Kai Havertz dari Arsenal pantas mendapat kartu merah atas tekel 'berbahaya' terhadap Lesley Ugochukwu, tegas manajer Burnley Michael Jackson
Taruhan tinggi dan kontroversi kartu merah
Menurut ESPN, manajer sementara Burnley merasa frustrasi setelah timnya menelan kekalahan tipis 1-0 pada Senin lalu. Arsenal kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk meraih gelar liga pertama mereka sejak 2004 berkat gol sundulan Havertz di babak pertama. Namun, tekel yang dilakukan pemain asal Jerman itu—yang bergabung dengan The Gunners dari Chelsea—terhadap Lesley Ugochukwu pada menit ke-69 justru menjadi topik utama pembicaraan. Meskipun ada tinjauan VAR, wasit Paul Tierney tidak memeriksa monitor. Kartu merah yang terlewatkan itu membuat sang penyerang, yang telah mencetak dua gol dalam 11 penampilan liga, tetap berada di lapangan.
Jackson menuntut hukuman yang berat
Jackson tidak segan-segan saat mengomentari insiden tersebut, dengan menegaskan bahwa wasit telah melakukan kesalahan fatal karena tidak mengusir pemain tersebut. "Saya tidak suka melihat pemain diusir, tapi saya sudah menonton ulang rekamannya dan melihat cara pertandingan dipimpin hari ini, menurut saya itu layak kartu merah [untuk Havertz]," kata Jackson kepada para wartawan. "Jika Anda menontonnya frame demi frame, Anda pasti bisa melihatnya dari berbagai sudut. Itu berbahaya, itu [tindakan yang] melompat dari tanah. Itu adalah pelanggaran yang sengaja dilakukan untuk menghentikan permainan, jadi saya kecewa karena, dengan sisa 20 menit, itu bisa mengubah jalannya pertandingan - kami masih dalam permainan. Kami bertahan dalam permainan selama mungkin."
Kekhawatiran akan cedera dan kesulitan dalam situasi bola mati
Manajer Burnley itu menyoroti potensi cedera fisik yang bisa ditimbulkan oleh tekel tersebut. "Dia [Havertz] juga bisa saja melukai dia [Ugochukwu]. Itu adalah keputusan-keputusan penting yang terkadang tidak kami dapatkan, dan kami memang belum mendapatkannya sepanjang musim ini," tambahnya. Terlepas dari kinerja wasit, Jackson mengakui timnya kesulitan dalam bertahan saat situasi bola mati yang berujung pada gol penentu. "Kami tahu mereka berbahaya dalam situasi bola mati," katanya. "Biasanya ada pemain yang tidak mengawal lawannya, tapi itulah detail halus yang membedakan tim-tim papan atas dalam permainan ini." Arsenal saat ini memuncaki klasemen dengan 82 poin setelah 37 pertandingan, unggul lima poin dari Manchester City yang telah memainkan 36 pertandingan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Arsenal akan menghadapi pekan bersejarah. Mereka akan secara resmi dinobatkan sebagai juara Liga Premier jika berhasil mengalahkan Crystal Palace pada 24 Mei. Setelah laga domestik tersebut, klub ini akan bertandang untuk menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions pada 30 Mei, dengan target meraih gelar pertama mereka di kompetisi elit Eropa.