Diterjemahkan oleh
Kai Rooney memberikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai proses pemulihannya setelah mengalami cedera yang mengakhiri musimnya di Man Utd - sementara putra legenda Setan Merah, Wayne, sedang mengalami masalah pada paha
Kemajuan yang signifikan dalam proses pemulihan
Kai telah memberikan semangat kepada para penggemarnya dengan mengumumkan bahwa ia telah kembali berlatih di lapangan sambil terus mempercepat proses rehabilitasinya. Pemain remaja ini sempat menjalani musim yang gemilang di bawah bimbingan Darren Fletcher sebelum cedera paha yang serius menghentikan kemajuannya secara tiba-tiba pada bulan Maret. Pemain berusia 16 tahun itu membagikan pencapaian terbarunya di media sosial, dengan mengunggah foto dirinya mengenakan seragam latihan United dan sepatu bola. Menyertai foto tersebut di Instagram Story-nya, Kai menulis pesan singkat dan optimis: "Kembali berlari."
Kekecewaan akibat musim yang berakhir lebih awal
Cedera yang dialaminya saat ini merupakan pukulan telak bagi pemain muda tersebut, yang baru saja mengumumkan bahwa musimnya telah resmi berakhir. Hanya sebulan yang lalu, Kai yang tampak sangat kecewa memberi tahu para pengikutnya tentang absennya tersebut, dengan menyatakan: "Kecewa harus absen hingga akhir musim. Akan kembali lebih kuat di pramusim berikutnya."
Hal ini terjadi setelah periode performa mengesankan di mana Kai tampak mulai menemukan ritmenya di Old Trafford. Saat melakukan debutnya di stadion tersebut pada Januari lalu dalam laga Piala FA U-18, ia membuktikan dirinya sebagai ancaman mematikan di sepertiga akhir lapangan. Meskipun waktu bermainnya terbatas, ia berhasil mencetak dua gol dan satu assist hanya dalam 119 menit bermain, menunjukkan insting mencetak gol yang sama yang membuat ayahnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut.Instagram
Mengatasi serangkaian kegagalan di masa lalu
Sayangnya, ini bukan kali pertama bintang muda Manchester United itu harus menghadapi tuntutan fisik dalam permainan. Pada September 2025, Kai mengalami cedera kaki tak lama setelah dipanggil ke skuad U-19 — sebuah pencapaian yang signifikan mengingat usianya. Saat itu, ia membagikan foto dirinya yang mengenakan sepatu pelindung dengan keterangan yang menyayat hati: "Hidup tidak bisa lebih buruk lagi." Masalah paha yang baru-baru ini dialaminya mengganggu apa yang diharapkan menjadi tahun perkembangan penting, termasuk penampilannya di Super Cup di Irlandia Utara. Kemunduran ini telah menguji tekad sang pemain muda, tetapi ayahnya sering berbicara tentang ketangguhan yang diperlukan untuk sukses di level tertinggi sambil mengelola tekanan unik dari nama belakangnya.
Mengikuti jejak para tokoh terkenal
Tekanan yang harus dipikul karena menyandang nama Rooney memang besar, tetapi Kai telah berulang kali membuktikan bahwa ia memiliki bakat yang setara dengan latar belakangnya. Ia menarik perhatian selama turnamen Super Cup di Irlandia Utara musim panas lalu, sebuah turnamen di mana ayahnya juga pertama kali menorehkan namanya sebagai pemain muda di Everton. Terlepas dari perbandingan yang tak terhindarkan, para pihak di dalam klub memuji mentalitasnya serta naluri mencetak gol yang dimilikinya.
Wayne Rooney telah berbicara secara terbuka tentang perjalanan karier putranya, menegaskan bahwa ia tidak ikut campur agar Kai dapat menikmati sepak bolanya. Rooney senior mengatakan kepada BBC Sport: "Saya hanya membiarkannya bermain. Saya pikir mereka memulai kompetisi dengan baik, mereka menang 3-0, dia mencetak gol penalti dan memberikan assist. Jadi saya pikir dia memulai dengan baik. Dia hanya bermain dan itulah yang dia lakukan selama bermain."