Kai Havertz dari Arsenal pantas mendapat kartu merah atas tekel 'berbahaya' terhadap Lesley Ugochukwu, tegas manajer Burnley Michael Jackson

Jackson tidak segan-segan saat mengomentari insiden tersebut, dengan menegaskan bahwa wasit telah melakukan kesalahan fatal karena tidak mengusir pemain tersebut. "Saya tidak suka melihat pemain diusir, tapi saya sudah menonton ulang rekamannya dan melihat cara pertandingan dipimpin hari ini, menurut saya itu layak kartu merah [untuk Havertz]," kata Jackson kepada para wartawan. "Jika Anda menontonnya frame demi frame, Anda pasti bisa melihatnya dari berbagai sudut. Itu berbahaya, itu [tindakan yang] melompat dari tanah. Itu adalah pelanggaran yang sengaja dilakukan untuk menghentikan permainan, jadi saya kecewa karena, dengan sisa 20 menit, itu bisa mengubah jalannya pertandingan - kami masih dalam permainan. Kami bertahan dalam permainan selama mungkin."