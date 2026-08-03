Berbicara mengenai target ambisius klub untuk musim mendatang, Havertz menegaskan bahwa skuad tidak berniat menurunkan standar mereka setelah menjuarai liga.

Pemain internasional Jerman itu menyatakan: "Kami ingin semua trofi. Itulah alasan kami ada di sini. Kami kini telah memenangi Premier League, tetapi masih banyak lagi yang bisa kami lakukan."

Ia menjelaskan apa yang dibutuhkan untuk memenangi keempat kompetisi: "Kami harus mencapai level lain agar itu bisa terjadi karena kami tahu betapa panjangnya musim ini dan betapa sulitnya menjalani semua kompetisi. Kami ingin melakukannya dengan lebih baik lagi tahun ini dan mewujudkannya lagi."