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Kai Rooney menandatangani kontrak beasiswa Manchester United bersama Jacey, putra Michael Carrick - sementara sang ayah, Wayne, menyaksikan upacara istimewa tersebut di Old Trafford dengan penuh kebanggaan
Malam yang membanggakan bagi para legenda United
Upacara di Theatre of Dreams tersebut menjadi saksi saat generasi muda berbakat ini mengikat masa depan mereka dalam waktu dekat dengan klub. Rooney, yang sedang mengambil jeda dari tugasnya sebagai komentator Piala Dunia, menyaksikan saat Kai menandatangani formulir beasiswanya. Ia didampingi oleh Carrick, yang hadir dalam dua peran sekaligus: sebagai pelatih kepala United dan ayah yang bangga bagi Jacey.
Kedua remaja berusia 16 tahun itu berpose bersama untuk foto guna menandai momen tersebut, yang membangkitkan kenangan akan masa-masa gemilang ayah mereka saat meraih berbagai trofi saat bermain bersama di tim utama United. Angkatan baru ini merupakan jembatan terakhir antara jenjang pemuda dan level profesional, di mana para pemain berhak menandatangani kontrak profesional penuh begitu mereka menginjak usia 17 tahun.
- Getty
Harapan besar tertuju pada Kai Rooney
Kai telah mulai menorehkan namanya di lingkungan akademi, dengan mencatatkan enam penampilan di Liga Premier U-18 musim lalu dan melakukan debutnya di Piala Remaja FA. Perkembangannya sangat pesat, sehingga memunculkan harapan bahwa ia akan menjadi sosok kunci bagi tim U-18 asuhan Darren Fletcher pada musim mendatang.
Meskipun tak terhindarkan untuk dibandingkan dengan ayahnya, yang tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, mantan bek United Wes Brown menekankan bahwa Kai harus berjuang sendiri untuk mencapai puncak. Kemampuan teknis dan insting mencetak gol sang pemain muda telah membuatnya tampil bersama tim U-19 di berbagai turnamen.
"Kai, mengingat karakternya, pasti akan bekerja sangat keras. Ia akan fokus sepenuhnya. Tentu saja, ayahnya memiliki status legendaris, tetapi ini semua tentang Kai. Ia harus bekerja keras dan melakukan segalanya sendiri, memastikan ia berjuang keras dan terus belajar," kata Brown kepada GOAL tahun lalu.
Kualitas pemain lini tengah dan perekrutan dari akademi
Jacey juga bertekad untuk menempuh jalannya sendiri di lini tengah United, mengikuti jejak ayahnya. Meskipun ia hanya tampil sekali bersama tim U-18 musim lalu, kesepakatan beasiswa ini menegaskan kepercayaan klub terhadap potensinya saat ia memasuki fase yang lebih menantang dalam perjalanan karier sepak bolanya.
Keduanya bukanlah satu-satunya yang menandatangani kontrak pada malam perayaan tersebut. United mengonfirmasi bahwa enam pemain lainnya telah menyetujui persyaratan beasiswa: Gazik Ibragimov, Edson Dejonge-Seiros, Harlem McLaughlin, Pharell Silvester, Connor Laurie, dan Jaume Camacho. Kini, mereka semua akan fokus pada tuntutan yang ketat di Fase Pengembangan Profesional.
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Bintang-bintang masa depan yang mulai muncul
Satu nama yang menonjol absen dari daftar penerima beasiswa adalah JJ Gabriel. Pemain berusia 15 tahun ini secara luas dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di negara ini, namun saat ini ia masih terlalu muda untuk menandatangani perjanjian beasiswa. Tonggak penting tersebut diperkirakan akan tercapai pada musim depan, meskipun United sangat menyadari bahwa mereka mungkin akan menghadapi persaingan ketat untuk mempertahankan jasa penyerang berbakat tersebut. Untuk saat ini, fokus tetap tertuju pada para penerima beasiswa saat ini saat mereka mempersiapkan diri untuk musim baru. Kerja keras para pemain muda ini baru saja dimulai saat mereka mengincar jalan menuju skuad senior.
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