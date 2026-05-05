Rekan senegaranya dari Spanyol pernah berkata, "bahwa pada suatu titik dalam kariernya, pertandingan melawan Federer dan Djokovic menjadi motivasi tambahan, karena saat berhadapan dengan lawan sekuat itu, seseorang bisa memaksimalkan kemampuannya. Hal itu juga yang saya sampaikan kepada para pemain saya," kata Enrique menjelang leg kedua semifinal Liga Champions pada Rabu (pukul 21.00/DAZN) di Munich.
"Kalau begitu, itu tidak akan menguntungkan!" Luis Enrique memperingatkan para bintang PSG tentang bahaya besar yang mengancam saat menghadapi FC Bayern
"Kami mengagumi Bayern karena mereka memainkan sepak bola yang indah. Ini merupakan tantangan," tambah pelatih PSG itu: "Namun, hal ini juga menjadi motivasi tambahan bagi kami untuk kembali memberikan yang terbaik dan terus meningkatkan performa."
Namun, di sisi lain, ia harus lebih menahan para bintang timnya, termasuk pemain terbaik dunia Ousmane Dembele. "Jika terlalu bersemangat, itu tidak akan membantu. Kami harus mengendalikan emosi," tegas Enrique.
PSG tanpa Hakimi, namun memiliki "keunggulan tipis" atas FC Bayern
Setelah pertandingan spektakuler 5-4 di Paris, PSG cukup meraih hasil imbang di Allianz Arena. "Kami selalu memiliki target untuk menang. Itulah mentalitas kami. Kami tidak ingin hanya mempertahankan hasil," kata pelatih asal Spanyol itu, yang menganggap pertandingan yang sama mengesankan seperti seminggu lalu mungkin terjadi: "Saya tidak tahu apakah akan berbeda. Tidak ada tim yang akan menerima bahwa tim lain lebih baik. Akan ada situasi-situasi luar biasa."
PSG tahun lalu memenangkan trofi di Munich (5-0 melawan Inter). Kini mereka memiliki "keuntungan kecil" dalam perjalanan menuju final di Budapest (30 Mei). "Kami siap," kata Enrique.
Namun, ia harus bermain tanpa Achraf Hakimi yang cedera. Ia akan digantikan oleh Warren Zaïre-Emery di sisi kanan pertahanan. Pemain berusia 20 tahun yang biasanya bermain di lini tengah ini juga memperkirakan, "bahwa ini bisa menjadi pertandingan gila lagi. Kita harus tetap tenang."