"Kalau begitu, itu tidak akan menguntungkan!" Luis Enrique memperingatkan para bintang PSG tentang bahaya besar yang mengancam saat menghadapi FC Bayern

Setelah pertandingan spektakuler 5-4 di Paris, PSG cukup meraih hasil imbang di Allianz Arena. "Kami selalu memiliki target untuk menang. Itulah mentalitas kami. Kami tidak ingin hanya mempertahankan hasil," kata pelatih asal Spanyol itu, yang menganggap pertandingan yang sama mengesankan seperti seminggu lalu mungkin terjadi: "Saya tidak tahu apakah akan berbeda. Tidak ada tim yang akan menerima bahwa tim lain lebih baik. Akan ada situasi-situasi luar biasa."

PSG tahun lalu memenangkan trofi di Munich (5-0 melawan Inter). Kini mereka memiliki "keuntungan kecil" dalam perjalanan menuju final di Budapest (30 Mei). "Kami siap," kata Enrique.

Namun, ia harus bermain tanpa Achraf Hakimi yang cedera. Ia akan digantikan oleh Warren Zaïre-Emery di sisi kanan pertahanan. Pemain berusia 20 tahun yang biasanya bermain di lini tengah ini juga memperkirakan, "bahwa ini bisa menjadi pertandingan gila lagi. Kita harus tetap tenang."