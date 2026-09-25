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'Kalau begitu dia butuh istirahat!' - Mengapa Stale Solbakken menyimpan kekhawatiran serius soal Erling Haaland setelah pertemuan dengan Enzo Maresca
Solbakken memaparkan strategi pengaturan beban kerja Erling Haaland
Pelatih kepala Norwegia Stale Solbakken menanggapi kekhawatiran yang kian meningkat terkait beban fisik dan mental Erling Haaland setelah jadwal musim panas yang panjang. Berbicara setelah mengumumkan skuadnya untuk empat laga UEFA Nations League mendatang, sang pelatih menegaskan bahwa meski Haaland tetap tajam saat ini, jeda yang terstruktur akan menjadi hal penting pada fase selanjutnya musim ini.
Haaland secara terbuka mengakui di saluran YouTube pribadinya bahwa beradaptasi dengan musim baru tanpa pramusim setelah Piala Dunia menghadirkan tantangan mental.
Solbakken menyebut November, Desember, dan Januari sebagai bulan-bulan krusial bagi Haaland untuk beristirahat.
Pelatih Norwegia mengadakan pembicaraan dengan manajer City Enzo Maresca
Untuk mengelola superstar bersama mereka secara efektif, Solbakken pergi ke Inggris untuk bertemu langsung dengan manajer Manchester City, Enzo Maresca. Kedua pelatih sepakat bahwa Haaland harus diberi waktu istirahat strategis selama jeda Piala Liga domestik untuk menjaga level performa puncak sepanjang musim yang panjang.
Solbakken menegaskan bahwa kolaborasi proaktif antara klub dan tim nasional tetap sangat penting untuk melindungi kebugaran sang penyerang.
"November, Desember, dan Januari adalah saat dia membutuhkan istirahat," kata Solbakken. "Itulah mengapa saya datang sekarang, karena penting bagi saya agar kami menghindari jeda itu sekarang. Mereka sadar bahwa pada titik tertentu dia harus beristirahat."
Haaland buka suara soal tekanan mental dan absen pada pramusim
Haaland menyoroti padatnya kalender sepakbola modern yang tanpa henti, dengan menunjukkan bahwa perayaan pasca-Piala Dunia membuatnya hanya memiliki sedikit lebih dari empat pekan libur sebelum kembali ke Manchester pada 11 Agustus. Pencetak gol berusia 26 tahun itu mencatat bahwa memulai sebuah kampanye tanpa kondisi pramusim tradisional merupakan pengalaman yang belum pernah terjadi dalam kariernya.
Sambil mengungkapkan rasa syukur karena bermain di level tertinggi, sang penyerang mengakui beberapa pekan pemulihan tambahan akan membantunya menjaga kesegaran mental.
"Musim baru sudah dimulai tanpa saya menjalani pramusim," jelas Haaland. "Kondisi fisik akan datang, selama saya bebas dari cedera. Tapi Anda juga harus tajam secara mental, dan itu tidak mudah."
Solbakken ragukan Haaland bermain penuh dalam empat pertandingan
Norwegia bersiap menghadapi periode Nations League yang intens dengan empat pertandingan dalam 12 hari melawan Denmark, Portugal, dan Wales. Solbakken mengakui sangat kecil kemungkinan Haaland akan bermain 90 menit penuh di keempat laga tersebut, dan menegaskan bahwa menit bermainnya akan dikelola dengan cermat berdasarkan konteks pertandingan dan beban fisik.
Skuad Norwegia menuntaskan persiapan jelang menjamu Denmark di Ullevaal Stadion, Oslo.
Solbakken berupaya menyeimbangkan target internasional jangka pendek dengan kesehatan jangka panjang Haaland.
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