Musim luar biasa akademi United mencapai puncak baru pada Selasa malam saat tim U-16 mengalahkan Burnley untuk mengangkat trofi Premier League Shield. Bermain di markas latihan klub di Carrington, para pemain muda The Reds menampilkan permainan yang disiplin untuk memastikan kemenangan 2-0 dan semakin memperkuat reputasi klub dalam mengembangkan talenta kelas atas. Wayne, pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, hadir untuk menyaksikan kontribusi putranya dalam kemenangan tersebut, bersama istrinya Coleen dan putra bungsu mereka, Cass. Kemenangan ini menandai trofi lain bagi sistem pembinaan muda yang saat ini mendominasi di berbagai kelompok usia di tingkat nasional.







