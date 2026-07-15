Kadidiatou Diani menjadi rekrutan keenam London City Lionesses dalam bursa transfer musim panas yang spektakuler ini setelah bergabung dari Lyon yang dimiliki oleh Michele Kang

Namun, terkait keinginan Diani untuk lolos ke Liga Champions, di sinilah situasinya menjadi sedikit rumit. Peraturan UEFA menyatakan bahwa: "Tidak ada individu atau badan hukum yang boleh memiliki kendali atau pengaruh atas lebih dari satu klub yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA."

Di sisi pria, misalnya, Crystal Palace semula berharap bisa bermain di Liga Europa musim lalu, tetapi diturunkan ke Liga Konferensi karena pemegang saham terbesar mereka saat itu, John Textor, juga memiliki saham pengendali di Lyon, yang juga telah lolos ke Liga Europa.

Ketika ditanya mengenai kepemilikan multi-klub pada bulan Mei, Nadine Kessler, kepala sepak bola wanita UEFA, mengatakan tidak akan ada pengecualian terhadap aturan ini. "Mengapa kita ingin menjaga integritas olahraga sepak bola pria, tetapi tidak untuk sepak bola wanita? Itu tidak mungkin," katanya. "Dalam olahraga apa pun, menjaga integritas olahraga adalah hal yang paling penting. Ada perkembangan pemilik multi-klub dalam sepak bola wanita dan mereka jelas berinvestasi besar dalam olahraga ini, yang juga penting, tetapi pada saat yang sama, ketika menyangkut partisipasi dalam satu kompetisi sepak bola, tidak akan ada pendekatan yang berbeda atau pengecualian."

Apa artinya hal itu bagi peluang London City untuk mencapai tujuan lolos ke Liga Champions, jika mereka finis di tiga besar WSL pada musim mendatang, hanya waktu yang akan menjawabnya. Pada bulan Mei, ESPN melaporkan bahwa London City telah 'menjelajahi solusi potensial' yang akan memungkinkan klub tersebut berkompetisi di UWCL jika baik mereka maupun Lyon, juara delapan kali, lolos.