Kai Havertz dipastikan absen dalam laga Liga Champions Arsenal melawan Atletico Madrid setelah mengalami cedera saat kemenangan atas Newcastle
Arteta harus merombak lini serangnya
Havertz dipastikan absen pada leg pertama semifinal Liga Champions Rabu ini di Metropolitano, menurut The Athletic. Penyerang serba bisa ini mengalami cedera saat kemenangan tipis di St James' Park yang membuatnya harus absen dalam pertandingan terbesar Arsenal musim ini sejauh ini. Meskipun penilaian awal telah meredakan kekhawatiran akan absennya dia hingga akhir musim, jadwal yang padat menjelang pertandingan besar di Eropa ini berarti pemain berusia 26 tahun itu hampir pasti akan absen pada leg pertama, meninggalkan kekosongan besar di lini depan saat mereka bersiap menghadapi tim Atletico asuhan Diego Simeone yang tangguh.
Namun, Arsenal tetap optimis bahwa penyerang tersebut akan berperan dalam pekan-pekan terakhir perebutan gelar Liga Premier. Kehadiran Havertz di sisa musim akan sangat vital saat Arsenal berusaha menahan laju Manchester City yang tak kenal lelah dalam perburuan gelar domestik.
Neville membunyikan alarm
Cedera Havertz terjadi di saat para pakar sudah mempertanyakan apakah Arsenal memiliki kedalaman skuad dan pengalaman yang cukup untuk menjalani dua kompetisi bergengsi secara bersamaan. Gary Neville berpendapat bahwa beban mental dan fisik dari perebutan gelar juara mungkin akan menghalangi The Gunners untuk mencapai final di Budapest, terutama dengan para pemain kunci yang kini harus menjalani perawatan.
"Banyak dari pemain ini tidak tahu cara memenangkan Liga Champions, tetapi mereka sudah sangat dekat dalam perebutan gelar dan mereka akan sangat bertekad untuk tidak gagal dalam hal itu," kata mantan kapten Manchester United itu dalam The Gary Neville Podcast. "Saya memang berpikir bahwa Mikel Arteta harus berjuang di setiap pertandingan dan tidak memprioritaskan satu di atas yang lain, tetapi dia tahu bahwa Liga Premier adalah kompetisi yang lebih mudah dimenangkan daripada Liga Champions saat ini... Saya tidak melihat mereka bisa melewati Atlético Madrid dan tim-tim lain di semifinal, tetapi saya melihat mereka memiliki peluang di liga."
Kekhawatiran terkait Eze dan kedalaman skuad
Havertz bukanlah satu-satunya yang menjadi perhatian pada sore yang penuh benturan di Tyneside, karena Eberechi Eze juga ditarik keluar saat pertandingan berlangsung. Pemain internasional Inggris itu meredam kekhawatiran terkait cedera yang dialaminya dengan mengatakan kepada wartawan bahwa pergantian tersebut dilakukan "sebagai tindakan pencegahan." Namun, dengan jadwal yang padat, termasuk laga melawan Fulham pada Sabtu dan leg kedua melawan Atleti, Arteta tidak bisa mengambil risiko kehilangan lebih banyak lagi pemain kunci.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Havertz pasti sangat ingin segera pulih mengingat riwayat cedera hamstring dan lutut yang telah mengganggu dua musim terakhirnya. Dengan Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang semakin dekat, mantan pemain Chelsea ini tetap menjadi pemain kunci bagi skuad Jerman asuhan Julian Nagelsmann, terutama karena Serge Gnabry sudah dipastikan absen akibat robekan otot adduktor.
Bagi Arsenal, prioritas utama tetap menyeimbangkan ambisi domestik mereka dengan impian meraih trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Mikel Arteta berharap bintang utamanya kembali memimpin lini depan untuk dorongan akhir, karena laga melawan West Ham, Burnley, dan Crystal Palace menanti di pekan-pekan terakhir musim bersejarah ini.