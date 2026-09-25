Pelatih kepala Norwegia Stale Solbakken menanggapi kekhawatiran yang kian meningkat terkait beban fisik dan mental Erling Haaland setelah jadwal musim panas yang panjang. Berbicara setelah mengumumkan skuadnya untuk empat laga UEFA Nations League mendatang, sang pelatih menegaskan bahwa meski Haaland tetap tajam saat ini, jeda yang terstruktur akan menjadi hal penting pada fase selanjutnya musim ini.

Haaland secara terbuka mengakui di saluran YouTube pribadinya bahwa beradaptasi dengan musim baru tanpa pramusim setelah Piala Dunia menghadirkan tantangan mental.

Solbakken menyebut November, Desember, dan Januari sebagai bulan-bulan krusial bagi Haaland untuk beristirahat.