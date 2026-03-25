Saudara laki-laki Moise, Giovanni Kean, yang saat ini bermain di Kings League, telah berbicara kepada Tuttosport. Berikut ini pernyataannya.
Kakak Kean: "Di Retegui, dia menemukan sosok yang mirip dengannya, seorang 'pejuang' lainnya. Baginya, ini adalah musim yang sulit karena cedera."
SAUDARA-SAUDARA
“Hubungan kami sangat baik; bisa dibilang aku yang membesarkannya, dan baginya penting bagiku untuk selalu ada di sisinya dalam beberapa hal. Moise memang sudah ditakdirkan dalam keluarga kami: aku langsung menyadarinya karena sejak kecil sudah terlihat bahwa dia hebat, berbeda dari yang lain. Tapi sejujurnya, aku tak pernah menyangka dia bisa mencapai level seperti ini. Secara fisik, kami keluarga Kean memang berbakat: di lapangan kami memiliki postur yang sama, dan karena itu aku sangat melihat diriku dalam dirinya. Dan jika dia melindungi bola seperti itu, itu karena saya yang mengajarkannya. Kami terinspirasi oleh Balotelli dan Moise, sejak kecil, sangat menyukai Martins. Dan di antara lain, saudara saya adalah perpaduan yang bagus antara keduanya: dia memiliki kecepatan Oba Oba dan, pada saat yang sama, dia kuat serta memiliki teknik Mario."
“Dia telah menemukan rekan yang mirip dengannya, seorang “pemain” lain yang berlari, bekerja keras, dan berebut setiap bola. Dengan begitu, mereka membagi zona lapangan yang harus dijaga: dengan bergerak aktif, mereka tetap bisa menemukan ruang kosong, dan di lini depan, jika salah satu tidak ada di sana, yang lain pasti ada.”
GATTUSO
“Dia dalam kondisi sangat baik: timnas memiliki skuad yang solid. Sayangnya, ini merupakan musim yang sulit bagi Moise. Karena cedera-cedera, terutama yang terakhir di tulang keringnya, dia tidak bisa tampil sebaik musim lalu, tapi bersama Inter saya melihatnya bermain bagus, sekarang kita tunggu saja pertandingan Kamis nanti. Berpartisipasi dalam Piala Dunia bukanlah hal yang terjadi setiap hari, jadi saya yakin semua pemain sangat termotivasi. Selain itu, mereka sadar betul bahwa ada sebuah negara yang mengandalkan mereka. Pada akhirnya, kita bermain sepak bola untuk pertandingan-pertandingan seperti ini: saya yakin mereka akan memberikan kepuasan besar bagi kita.”