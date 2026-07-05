Kai Rooney menandatangani kontrak beasiswa Manchester United bersama Jacey, putra Michael Carrick - sementara sang ayah, Wayne, menyaksikan upacara istimewa tersebut di Old Trafford dengan penuh kebanggaan

Kai telah mulai menorehkan namanya di lingkungan akademi, dengan mencatatkan enam penampilan di Liga Premier U-18 musim lalu dan melakukan debutnya di Piala Remaja FA. Perkembangannya sangat pesat, sehingga memunculkan harapan bahwa ia akan menjadi sosok kunci bagi tim U-18 asuhan Darren Fletcher pada musim mendatang.

Meskipun tak terhindarkan untuk dibandingkan dengan ayahnya, yang tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, mantan bek United Wes Brown menekankan bahwa Kai harus berjuang sendiri untuk mencapai puncak. Kemampuan teknis dan insting mencetak gol sang pemain muda telah membuatnya tampil bersama tim U-19 di berbagai turnamen.

"Kai, mengingat karakternya, pasti akan bekerja sangat keras. Ia akan fokus sepenuhnya. Tentu saja, ayahnya memiliki status legendaris, tetapi ini semua tentang Kai. Ia harus bekerja keras dan melakukan segalanya sendiri, memastikan ia berjuang keras dan terus belajar," kata Brown kepada GOAL tahun lalu.