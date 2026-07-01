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"Kalau aku jadi dia, aku pasti akan melakukannya!" - Lamine Yamal mendukung "pemain hebat" Julian Alvarez untuk menyelesaikan transfernya ke Barcelona dari Atlético Madrid
Yamal menyampaikan argumennya kepada Alvarez
Yamal tidak menyembunyikan antusiasmenya terkait kemungkinan bermain bersama Alvarez di Barcelona. Dalam wawancara dengan El Larguero dari markas timnas Spanyol di Piala Dunia, pemain sayap tersebut menegaskan bahwa penyerang Atlético Madrid itu akan disambut dengan tangan terbuka oleh skuad Blaugrana jika ia memutuskan untuk mewujudkan kepindahannya ke Katalonia musim panas ini.
"Saat ini saya belum terlalu memikirkannya, tapi saya harap begitu, karena dia adalah pemain hebat," kata Yamal saat ditanya mengenai potensi transfer tersebut. "Jika dia datang, kami akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Dia akan bergabung dengan klub terbaik di dunia, suporter terbaik di dunia, dan kota terbaik di dunia, menurut saya. Jadi, jika saya jadi dia, saya akan melakukannya. Jika dia ingin datang, kami menunggunya, silakan saja."
- Getty Images Sport
Simeone siap menjatuhkan sanksi atas kepergian tersebut
Upaya untuk mendatangkan pemain internasional Argentina ini terjadi di tengah ketegangan yang cukup tinggi di ibu kota Spanyol. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Diego Simeone telah mencapai batas kesabarannya terhadap sang penyerang, menyusul upaya terbuka yang dilakukannya untuk memaksa pindah ke klub rival mereka di La Liga. Pelatih Atlético, yang dikenal menuntut komitmen tanpa syarat, tampaknya siap melepas sang juara Piala Dunia tersebut demi menjaga kekompakan di ruang ganti.
Alvarez telah menyampaikan niatnya untuk meninggalkan Metropolitano, setelah menghabiskan dua musim di bawah asuhan Simeone. Terlepas dari produktivitasnya di lapangan, sang pemain sedang mencari tantangan baru di mana ia bisa menjadi protagonis tak terbantahkan di lini serang, sebuah peran yang ingin ditawarkan Barcelona seiring dengan rencana mereka untuk masa depan jangka panjang lini depan tim.
Kesepakatan di ruang ganti di Camp Nou
Yamal bukanlah satu-satunya pemain andalan Barcelona yang angkat bicara mengenai kemungkinan kedatangan mantan pemain Manchester City tersebut. Gelandang andalan Pedri secara terbuka mengakui terkait potensi transfer tersebut bahwa ia “ingin pemain-pemain terbaik bergabung dengan klub”, meski ia mencatat bahwa masih banyak kendala finansial yang harus diatasi sebelum kesepakatan dapat disahkan.
Klub raksasa Catalan tersebut dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran besar-besaran untuk mendatangkan target utama mereka, yang dipandang sebagai penerus ideal bagi Robert Lewandowski. Namun, jajaran petinggi klub harus mengatasi situasi keuangan yang rumit untuk memenuhi tuntutan Atletico, yang mencakup premi yang signifikan karena penjualan tersebut dilakukan kepada pesaing langsung di dalam negeri dalam perebutan gelar La Liga.
- Getty Images Sport
Kebuntuan di ibu kota
Meskipun keinginan sang pemain sudah jelas, Atlético siap bersikap tegas. Pimpinan klub lebih memilih menjual bintang andalan mereka ke klub luar negeri daripada memperkuat rival, dan mereka telah menetapkan klausul pelepasan yang tinggi untuk melindungi kepentingan mereka. Mencari titik temu akan menjadi tantangan terbesar bagi Joan Laporta dan Deco musim panas ini.
Untuk saat ini, saga ini tampaknya akan menjadi salah satu cerita utama di bursa transfer pasca-Piala Dunia. Dengan Yamal dan anggota skuad lainnya secara terbuka menyambutnya dengan hangat, tekanan kini berada di pundak jajaran direksi Barcelona untuk mengumpulkan dana yang diperlukan guna mendatangkan salah satu penyerang paling diburu di dunia ke Camp Nou dan mengakhiri masa tinggalnya di Madrid.