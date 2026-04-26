Kai Rooney memberikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai proses pemulihannya setelah mengalami cedera yang mengakhiri musimnya di Man Utd - sementara putra legenda Setan Merah, Wayne, sedang mengalami masalah pada paha

Cedera yang dialaminya saat ini merupakan pukulan telak bagi pemain muda tersebut, yang baru saja mengumumkan bahwa musimnya telah resmi berakhir. Hanya sebulan yang lalu, Kai yang tampak sangat kecewa memberi tahu para pengikutnya tentang absennya tersebut, dengan menyatakan: "Kecewa harus absen hingga akhir musim. Akan kembali lebih kuat di pramusim berikutnya."

Hal ini terjadi setelah periode performa mengesankan di mana Kai tampak mulai menemukan ritmenya di Old Trafford. Saat melakukan debutnya di stadion tersebut pada Januari lalu dalam laga Piala FA U-18, ia membuktikan dirinya sebagai ancaman mematikan di sepertiga akhir lapangan. Meskipun waktu bermainnya terbatas, ia berhasil mencetak dua gol dan satu assist hanya dalam 119 menit bermain, menunjukkan insting mencetak gol yang sama yang membuat ayahnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut.

