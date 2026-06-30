Kai Havertz meminta maaf kepada para penggemar Jerman setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti yang krusial dalam kekalahan mengejutkan pada adu penalti Piala Dunia melawan Paraguay

Havertz menghadapi media setelah Jerman tersingkir dan menerima tanggung jawab atas hasil yang mengecewakan tersebut. Penyerang itu merenungkan kegagalan kampanye Piala Dunia yang kembali menimpa timnya dan mengakui bahwa kekalahan ini akan sulit diterima. Ia juga meminta maaf kepada para pendukung Jerman dan menegaskan bahwa para pemain harus bertanggung jawab atas tersingkirnya tim ini di babak awal.

"Saya agak kehilangan kata-kata," katanya, seperti dikutip Standard. "Ini adalah Piala Dunia kedua saya dan kedua kali ini berakhir tanpa hasil. Yang bisa saya lakukan hanyalah meminta maaf. Kami harus introspeksi diri, terutama para pemain, dan saya tidak akan menyertakan pelatih dalam hal ini."