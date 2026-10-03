Bek Belgia Nathan Ngoy dan Maxim De Cuyper memainkan peran vital saat Belgia meraih kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas Turki di UEFA Nations League di Liege. Gol-gol dari Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku memastikan kemenangan tersebut, tetapi lini pertahanan harus menahan tekanan yang cukup besar.

Clean sheet ini membuat Belgia tetap berada di posisi kedua Grup A dengan enam poin dari tiga pertandingan.

Ngoy dan De Cuyper menjadi tumpuan lini belakang yang mampu mengatasi transisi serangan Turki yang berintensitas tinggi.