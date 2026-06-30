"Kalau begitu, itulah gol terbaik tahun ini!" Michael Olise dari FC Bayern membuat semua orang tercengang dengan aksi jenius yang luar biasa di Piala Dunia

Pelatih Prancis, Didier Deschamps, memindahkan Olise dari sayap ke tengah lapangan setelah penampilan yang kurang memuaskan di babak pertama pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Senegal—posisi yang diakui sendiri sebagai posisi favorit sang ahli dribel. Sejak saat itu, Olise menjadi pengatur serangan Prancis dan telah memberikan tiga assist selama fase grup.

Namun, ia masih harus menunggu untuk mencetak golnya sendiri saat melawan Swedia, karena di satu sisi kiper Widell Zetterström beberapa kali berhasil menepis tendangan jarak jauh Olise dengan gemilang, sementara di sisi lain sang superstar juga membuang peluang emas dalam situasi satu lawan satu.

Namun, setidaknya ia berhasil menyumbang dua kontribusi gol lainnya: Setelah jeda, ia memberikan umpan terobosan yang sempurna kepada Bradley Barcola, yang kemudian mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Umpan terobosan yang tak kalah luar biasa ia berikan pada menit ke-74 kepada Kylian Mbappé, yang mencetak gol menjadi 3-0. Mbappé sebelumnya telah membawa Equipe Tricolore unggul di babak pertama melalui tendangan indah setelah tendangan sudut yang dieksekusi pendek.

Olise saat ini menjadi pemberi assist terbanyak di Piala Dunia dengan lima assist, sementara Mbappe, dengan enam gol, berada di posisi yang sama dengan Lionel Messi dalam perebutan Sepatu Emas. Keduanya diganti pada menit ke-85 di tengah tepuk tangan meriah penonton.

Setelah fase awal yang cukup seimbang, mesin serangan yang dipimpin oleh Olise dan Mbappe mengambil alih kendali dan secara nyata menekan Swedia. Skor 3-0 pada akhirnya bahkan masih tergolong menguntungkan bagi Swedia.

Prancis akan melanjutkan perjalanan mereka pada Sabtu dengan pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay. Tim Amerika Selatan itu mengalahkan Jerman melalui adu penalti pada Senin malam dan sekali lagi membuat hari kelam bagi sepak bola Jerman di ajang Piala Dunia.