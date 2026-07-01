"Kalau aku jadi dia, aku pasti akan melakukannya!" - Lamine Yamal mendukung "pemain hebat" Julian Alvarez untuk menyelesaikan transfernya ke Barcelona dari Atlético Madrid

Yamal tidak menyembunyikan antusiasmenya terkait kemungkinan bermain bersama Alvarez di Barcelona. Dalam wawancara dengan El Larguero dari markas timnas Spanyol di Piala Dunia, pemain sayap tersebut menegaskan bahwa penyerang Atlético Madrid itu akan disambut dengan tangan terbuka oleh skuad Blaugrana jika ia memutuskan untuk mewujudkan kepindahannya ke Katalonia musim panas ini.

"Saat ini saya belum terlalu memikirkannya, tapi saya harap begitu, karena dia adalah pemain hebat," kata Yamal saat ditanya mengenai potensi transfer tersebut. "Jika dia datang, kami akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Dia akan bergabung dengan klub terbaik di dunia, suporter terbaik di dunia, dan kota terbaik di dunia, menurut saya. Jadi, jika saya jadi dia, saya akan melakukannya. Jika dia ingin datang, kami menunggunya, silakan saja."



