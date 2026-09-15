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Kai Rooney berikutnya? Mengapa putra Wayne bisa mengikuti Shea Lacey dan JJ Gabriel masuk ke skuad tim utama Manchester United saat Michael Carrick mengambil inspirasi piala dari Sir Alex Ferguson
Manchester United terkenal melahirkan bintang binaan sendiri
Sejarah gemilang Manchester United dipenuhi kisah para talenta binaan sendiri yang penuh mimpi dan kemudian menjelma menjadi superstar tim senior. Saat ini, Marcus Rashford telah kembali masuk ke dalam skuad, setelah sempat menjalani masa peminjaman di Aston Villa dan Barcelona, sementara Kobbie Mainoo kembali mendapat tempat di lini tengah.
Lacey, yang berasal dari Merseyside, menandatangani kontrak profesional pada 2024 dan melakoni debut kompetitifnya dari bangku cadangan dalam laga Premier League melawan Aston Villa pada Desember 2025. Sebuah kartu merah dalam pertemuan Piala FA dengan Brighton sedikit mencoreng catatannya, tetapi ada harapan besar untuk winger berusia 19 tahun itu.
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Wonderkid remaja Gabriel menunggu debut kompetitifnya
Ada gaung yang bahkan lebih besar seputar wonderkid berusia 15 tahun, Gabriel, mengingat aksinya di level junior. Ia dicegah menjalani debutnya musim lalu oleh regulasi Premier League, tetapi sempat tampil di bawah asuhan Carrick pada pramusim menjelang kampanye 2026-27.
Telah muncul saran bahwa menit bermain di tim senior mungkin tidak lama lagi akan datang untuk ‘Kid Messi’, karena mustahil menutupi potensi besarnya yang tak diragukan. Mungkinkah Rooney menjadi nama berikutnya yang lahir dari jalur produksi itu, dengan penyerang berperingkat tinggi tersebut, yang memiliki kemiripan dengan ayahnya yang memecahkan rekor, akan berusia 17 tahun pada 2 November.
Manfaat Carabao Cup bagi para pemain akademi yang penuh harapan
Saat ditanya apakah putra dari mantan rekan setimnya itu bisa dimasukkan secara bertahap ke dalam rencana Carrick pada satu titik nanti, kemungkinan musim panas depan dalam rangkaian laga persahabatan lainnya, mantan bek United Simpson, yang berbicara atas dukungan Free Bets, rumah bagi situs taruhan terbaik di Inggris, mengatakan kepada GOAL: “Situasinya sekarang, dulu saat kami masih muda sulit untuk bisa ikut berlatih dengan tim utama. Sementara sekarang, Anda mendapat lebih banyak kesempatan dengan tim utama.
“Para pelatih suka punya lebih banyak pemain, lebih banyak jumlah. Jadi para pemain muda akan jauh lebih sering berada di sekitar mereka dan mereka akan merasa jauh lebih nyaman. Jadi seperti yang Anda bilang, Kai, Shea. Shea saat ini mungkin yang berada di depan semua orang, tentu saja. JJ, mereka akan berlatih dengan mereka dan pada waktunya nanti kita lihat.”
Simpson kemudian berbicara soal manfaat dari piala domestik, dengan United bersiap menjamu sesama tim Premier League, Brighton, pada putaran ketiga Carabao Cup hari Rabu: “Itulah kenapa Brighton sangat penting karena Sir Alex bersama kami, kalau kami mungkin menghadapi Burton di kandang atau laga-laga seperti ini, jika dimainkan di kandang, Anda mungkin bisa memperkenalkan mereka. Mungkin dalam 20 menit terakhir pertandingan.
“Jadi saya pikir itulah kenapa mengalahkan Brighton penting. Brighton mungkin bukan laga yang tepat, tetapi ketika masuk ke kompetisi-kompetisi itu, saya pikir itu penting untuk para pemain yang berada di pinggiran skuad.”
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Apakah Rooney lain akan mencetak gol untuk Manchester United?
Lacey sudah tampil sebagai pemain pengganti untuk United musim ini saat melawan Hull City dan Sabah di kompetisi Premier League dan Liga Champions. Saat ini ia tampaknya berada di urutan terdepan dalam antrean akademi, dengan Harry Amass dan Tyler Fletcher juga ikut bersaing.
Gabriel berharap bisa segera mengakhiri pembahasan mengenai tanggal debutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, sementara Rooney lain mungkin segera memimpin lini depan dan memburu gol dengan salah satu jersey merah paling ikonik.
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