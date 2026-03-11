Kai Havertz meminta maaf kepada Bayer Leverkusen setelah penalti kontroversial Arsenal mengunci hasil imbang di menit-menit akhir Liga Champions

Topik utama dalam pertandingan tersebut terjadi pada menit ke-89 ketika Noni Madueke terjatuh setelah kontak minimal dari Malik Tillman. Meskipun ada protes keras dan tinjauan VAR, keputusan tersebut tetap berlaku. Robert Andrich, yang sebelumnya membuka skor untuk Leverkusen, merasa frustrasi: "Itu sudah sangat sedikit. Tentu saja dia tidak boleh terjatuh seperti itu. Saya juga tahu situasi seperti itu: jika Anda terjatuh dan mungkin merasa: 'Oh sial, sekarang saya sudah terjatuh.' Tapi itu sudah sangat, sangat sedikit," kata Andrich kepada DAZN.

Dia menambahkan: "Perasaanku adalah kontak kecil itu terjadi dan dia masih terjatuh sedikit kemudian. Jika aku melihatnya dua kali lagi, itu bahkan lebih sedikit. Itu pasti tidak cukup." Pelatih kepala Kasper Hjulmand bahkan lebih tegas: "Tidak ada kontak dan dia terjatuh. Itu bukan penalti."