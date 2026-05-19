"Kalau aku punya itu, aku bisa mencetak lebih banyak gol": Penyerang VfB, Deniz Undav, iri pada salah satu bintang FC Bayern

Musim ini, Kane telah mencetak 58 gol luar biasa dari 50 penampilannya di semua kompetisi. Dengan 36 gol di Bundesliga, kapten tim nasional Inggris ini berperan besar dalam keberhasilan Bayern mempertahankan gelar juara mereka.

Undav menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak Bundesliga - meskipun jauh di belakang Kane, namun dengan 19 gol, ia tetap mencatatkan rasio yang kuat. Secara keseluruhan, pemain berusia 29 tahun ini, yang telah lolos ke Liga Champions bersama VfB, saat ini telah mencatatkan 25 gol dan 14 assist dalam 45 pertandingan.

Pada Sabtu nanti, Undav dan kawan-kawan ingin mengakhiri musim yang memuaskan ini dengan mengalahkan FCB di final Piala DFB. "Ada favorit yang jelas, yaitu FC Bayern. Tidak perlu memandang hal ini secara berbeda, tapi dalam satu pertandingan, segalanya bisa terjadi," kata Undav menatap laga melawan Kane. "Kami mempersiapkan diri dengan baik, kami tahu seberapa hebat Bayern. Kami tahu, kami bisa mengganggu mereka, kami bisa membuat mereka kesal."