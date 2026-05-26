"Kalau begitu, kita bisa berhenti!" VfL Wolfsburg kecewa dengan wasit Zwayer setelah degradasi bersejarah

"Saya punya 'pandangan yang sama sekali berbeda' tentang adegan ini," kata Hecking. Maehle "diserang tiga kali, lalu tiga orang mendekatinya, dan jika itu bukan tindakan kekerasan dari Bilbija, maka kita bisa berhenti saja. Kita memang bisa mengkritiknya, tapi itu sia-sia." Pertandingan ini sudah "diputuskan" dan kita harus mengucapkan selamat kepada Paderborn atas promosi mereka setelah skor 1:2 (1:1, 1:1) pada babak perpanjangan waktu.

Apa arti penurunan ke divisi dua setelah 29 tahun bagi masa depannya sendiri, sang pelatih tidak mengungkapkannya. "Bagi saya, yang pertama kali muncul adalah kekecewaan karena kami tidak berhasil. Kita harus merenungkannya selama satu atau dua hari ke depan dan kemudian pasti akan membicarakannya," kata Hecking. Kita harus "menerima kekecewaan ini dan kemudian bangkit kembali," kata anggota dewan pengawas Diego Benaglio. Di ruang ganti, "air mata" mengalir.