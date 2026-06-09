Sebelum mengalami kemunduran yang disayangkan itu, remaja ini sedang menjalani musim yang gemilang, bahkan membantu tim U-16 meraih gelar Premier League Shield berkat kemenangan telak 2-0 atas Burnley. Meskipun orang tuanya tetap menjadi pendukung terbesarnya, menghadapi sorotan publik yang begitu intens ternyata menjadi tantangan tersendiri. Ibunya, Coleen, sebelumnya pernah menceritakan kesulitan yang mereka hadapi saat menghadiri pertandingan sang putra. Berbicara pada tahun 2024, ia mengungkapkan: "Kai meminta Wayne untuk berhenti datang ke pertandingan sepak bola saat ia bermain di turnamen akar rumput dan sejenisnya, karena ia sering dikerumuni orang, dan ia bahkan tidak bisa menonton pertandingan. Bagaimana cara mengatakan kepada semua anak-anak ini, 'Pergi, saya sedang menonton anak saya?'" Tekanan yang sangat besar ini membuat dedikasi sang remaja yang tak tergoyahkan terhadap pengembangan fisiknya semakin patut dipuji.