, kita bisa berhenti!" VfL Wolfsburg kecewa dengan wasit Zwayer setelah degradasi bersejarah
"Pada akhirnya, semuanya bergantung pada satu situasi saja: apakah kamu tetap bertahan di liga atau terdegradasi. Kemudian pertandingan itu mengambil arah yang tidak kami inginkan," jelas Hecking, merujuk pada kartu kuning-merah yang diterima Joakim Maehle di awal pertandingan (menit ke-14). Kartu kuning kedua memang "tidak terbantahkan". Namun, terkait peringatan pertama, pria berusia 61 tahun itu mengkritik kurangnya "kepekaan" dari wasit Felix Zwayer.
VfL Wolfsburg terdegradasi: Hecking mengaku melihat adanya tindakan kekerasan
"Saya punya 'pandangan yang sama sekali berbeda' tentang adegan ini," kata Hecking. Maehle "diserang tiga kali, lalu tiga orang mendekatinya, dan jika itu bukan tindakan kekerasan dari Bilbija, maka kita bisa berhenti saja. Kita memang bisa mengkritiknya, tapi itu sia-sia." Pertandingan ini sudah "diputuskan" dan kita harus mengucapkan selamat kepada Paderborn atas promosi mereka setelah skor 1:2 (1:1, 1:1) pada babak perpanjangan waktu.
Apa arti penurunan ke divisi dua setelah 29 tahun bagi masa depannya sendiri, sang pelatih tidak mengungkapkannya. "Bagi saya, yang pertama kali muncul adalah kekecewaan karena kami tidak berhasil. Kita harus merenungkannya selama satu atau dua hari ke depan dan kemudian pasti akan membicarakannya," kata Hecking. Kita harus "menerima kekecewaan ini dan kemudian bangkit kembali," kata anggota dewan pengawas Diego Benaglio. Di ruang ganti, "air mata" mengalir.