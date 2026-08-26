Saat bermain bersama Pires dan kawan-kawan di level klub, Halls juga merupakan rekan internasional Peter Crouch, Jay Bothroyd, dan Joleon Lescott di tim Inggris U20 - dan mereka semua kemudian menikmati karier yang produktif di Premier League, sembari meraih penampilan bersama tim senior Inggris.

Saat ditanya apakah sejak awal selalu terlihat bahwa mereka akan berhasil, atau apakah keberuntungan, yakni berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, juga berperan dalam perjalanan menuju puncak, Halls menambahkan: “Tentu saja. Ada keberuntungan, ada timing, ada cedera, ada manajer yang menyukai Anda atau tidak menyukai Anda, dan kadang bertahan terlalu lama di sebuah klub saat Anda tidak difavoritkan, Anda tidak masuk. Saya pernah melakukan itu, jelas di Reading. Tapi ya, para pemain di Inggris, kami luar biasa. Ada talenta yang luar biasa di sana.

“Saya pikir selalu ada kesulitan dengan pemain-pemain berbakat pada masa saya dulu karena terlalu banyak bermain sepakbola. Kami ingin terlalu banyak bermain sepakbola. Lalu ketika Anda masuk ke liga-liga dan ke Championship, mungkin ke papan bawah Premiership, mereka tidak ingin Anda bermain sepakbola. Mereka ingin aman. Mereka ingin memenangkan pertandingan.

“Saat Anda bermain terbuka melawan tim-tim besar, Anda akan kena. Jadi ada hal seperti itu ketika kami meninggalkan klub-klub besar untuk pergi ke klub-klub yang lebih kecil atau ke Championship, bahwa Anda berusaha bermain terlalu banyak. Dan itu semacam merugikan kami. Saya pikir banyak pemain yang seperti itu.

“Jadi itu jelas sedikit merugikan saya karena saya tidak mau mengubah pikiran saya. Saya diajari Arsenal bagaimana memainkan sepakbola yang benar. Dan saya tidak mau mengubah pikiran saya, meskipun manajer berkata kepada saya, ‘dengar, kirim saja satu bola ke pojok’. Saya seperti, ‘tidak, bukan begitu saya diajari, saya diajari untuk bermain seperti ini dan seperti itu dan saya akan melakukannya apa pun yang terjadi’. Jadi kadang itu merugikan Anda.”