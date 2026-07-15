London City Lionesses
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Kadidiatou Diani menjadi rekrutan keenam London City Lionesses dalam bursa transfer musim panas yang spektakuler ini setelah bergabung dari Lyon yang dimiliki oleh Michele Kang
Resmi: Diani pindah dari Lyon ke London City
Diani mengumumkan keputusannya yang mengejutkan untuk hengkang dari Lyon pada hari Senin. Pemain berusia 31 tahun itu merupakan salah satu pemain kunci klub dan masih memiliki sisa kontrak satu tahun, namun ia mengungkapkan di media sosial bahwa ia akan hengkang pada musim panas ini, setelah meraih enam trofi dalam tiga musim.
Dalam hitungan jam, tujuan berikutnya pun menjadi jelas karena banyak laporan yang menyebutkan bahwa Diani akan bergabung dengan klub lain milik Kang: London City Lionesses. Pada Rabu pagi, hal itu dikonfirmasi, dengan pihak klub asal Inggris tersebut mengumumkan bahwa Diani telah tiba dan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun. BBC Sport memahami bahwa biaya transfer sebesar lebih dari £500.000 ($670.000) telah dibayarkan kepada Lyon untuk pemain tersebut.
- London City Lionesses
Pernyataan pertama Diani sebagai pemain London City
Menanggapi pengumuman kepindahannya ini, Diani mengatakan: "Saya sangat senang bisa menandatangani kontrak di sini. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk menjelajahi negara baru, kota baru, dan tim baru, dan saya tidak sabar untuk memulai babak baru ini. Saya sangat antusias untuk bertemu rekan-rekan setim baru, staf, berlatih di lapangan latihan dan stadion, serta bertemu para penggemar.
"Ini adalah klub independen dan sangat ambisius. Hal ini cukup langka dalam sepak bola wanita dan sesuatu yang sangat saya yakini. Kami tidak harus bergantung pada klub pria untuk bersaing di level tertinggi, meraih gelar, dan meraih banyak kesuksesan. Saya percaya pada proyek ini.
"Saya telah memperoleh banyak pengalaman dan bermain di kompetisi-kompetisi besar bersama klub-klub saya serta tim nasional. WSL sangat kompetitif dan saya sangat antusias untuk memulai babak baru ini. Ini adalah tantangan baru dan besar, dan saya menyukai tantangan. Kami memiliki tujuan, yaitu memenangkan sebanyak mungkin pertandingan dan lolos ke Liga Champions. Memenangkan trofi untuk klub ini juga akan luar biasa. Saya yakin kami akan menjalani musim yang sangat indah."
Calon juara WSL? Periode bursa transfer yang luar biasa bagi London City Lionesses terus berlanjut
Ada banyak alasan untuk meyakini bahwa London City bisa menjalani musim yang gemilang, karena kedatangan Diani merupakan kelanjutan dari jendela transfer musim panas yang penuh pernyataan. Putellas, pemenang Ballon d'Or dua kali yang berpeluang besar meraih gelar ketiganya akhir tahun ini, menjadi bintang utama dalam bursa transfer ini, namun Diani juga merupakan pemain kelas dunia, begitu pula Mapi Leon, mantan bek Barcelona yang bisa dibilang sebagai bek tengah terbaik di dunia.
Sementara itu, Earps datang untuk memperkuat posisi penjaga gawang, mengingat Elene Lete sempat mengalami kesulitan pada musim lalu, dan Nicole Anyomi telah bergabung dengan klub ini setelah mencetak 13 gol dan enam assist dalam 20 penampilan sebagai starter di Bundesliga pada musim 2025-26. Janni Thomsen, pemain internasional Denmark yang serba bisa, melengkapi daftar pemain baru, yang datang bersamaan dengan tujuh pemain yang hengkang dan enam perpanjangan kontrak.
Pelatih kepala Eder Maestre akan ditugaskan untuk memastikan bahwa perombakan besar-besaran ini tidak berdampak negatif dan berharap ia dapat membangun kekompakan dalam tim yang telah banyak berubah ini sejak awal. Jika hal itu tercapai, tidak sulit membayangkan London City akan menjalani musim yang sangat baik, bersaing untuk meraih trofi dan posisi teratas di WSL.
- Getty Images
Apakah London City dan Lyon sama-sama bisa berlaga di Liga Champions Wanita?
Namun, terkait keinginan Diani untuk lolos ke Liga Champions, di sinilah situasinya menjadi sedikit rumit. Peraturan UEFA menyatakan bahwa: "Tidak ada individu atau badan hukum yang boleh memiliki kendali atau pengaruh atas lebih dari satu klub yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA."
Di sisi pria, misalnya, Crystal Palace semula berharap bisa bermain di Liga Europa musim lalu, tetapi diturunkan ke Liga Konferensi karena pemegang saham terbesar mereka saat itu, John Textor, juga memiliki saham pengendali di Lyon, yang juga telah lolos ke Liga Europa.
Ketika ditanya mengenai kepemilikan multi-klub pada bulan Mei, Nadine Kessler, kepala sepak bola wanita UEFA, mengatakan tidak akan ada pengecualian terhadap aturan ini. "Mengapa kita ingin menjaga integritas olahraga sepak bola pria, tetapi tidak untuk sepak bola wanita? Itu tidak mungkin," katanya. "Dalam olahraga apa pun, menjaga integritas olahraga adalah hal yang paling penting. Ada perkembangan pemilik multi-klub dalam sepak bola wanita dan mereka jelas berinvestasi besar dalam olahraga ini, yang juga penting, tetapi pada saat yang sama, ketika menyangkut partisipasi dalam satu kompetisi sepak bola, tidak akan ada pendekatan yang berbeda atau pengecualian."
Apa artinya hal itu bagi peluang London City untuk mencapai tujuan lolos ke Liga Champions, jika mereka finis di tiga besar WSL pada musim mendatang, hanya waktu yang akan menjawabnya. Pada bulan Mei, ESPN melaporkan bahwa London City telah 'menjelajahi solusi potensial' yang akan memungkinkan klub tersebut berkompetisi di UWCL jika baik mereka maupun Lyon, juara delapan kali, lolos.
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