Kai Rooney membantu tim Man Utd U16 meraih trofi Premier League Shield di hadapan orang tuanya, Wayne dan Coleen, yang menyaksikan langsung
Kai Meraih Kesuksesan di Carrington
Musim luar biasa akademi United mencapai puncak baru pada Selasa malam saat tim U-16 mengalahkan Burnley untuk mengangkat trofi Premier League Shield. Bermain di markas latihan klub di Carrington, para pemain muda The Reds menampilkan permainan yang disiplin untuk memastikan kemenangan 2-0 dan semakin memperkuat reputasi klub dalam mengembangkan talenta kelas atas. Wayne, pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, hadir untuk menyaksikan kontribusi putranya dalam kemenangan tersebut, bersama istrinya Coleen dan putra bungsu mereka, Cass. Kemenangan ini menandai trofi lain bagi sistem pembinaan muda yang saat ini mendominasi di berbagai kelompok usia di tingkat nasional.
Peningkatan pangkat yang cepat
Meskipun fokus utamanya adalah tim U-16, penampilan Kai telah memberinya peluang besar di level yang lebih tinggi musim ini. Remaja ini sering dipromosikan ke skuad U-18, di mana ia tampil mengesankan dengan mencetak dua gol dalam tujuh penampilan di Liga Premier U-18 dan Piala FA U-18. Tren peningkatan ini menjadi bukti pertumbuhan teknisnya dan ketajamannya di depan gawang - karakteristik yang secara alami memicu perbandingan dengan ayahnya. Perkembangannya dikelola dengan cermat oleh staf pelatih United, memastikan ia mendapatkan pengalaman dalam kompetisi yang lebih fisik sambil tetap mempertahankan ritme mencetak golnya di kelompok usianya.
Urusan keluarga di lingkungan akademis
Para pemain muda United saat ini menghadirkan nuansa nostalgia, karena Kai sering bermain berdampingan dengan Jacey Carrick, putra mantan rekan setim Wayne sekaligus manajer sementara United saat ini, Michael Carrick. Terlepas dari nama keluarga yang terkenal itu, masa depan profesional Kai semakin terstruktur setelah ia mengikuti jejak ayahnya dengan bergabung bersama Triple S Sports Management dan mendapatkan beasiswa baru bulan lalu. Pada akhir musim depan, penyerang muda ini akan memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak profesional pertamanya.
Bertekad meraih gelar juara di semua kompetisi
Kemenangan tim U-16 di ajang Shield hanyalah salah satu bagian dari musim yang berpotensi menjadi musim bersejarah bagi tim-tim muda United, dengan Kai yang masih memenuhi syarat untuk memperkuat tim U-18 dalam upaya mereka meraih berbagai trofi. Beberapa bulan ke depan akan menjadi ujian berat bagi ketangguhan skuad ini saat mereka menghadapi pertandingan sistem gugur yang penuh tekanan, baik di semifinal FA Youth Cup maupun final Piala Liga Premier U-18.