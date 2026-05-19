"Menurut saya, dalam hal permainan, mengoper bola, dan memberikan umpan, saya juga cukup mahir. Namun, dia memiliki ketenangan di depan gawang. Ketajamannya," kata Undav saat memulai pujiannya terhadap Kane dalam wawancara dengan Sky.
"Kalau aku punya itu, aku bisa mencetak lebih banyak gol": Penyerang VfB, Deniz Undav, iri pada salah satu bintang FC Bayern
Mengenai pemain berusia 32 tahun yang telah tiga kali berturut-turut menjadi raja pencetak gol Bundesliga sejak kedatangannya di Munich, Undav mencatat, "sepertinya setiap kali akan menendang bola, dia sejenak merenung, menarik napas sebentar, baru kemudian menendang. Dan ketenangan di depan gawang ini sangat penting bagi seorang penyerang, karena tendangannya pun jadi lebih akurat," kata Undav.
Pemain tim nasional Jerman itu melanjutkan: "Jika kamu melatih hal itu setiap hari, maka kamu akan menjadi sangat tenang, dan jika aku memiliki sedikit saja ketenangan itu, maka aku akan mencetak lebih banyak gol atau bisa mencetak lebih banyak gol."
Deniz Undav menjelang final Piala melawan Bayern: "Mereka bisa membuat frustrasi"
Musim ini, Kane telah mencetak 58 gol luar biasa dari 50 penampilannya di semua kompetisi. Dengan 36 gol di Bundesliga, kapten tim nasional Inggris ini berperan besar dalam keberhasilan Bayern mempertahankan gelar juara mereka.
Undav menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak Bundesliga - meskipun jauh di belakang Kane, namun dengan 19 gol, ia tetap mencatatkan rasio yang kuat. Secara keseluruhan, pemain berusia 29 tahun ini, yang telah lolos ke Liga Champions bersama VfB, saat ini telah mencatatkan 25 gol dan 14 assist dalam 45 pertandingan.
Pada Sabtu nanti, Undav dan kawan-kawan ingin mengakhiri musim yang memuaskan ini dengan mengalahkan FCB di final Piala DFB. "Ada favorit yang jelas, yaitu FC Bayern. Tidak perlu memandang hal ini secara berbeda, tapi dalam satu pertandingan, segalanya bisa terjadi," kata Undav menatap laga melawan Kane. "Kami mempersiapkan diri dengan baik, kami tahu seberapa hebat Bayern. Kami tahu, kami bisa mengganggu mereka, kami bisa membuat mereka kesal."
Deniz Undav berharap bisa merayakan kemenangan dengan makan döner di Berlin
Jika berhasil meraih kemenangan di Stadion Olimpiade Berlin, Undav sudah memiliki rencana yang jelas mengenai hidangan yang akan disajikan dalam perayaan tersebut: "Jika kami menang, semua orang akan makan döner. Saya rasa itu tidak bisa dihindari. Saya akan menonton beberapa video YouTube terlebih dahulu tentang 5 döner terbaik di Berlin dan melihat mana yang saya sukai," kata sang penyerang.
Dua hari sebelum final piala, pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann akan mengumumkan skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026 pada hari Kamis. Meskipun ada beberapa berita negatif mengenai hubungannya dengan Nagelsmann, Undav memiliki peluang bagus untuk masuk skuad, dan ia menekankan: "Jika saya masuk skuad, saya akan sangat bahagia." "Tidak ada yang lebih indah daripada bisa bermain untuk negaranya. Itu selalu menjadi tujuan saya. Saya sudah sangat senang saat di Euro, meskipun hanya bermain selama tujuh menit."
Undav memainkan pertandingan internasional pertamanya dari tujuh pertandingan yang telah dilaluinya pada Maret 2024 dalam kemenangan 2-0 atas Prancis. Beberapa bulan kemudian, ia menjadi bagian dari skuad DFB di Euro 2024 yang diselenggarakan di Jerman, dan tampil sebentar dalam pertandingan grup melawan Hongaria (2-0).
Statistik Deniz Undav bersama VfB Stuttgart
Permainan
116
Gol
57
Assist
30