Kai Havertz meminta maaf kepada Bayer Leverkusen setelah penalti kontroversial Arsenal mengunci hasil imbang di menit-menit akhir Liga Champions
Havertz mengakui perasaannya campur aduk.
Berbicara kepada DAZN setelah peluit akhir, pemain timnas Havertz - yang kembali ke BayArena untuk pertama kalinya sejak kepergiannya pada 2020 - mengakui perasaannya yang campur aduk terkait kontribusinya yang krusial di menit-menit akhir pertandingan.
"Penalti di menit terakhir tidak selalu mudah. Tapi inilah momen yang telah saya perjuangkan selama bertahun-tahun, untuk berada di momen seperti ini. Itulah mengapa saya tentu saja senang. Saya senang bisa tampil, senang bisa mencetak gol. Saya tentu saja menyesal untuk para pemain Leverkusen. Tapi itulah sepak bola dan saya senang," jelas penyerang tersebut.
Kontroversi mengelilingi tendangan penalti yang terlambat.
Topik utama dalam pertandingan tersebut terjadi pada menit ke-89 ketika Noni Madueke terjatuh setelah kontak minimal dari Malik Tillman. Meskipun ada protes keras dan tinjauan VAR, keputusan tersebut tetap berlaku. Robert Andrich, yang sebelumnya membuka skor untuk Leverkusen, merasa frustrasi: "Itu sudah sangat sedikit. Tentu saja dia tidak boleh terjatuh seperti itu. Saya juga tahu situasi seperti itu: jika Anda terjatuh dan mungkin merasa: 'Oh sial, sekarang saya sudah terjatuh.' Tapi itu sudah sangat, sangat sedikit," kata Andrich kepada DAZN.
Dia menambahkan: "Perasaanku adalah kontak kecil itu terjadi dan dia masih terjatuh sedikit kemudian. Jika aku melihatnya dua kali lagi, itu bahkan lebih sedikit. Itu pasti tidak cukup." Pelatih kepala Kasper Hjulmand bahkan lebih tegas: "Tidak ada kontak dan dia terjatuh. Itu bukan penalti."
Andrich memberikan keunggulan bagi Werkself.
Sebelum kekacauan di akhir pertandingan, Bayer memimpin tak lama setelah babak kedua dimulai. Andrich melompat tertinggi di tiang jauh untuk menyundul bola dari tendangan sudut, menandai kali pertama pemimpin klasemen Premier League tertinggal di Liga Champions musim ini. Juara Jerman itu mempertahankan keunggulan mereka dengan penuh semangat hingga Mikel Arteta memasukkan Havertz pada menit ke-74 untuk mencetak gol penyeimbang.
Semua masih bisa terjadi di Emirates
Leg kedua dijadwalkan pada Selasa, 17 Maret, di Emirates Stadium. Dengan skor imbang 1-1, kedua tim menyadari bahwa kemenangan akan memastikan tempat di babak delapan besar, di mana pemenang akan berhadapan dengan Bodo/Glimt atau Sporting CP.
