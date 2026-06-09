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Kai Rooney tampil luar biasa! Putra legenda Man Utd, Wayne, memperlihatkan transformasi fisik yang menakjubkan selama absen dari tim muda Setan Merah akibat cedera
Mempercepat proses pemulihan
Setelah mengalami cedera yang memilukan yang membuatnya absen hingga akhir musim pada bulan Maret, Rooney menolak membiarkan kemunduran ini menghentikan kemajuannya. Melalui Instagram Stories-nya pada Selasa sore, remaja ini membagikan serangkaian foto menawan yang memperlihatkan transformasi fisiknya yang mengesankan. Mengenakan rompi, topi beanie, dan celana pendek olahraga, penyerang muda ini terlihat sedang berlatih di sebuah gym mewah di gedung bertingkat. Meskipun terpaksa menjalani masa istirahat yang lebih lama, komitmennya untuk membangun massa otot terlihat jelas. Pada bulan Maret lalu, pemain muda yang patah hati ini mengumumkan absennya melalui media sosial, dengan menulis: "Kecewa harus absen selama sisa musim ini. Akan kembali lebih kuat pada pramusim berikutnya."
Menempuh jalan yang mandiri
Manchester United jelas telah menyadari potensinya, karena ia berhak mendapatkan kontrak profesional musim depan setelah berhasil meraih beasiswa pertamanya. Baru-baru ini, ia menandatangani kontrak dengan agen ternama Triple S Sports. Namun, penyerang berbakat ini bertekad untuk keluar dari bayang-bayang ayahnya yang legendaris. Dalam wawancara pada Agustus 2024, ia menyatakan: "Saya berusaha membangun nama saya sendiri, bukan mencoba menjadi seperti ayah saya karena saya adalah pribadi yang mandiri. Saya ingin melihat bagaimana karier saya berjalan, tentu saja berusaha sebaik mungkin dan mencoba mencapai panggung terbesar. Saya hanya fokus pada diri saya sendiri dan berusaha agar tidak terbebani oleh tekanan apa pun serta terus mengasah kemampuan saya hari demi hari, bulan demi bulan."
Menghadapi sorotan yang begitu tajam
Sebelum mengalami kemunduran yang disayangkan itu, remaja ini sedang menjalani musim yang gemilang, bahkan membantu tim U-16 meraih gelar Premier League Shield berkat kemenangan telak 2-0 atas Burnley. Meskipun orang tuanya tetap menjadi pendukung terbesarnya, menghadapi sorotan publik yang begitu intens ternyata menjadi tantangan tersendiri. Ibunya, Coleen, sebelumnya pernah menceritakan kesulitan yang mereka hadapi saat menghadiri pertandingan sang putra. Berbicara pada tahun 2024, ia mengungkapkan: "Kai meminta Wayne untuk berhenti datang ke pertandingan sepak bola saat ia bermain di turnamen akar rumput dan sejenisnya, karena ia sering dikerumuni orang, dan ia bahkan tidak bisa menonton pertandingan. Bagaimana cara mengatakan kepada semua anak-anak ini, 'Pergi, saya sedang menonton anak saya?'" Tekanan yang sangat besar ini membuat dedikasi sang remaja yang tak tergoyahkan terhadap pengembangan fisiknya semakin patut dipuji.
- Instagram (@kairooney.10)
Bersiap-siap untuk kembalinya yang spektakuler
Menatap ke depan, Rooney sangat bertekad untuk langsung tampil maksimal selama pramusim mendatang. Dengan fisik yang semakin kokoh dan peluang yang semakin dekat untuk mendapatkan kontrak profesional bersama Manchester United, penyerang ini siap menggebrak akademi. Jika ia terus mempertahankan etos kerja yang gigih ini, prospek transisinya ke tim senior dalam beberapa tahun ke depan tampak sangat menjanjikan.