Kakak beradik tetap bertahan! Lauren James menandatangani kontrak baru bersama Chelsea beberapa jam setelah saudaranya, Reece, menandatangani kontraknya

Perjalanan Lauren merupakan kisah pertumbuhan yang luar biasa; ia menjalani pelatihan di akademi Chelsea sejak level U-10 hingga U-14 sebelum kembali ke London Barat dari Manchester United pada tahun 2021. Sejak saat itu, ia telah berkembang menjadi salah satu pemain paling dominan di dunia sepak bola wanita. Dengan 105 penampilan dan 31 gol, ia telah berperan penting dalam meraih empat gelar Women’s Super League berturut-turut, tiga trofi FA Cup, dan satu gelar League Cup. CEO Chelsea Women, Aki Mandhar, menyoroti pentingnya Lauren, dengan menyatakan: "Kami sangat senang Lauren memperpanjang kontraknya. Lauren adalah salah satu pemain dengan bakat teknis terbaik yang pernah dihasilkan negara ini, dan ia adalah bagian dari Chelsea sepenuhnya. Semua pihak yang terkait dengan klub sangat bangga atas segala pencapaiannya bersama tim biru, dan kami menantikan babak baru dalam perjalanannya."