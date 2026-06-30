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Kai Havertz meminta maaf kepada para penggemar Jerman setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti yang krusial dalam kekalahan mengejutkan pada adu penalti Piala Dunia melawan Paraguay
Rekor Jerman dalam adu penalti di Piala Dunia berakhir
Jerman mengalami kegagalan bersejarah di Piala Dunia setelah Paraguay mengakhiri rekor tak terkalahkan mereka dalam adu penalti melalui kemenangan dramatis 4-3. Die Mannschaft berhasil bangkit dari ketertinggalan di waktu normal berkat gol penyama kedudukan dari Havertz, sehingga memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu sebelum akhirnya hasil pertandingan ditentukan melalui adu penalti. Penyerang Arsenal itu mengalami malam yang sulit setelah gagal mengeksekusi tendangan penaltinya dalam adu penalti tersebut. Nick Woltemade dan Jonathan Tah juga gagal mencetak gol, sehingga Paraguay memastikan tempat mereka di babak berikutnya.
- AFP
Havertz mengakui kesalahannya setelah Jerman tersingkir
Havertz menghadapi media setelah Jerman tersingkir dan menerima tanggung jawab atas hasil yang mengecewakan tersebut. Penyerang itu merenungkan kegagalan kampanye Piala Dunia yang kembali menimpa timnya dan mengakui bahwa kekalahan ini akan sulit diterima. Ia juga meminta maaf kepada para pendukung Jerman dan menegaskan bahwa para pemain harus bertanggung jawab atas tersingkirnya tim ini di babak awal.
"Saya agak kehilangan kata-kata," katanya, seperti dikutip Standard. "Ini adalah Piala Dunia kedua saya dan kedua kali ini berakhir tanpa hasil. Yang bisa saya lakukan hanyalah meminta maaf. Kami harus introspeksi diri, terutama para pemain, dan saya tidak akan menyertakan pelatih dalam hal ini."
Kontroversi VAR dan drama adu penalti
Kegagalan Jerman dipengaruhi oleh beberapa momen krusial. Gol Tah di babak perpanjangan waktu dianulir setelah VAR memutuskan bahwa Waldemar Anton telah melakukan pelanggaran terhadap kiper Paraguay, Orlando Gill, dalam proses terciptanya gol tersebut, sehingga menghalangi Die Mannschaft mencetak apa yang tampaknya akan menjadi gol penentu kemenangan di menit-menit akhir. Manuel Neuer kemudian melakukan penyelamatan penting dalam adu penalti untuk menjaga harapan Jerman tetap hidup, namun Tah gagal mengeksekusi tendangan penaltinya sendiri sebelum Jose Canale mencetak gol penentu yang membawa Paraguay lolos.
Bagi Havertz, kekalahan ini melanjutkan rentetan hasil yang menyakitkan setelah ia juga berada di pihak yang kalah dalam final Liga Champions baru-baru ini yang ditentukan melalui adu penalti. Musim domestiknya yang sukses bersama Arsenal kini terhalangi oleh turnamen internasional yang kembali mengecewakan.
- AFP
Jerman menuai kritik setelah tersingkir lebih awal
Jerman harus mengevaluasi penampilan mengecewakan mereka di Piala Dunia kali ini setelah tersingkir lebih awal. Havertz kini akan kembali ke kompetisi klub dengan harapan dapat melupakan kekecewaan tersebut setelah menjalani musim yang secara umum berjalan sukses, sementara fokus Jerman akan beralih ke upaya memulihkan kepercayaan diri menjelang pertandingan internasional berikutnya.