Getty Images Sport
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Kai Havertz pasang target berani untuk Arsenal saat Arsenal membidik quadruple bersejarah setelah menjuarai Premier League
Arsenal bidik sapu bersih gelar
Arsenal mengakhiri puasa gelar Premier League selama 22 tahun pada musim lalu setelah tiga kali berturut-turut finis sebagai runner-up. Tim asuhan Arteta nyaris menuntaskan kampanye bersejarah, kalah di final Liga Champions lewat adu penalti dari Paris Saint-Germain. Havertz, yang mencetak gol di partai puncak Eropa itu, menegaskan skuad kini menargetkan sapu bersih trofi domestik dan kontinental untuk menegaskan dominasi sejati.
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Havertz memasang target tinggi
Berbicara mengenai target ambisius klub untuk musim mendatang, Havertz menegaskan bahwa skuad tidak berniat menurunkan standar mereka setelah menjuarai liga.
Pemain internasional Jerman itu menyatakan: "Kami ingin semua trofi. Itulah alasan kami ada di sini. Kami kini telah memenangi Premier League, tetapi masih banyak lagi yang bisa kami lakukan."
Ia menjelaskan apa yang dibutuhkan untuk memenangi keempat kompetisi: "Kami harus mencapai level lain agar itu bisa terjadi karena kami tahu betapa panjangnya musim ini dan betapa sulitnya menjalani semua kompetisi. Kami ingin melakukannya dengan lebih baik lagi tahun ini dan mewujudkannya lagi."
Kompetisi domestik meningkat pesat
Arsenal belum pernah mempertahankan gelar Premier League dalam sejarah mereka, dan tantangan itu akan semakin berat setelah rival-rival mereka melakukan pergerakan transfer besar. Manchester City dan Chelsea sama-sama memecahkan rekor transfer klub mereka untuk merekrut Elliot Anderson dan Morgan Rogers, sementara Arsenal telah merekrut Christos Tzolis disertai dengan memantau Vinicius Junior. Tzolis dan Havertz sama-sama mencetak gol dalam kemenangan pramusim 4-1 atas Girona.
Menanggapi persaingan yang meningkat, Havertz menjelaskan: "Saya pikir kami bisa, atau kami harus melangkah lebih jauh. Anda bisa melihat terutama tim-tim lain menjadi lebih baik, jadi kami harus naik ke level lain lagi. Saya pikir itulah alasan kami semua ada di sini, itulah yang kami latih. Kami ingin memulai dengan kuat dan mencapai target kami lagi musim ini."
- Getty Images Sport
Laga pembuka melawan Cardiff menanti Arsenal
Arsenal memulai musim baru melawan Manchester City di Community Shield di Stadion Principality, Cardiff, pada 16 Agustus. Juara bertahan itu kemudian memulai upaya mempertahankan gelar Premier League di kandang melawan tim promosi baru Coventry City lima hari kemudian. Menjaga momentum pada awal musim dan kebugaran pemain akan sangat krusial saat tim asuhan Arteta menjalani jadwal berat di empat kompetisi.
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