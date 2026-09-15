Kai Rooney berikutnya? Mengapa putra Wayne bisa mengikuti Shea Lacey dan JJ Gabriel masuk ke skuad tim utama Manchester United saat Michael Carrick mengambil inspirasi piala dari Sir Alex Ferguson

Saat ditanya apakah putra dari mantan rekan setimnya itu bisa dimasukkan secara bertahap ke dalam rencana Carrick pada satu titik nanti, kemungkinan musim panas depan dalam rangkaian laga persahabatan lainnya, mantan bek United Simpson, yang berbicara atas dukungan Free Bets, rumah bagi situs taruhan terbaik di Inggris, mengatakan kepada GOAL: “Situasinya sekarang, dulu saat kami masih muda sulit untuk bisa ikut berlatih dengan tim utama. Sementara sekarang, Anda mendapat lebih banyak kesempatan dengan tim utama.

“Para pelatih suka punya lebih banyak pemain, lebih banyak jumlah. Jadi para pemain muda akan jauh lebih sering berada di sekitar mereka dan mereka akan merasa jauh lebih nyaman. Jadi seperti yang Anda bilang, Kai, Shea. Shea saat ini mungkin yang berada di depan semua orang, tentu saja. JJ, mereka akan berlatih dengan mereka dan pada waktunya nanti kita lihat.”

Simpson kemudian berbicara soal manfaat dari piala domestik, dengan United bersiap menjamu sesama tim Premier League, Brighton, pada putaran ketiga Carabao Cup hari Rabu: “Itulah kenapa Brighton sangat penting karena Sir Alex bersama kami, kalau kami mungkin menghadapi Burton di kandang atau laga-laga seperti ini, jika dimainkan di kandang, Anda mungkin bisa memperkenalkan mereka. Mungkin dalam 20 menit terakhir pertandingan.

“Jadi saya pikir itulah kenapa mengalahkan Brighton penting. Brighton mungkin bukan laga yang tepat, tetapi ketika masuk ke kompetisi-kompetisi itu, saya pikir itu penting untuk para pemain yang berada di pinggiran skuad.”