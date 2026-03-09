Getty Images Sport
Kaget! Manchester United bersiap mengajukan tawaran sebesar £43 juta untuk bintang Nottingham Forest yang mengejutkan, setelah para pemandu bakat terkesan dengan 'kandidat langsung' untuk menggantikan Casemiro
Red Devils mengidentifikasi gelandang andalan.
Pemain asal Pantai Gading ini telah mencatatkan karier yang cemerlang di City Ground, menarik perhatian para pemandu bakat top Eropa dengan penampilannya yang dominan di tengah lapangan. Saat klub berusaha menavigasi era pasca-Casemiro, United melihat Sangare sebagai penerus ideal bagi pemain veteran Brasil tersebut. CaughtOffside melaporkan bahwa pemandu bakat United terkesan dengan dominasi Sangare dalam duel dan ketenangannya di bawah tekanan. Atribut fisik dan kecerdasan taktisnya menjadikannya temuan langka di pasar saat ini.
Hutan menetapkan harga jual Sangare
Meskipun Nottingham Forest berhasil mendatangkan Sangare dengan nilai sekitar £30 juta pada tahun 2023, mereka menyadari betul bahwa nilai pasarnya terus melonjak. Klub ini diperkirakan akan menuntut keuntungan yang cukup besar, dengan laporan menyebutkan bahwa Forest berencana untuk memulai negosiasi dengan angka yang lebih tinggi, sekitar £43 juta.
Tim asuhan Vitor Pereira berada dalam posisi di mana setidaknya satu penjualan besar mungkin diperlukan musim panas ini untuk menyeimbangkan keuangan. Sangare, Elliot Anderson, dan Murillo termasuk di antara aset paling berharga mereka, dan mengingat ia masih terikat kontrak hingga 2028, United harus membayar premi untuk mendapatkan pengganti potensial Casemiro.
Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Pantai Gading
United bukanlah satu-satunya klub yang memantau Sangare, yang telah sepenuhnya beradaptasi dengan tuntutan sepak bola Inggris. Aston Villa dan West Ham juga memantau situasinya saat mereka berusaha memperkuat pertahanan, dan The Hammers bahkan pernah mencoba merekrut Sangare sebelumnya.
Klub-klub besar Eropa seperti Bayern Munich dan Liverpool juga pernah memantau Sangare di masa lalu, menunjukkan bahwa profilnya menarik bagi klub-klub elit. Namun, Manchester United memiliki kekuatan finansial untuk menyelesaikan transfer ini, dan mereka mungkin melihatnya sebagai solusi yang lebih efisien secara biaya dibandingkan alternatif lain seperti Adam Wharton atau Carlos Baleba. Anderson, di sisi lain, tampaknya akan bergabung dengan rival Manchester City.
Penandatanganan yang revolusioner untuk Manchester United?
Kedatangan Sangare berpotensi menjadi game-changer bagi siapa pun yang ditunjuk sebagai manajer permanen klub pada musim panas, memberikan stabilitas pertahanan yang seringkali mereka butuhkan dan memberi kebebasan bagi talenta kreatif United untuk berkreasi. Apakah United akan mempercepat upaya mereka dengan tawaran resmi masih harus dilihat, tetapi Sangare berpotensi menjadi tambahan yang transformatif bagi mereka saat mereka berusaha kembali ke puncak Premier League.
