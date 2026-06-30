Pada menit ke-35, bintang FC Bayern München itu melompat tinggi di tepi kotak penalti dan, setelah bola memantul melalui Kylian Mbappe dan Adrien Rabiot hingga sampai kepadanya, melepaskan tendangan salto samping yang luar biasa. Pemain berusia 24 tahun itu menyambarnya dengan sempurna, namun bola akhirnya membentur tiang kanan. Tendangan susulan yang dilakukan Ousmane Dembele pun nyaris saja masuk.
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"Kalau begitu, itulah gol terbaik tahun ini!" Michael Olise dari FC Bayern membuat semua orang tercengang dengan aksi jenius yang luar biasa di Piala Dunia
"Kalau bola itu masuk, itu pasti gol terbaik tahun ini!", kata komentator radio Sportschau dari ARD yang tak percaya. “Louvre sudah dibuka, tempatnya sudah disiapkan, lukisannya hampir saja kering,” seru komentator Magenta, Christian Straßburger: “Aksi yang luar biasa! Kami duduk di sini di samping stasiun televisi Swedia, dan ketika mereka melihat tendangan akhir Olise, kami mengira itu siaran televisi Prancis. Di sana pun gol itu dirayakan!”
Jan Henkel dari Magenta TV pun tak henti-hentinya terkesima. “Itu benar-benar kelas dunia,” katanya dalam analisisnya mengenai babak pertama, di mana menurutnya Olise adalah “yang terbaik”: “Saya penasaran di mana dia akan bermain di Bayern setelah Piala Dunia—apakah di tengah atau di sayap.”
- Getty Images Sport
Michael Olise tampil gemilang bersama timnas Prancis sebagai gelandang serang di belakang Mbappé — dan terus menambah jumlah assistnya
Pelatih Prancis, Didier Deschamps, memindahkan Olise dari sayap ke tengah lapangan setelah penampilan yang kurang memuaskan di babak pertama pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Senegal—posisi yang diakui sendiri sebagai posisi favorit sang ahli dribel. Sejak saat itu, Olise menjadi pengatur serangan Prancis dan telah memberikan tiga assist selama fase grup.
Namun, ia masih harus menunggu untuk mencetak golnya sendiri saat melawan Swedia, karena di satu sisi kiper Widell Zetterström beberapa kali berhasil menepis tendangan jarak jauh Olise dengan gemilang, sementara di sisi lain sang superstar juga membuang peluang emas dalam situasi satu lawan satu.
Namun, setidaknya ia berhasil menyumbang dua kontribusi gol lainnya: Setelah jeda, ia memberikan umpan terobosan yang sempurna kepada Bradley Barcola, yang kemudian mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Umpan terobosan yang tak kalah luar biasa ia berikan pada menit ke-74 kepada Kylian Mbappé, yang mencetak gol menjadi 3-0. Mbappé sebelumnya telah membawa Equipe Tricolore unggul di babak pertama melalui tendangan indah setelah tendangan sudut yang dieksekusi pendek.
Olise saat ini menjadi pemberi assist terbanyak di Piala Dunia dengan lima assist, sementara Mbappe, dengan enam gol, berada di posisi yang sama dengan Lionel Messi dalam perebutan Sepatu Emas. Keduanya diganti pada menit ke-85 di tengah tepuk tangan meriah penonton.
Setelah fase awal yang cukup seimbang, mesin serangan yang dipimpin oleh Olise dan Mbappe mengambil alih kendali dan secara nyata menekan Swedia. Skor 3-0 pada akhirnya bahkan masih tergolong menguntungkan bagi Swedia.
Prancis akan melanjutkan perjalanan mereka pada Sabtu dengan pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay. Tim Amerika Selatan itu mengalahkan Jerman melalui adu penalti pada Senin malam dan sekali lagi membuat hari kelam bagi sepak bola Jerman di ajang Piala Dunia.