Getty Images Sport
Kakak beradik tetap bertahan! Lauren James menandatangani kontrak baru bersama Chelsea beberapa jam setelah saudaranya, Reece, menandatangani kontraknya
Komitmen ganda bersejarah di Stamford Bridge
Bagi Lauren, memutuskan untuk tetap bertahan di klub tempat ia berlatih sejak kecil adalah keputusan yang mudah. Menanggapi perpanjangan kontraknya, ia berkata: "Saya sangat senang dan tak bisa menyembunyikan kegembiraan saya karena telah menandatangani kontrak baru bersama Chelsea. Klub ini telah menjadi bagian dari hidup saya sejak kecil, jadi saya sangat senang bisa memperpanjang masa tinggal saya di sini. Saya tak sabar untuk menciptakan lebih banyak kenangan, semoga meraih lebih banyak kesuksesan, dan memenangkan lebih banyak trofi bersama klub yang luar biasa ini."
- Getty Images Sport
Dari calon bintang akademi hingga bintang dunia
Perjalanan Lauren merupakan kisah pertumbuhan yang luar biasa; ia menjalani pelatihan di akademi Chelsea sejak level U-10 hingga U-14 sebelum kembali ke London Barat dari Manchester United pada tahun 2021. Sejak saat itu, ia telah berkembang menjadi salah satu pemain paling dominan di dunia sepak bola wanita. Dengan 105 penampilan dan 31 gol, ia telah berperan penting dalam meraih empat gelar Women’s Super League berturut-turut, tiga trofi FA Cup, dan satu gelar League Cup. CEO Chelsea Women, Aki Mandhar, menyoroti pentingnya Lauren, dengan menyatakan: "Kami sangat senang Lauren memperpanjang kontraknya. Lauren adalah salah satu pemain dengan bakat teknis terbaik yang pernah dihasilkan negara ini, dan ia adalah bagian dari Chelsea sepenuhnya. Semua pihak yang terkait dengan klub sangat bangga atas segala pencapaiannya bersama tim biru, dan kami menantikan babak baru dalam perjalanannya."
Keunggulan pribadi dan pengakuan internasional
Musim 2023-24 menjadi musim yang menentukan bagi penyerang berbakat ini, karena ia mencetak 16 gol dalam 23 penampilan sebagai starter, termasuk hat-trick pertamanya melawan Liverpool. Penghargaan individu yang diraihnya mencerminkan keunggulannya; ia dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik PFA, terpilih ke dalam FIFPRO Women’s World XI sebanyak dua kali, dan menempati peringkat ke-13 dalam pemungutan suara Ballon d’Or 2024. Pengaruhnya meluas hingga ke panggung internasional, di mana ia memainkan peran penting dalam kemenangan Inggris di Euro 2025, terutama dengan mencetak dua gol menakjubkan melawan Belanda selama babak penyisihan grup untuk membantu The Lionesses mempertahankan gelar juara.
- Getty Images Sport
Memimpin perubahan di era baru
Meskipun harus menghadapi masalah cedera, Lauren tetap menjadi motor kreativitas tim di bawah asuhan manajer Sonia Bompastor. Baru-baru ini, ia berhasil menembus angka 100 penampilan saat bertanding di semifinal Piala Liga yang krusial melawan Manchester City, membuktikan ketangguhannya serta kemampuannya tampil maksimal di laga-laga besar. Saat Chelsea memasuki fase baru dalam perburuan gelar domestik dan Eropa, keberhasilan mengikat Lauren dan Reece dengan kontrak jangka panjang semakin mengukuhkan nama James sebagai salah satu pilar utama identitas klub. Para pendukung The Blues kini dapat menantikan banyak tahun keemasan lagi dari ikon-ikon binaan klub mereka.
Iklan