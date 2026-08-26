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'Kaki yang luar biasa' - Dua 'Invincibles' Arsenal yang dibayangi Thierry Henry & Dennis Bergkamp disebut akan menjadi 'super superstar' di klub lain mana pun
Henry, Vieira & Bergkamp menjadi bagian dari "Invincibles" yang mencetak sejarah
Halls, kelahiran Islington, bergabung dengan sistem akademi legendaris Arsenal saat remaja dan menunjukkan potensi yang cukup besar sehingga bisa menembus tim utama. Ia tampil dalam tiga pertandingan Piala Liga, dengan menerima kartu merah pada debutnya melawan Manchester United pada November 2001, dan mendapat kesempatan untuk bergaul dekat dengan sekumpulan sosok hebat sepanjang masa.
Penyerang Prancis Henry benar-benar menjadi sosok utama di London utara, dengan sesama negaranya Vieira dan pemain Belanda yang tidak bisa terbang Bergkamp menjadi bagian dari pemeran pendukung ikonik yang juga mencakup pemain internasional Inggris Ashley Cole dan Sol Campbell.
Halls mendapat kesempatan untuk bekerja bersama para pemenang Piala Dunia dan idola modern setiap hari, dengan sorotan olahraga paling terang mengarah ke N5. Sorotan itu harus dibagi, yang pada akhirnya membuat beberapa individu dengan bakat luar biasa menjadi kurang mendapat perhatian.
Robert Pires meraih gelar dunia bersama Henry pada 1998 sekaligus memenangi dua gelar domestik dan dua Piala FA bersama Arsenal. Ia adalah salah satu sosok yang mungkin akan menikmati pengakuan yang lebih besar andaikan jalur kariernya membawanya ke tempat lain, dengan penyerang Nigeria yang sulit ditebak, Nwankwo Kanu, dianggap sebagai sosok lain yang masuk dengan mulus ke kategori tersebut.
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Siapa saja pahlawan yang sedikit kurang mendapat sorotan bagi Arsenal pada era 'Invincibles'?
Ketika ditanya soal Pires dan pahlawan yang relatif kurang mendapat sorotan dari era ‘Invincibles’, Halls, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat GambleGuru, mengatakan: “Fans Arsenal mengidolakan pria itu. Tapi seperti yang Anda bilang, kadang ada pemain lain di tim itu yang tidak dipandang sebagai superstar besar. Namun, ada begitu banyak pemain di sana.
“Pires, saya ingat satu pertandingan, saya ada di bangku cadangan ketika Dennis Bergkamp mencetak gol itu di Newcastle. Dan saya masih muda, saya rasa berusia 17 tahun, melakukan pemanasan bolak-balik. Saya rasa manajer menyuruh saya pemanasan sekitar menit ke-47. Dan saya tetap di sana sepanjang waktu. Saya tidak kembali ke bangku cadangan, saya terus pemanasan dan pemanasan dan pemanasan karena saya sangat gugup. Tapi bagaimanapun, di pertandingan itu, Pires luar biasa. Dia sangat bagus di pertandingan itu. Dan saya dibuat tercengang oleh kualitasnya di pertandingan itu. Dan tentu saja, Dennis melakukan hal itu.
“Lalu, berlatih dengannya setiap hari, ada orang-orang seperti Kanu. Kanu seperti salah satu hal terbaik yang pernah Anda lihat, kakinya, kaki yang luar biasa. Kuat, seperti dia akan masuk ke tim mana pun. Dan dengan kedalaman skuad serta kemampuan yang ada di sana, itu benar-benar gila. Memang begitu.
“Tapi ada banyak, banyak, banyak pemain. Bahkan di tim muda kami, di tim reserve, yang akan langsung masuk ke sebagian besar tim di negara ini. Saat itu, Arsenal dan Man United mungkin satu-satunya tim yang benar-benar memainkan sepak bola. Jadi itu semacam hal yang aneh. Anda meninggalkan Arsenal, itu jenis sepak bola yang berbeda. Tapi bakatnya gila.”
Bintang-bintang Inggris U20 yang meraih caps tim senior & menghiasi Premier League
Saat bermain bersama Pires dan kawan-kawan di level klub, Halls juga merupakan rekan internasional Peter Crouch, Jay Bothroyd, dan Joleon Lescott di tim Inggris U20 - dan mereka semua kemudian menikmati karier yang produktif di Premier League, sembari meraih penampilan bersama tim senior Inggris.
Saat ditanya apakah sejak awal selalu terlihat bahwa mereka akan berhasil, atau apakah keberuntungan, yakni berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, juga berperan dalam perjalanan menuju puncak, Halls menambahkan: “Tentu saja. Ada keberuntungan, ada timing, ada cedera, ada manajer yang menyukai Anda atau tidak menyukai Anda, dan kadang bertahan terlalu lama di sebuah klub saat Anda tidak difavoritkan, Anda tidak masuk. Saya pernah melakukan itu, jelas di Reading. Tapi ya, para pemain di Inggris, kami luar biasa. Ada talenta yang luar biasa di sana.
“Saya pikir selalu ada kesulitan dengan pemain-pemain berbakat pada masa saya dulu karena terlalu banyak bermain sepakbola. Kami ingin terlalu banyak bermain sepakbola. Lalu ketika Anda masuk ke liga-liga dan ke Championship, mungkin ke papan bawah Premiership, mereka tidak ingin Anda bermain sepakbola. Mereka ingin aman. Mereka ingin memenangkan pertandingan.
“Saat Anda bermain terbuka melawan tim-tim besar, Anda akan kena. Jadi ada hal seperti itu ketika kami meninggalkan klub-klub besar untuk pergi ke klub-klub yang lebih kecil atau ke Championship, bahwa Anda berusaha bermain terlalu banyak. Dan itu semacam merugikan kami. Saya pikir banyak pemain yang seperti itu.
“Jadi itu jelas sedikit merugikan saya karena saya tidak mau mengubah pikiran saya. Saya diajari Arsenal bagaimana memainkan sepakbola yang benar. Dan saya tidak mau mengubah pikiran saya, meskipun manajer berkata kepada saya, ‘dengar, kirim saja satu bola ke pojok’. Saya seperti, ‘tidak, bukan begitu saya diajari, saya diajari untuk bermain seperti ini dan seperti itu dan saya akan melakukannya apa pun yang terjadi’. Jadi kadang itu merugikan Anda.”
- Getty
Lulusan akademi Arsenal, Halls, beralih ke industri model
Karier bermain Halls berakhir pada 2012 karena cedera, setelah sempat bermain untuk Wycombe. Ia mencatatkan satu penampilan di Premier League bersama Reading dan tampil menonjol di Championship bersama Stoke, Preston, Crystal Palace, dan Sheffield United, sementara ia juga sempat memperkuat Brentford dan Aldershot.
Ia kemudian beralih ke industri model setelah gantung sepatu, dengan pria yang kini berusia 44 tahun itu kembali merasakan kehidupan mewah yang pernah ia nikmati saat menyebut Henry, Pires, Bergkamp, dan Vieira sebagai rekan setim di Arsenal.
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