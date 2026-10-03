Belga
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'Kadang rasanya seperti ping-pong!' - Nathan Ngoy dan Maxim De Cuyper buka-bukaan soal laga liar kontra Turki
Dua bek muda membantu Belgia mengamankan clean sheet krusial
Bek Belgia Nathan Ngoy dan Maxim De Cuyper memainkan peran vital saat Belgia meraih kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas Turki di UEFA Nations League di Liege. Gol-gol dari Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku memastikan kemenangan tersebut, tetapi lini pertahanan harus menahan tekanan yang cukup besar.
Clean sheet ini membuat Belgia tetap berada di posisi kedua Grup A dengan enam poin dari tiga pertandingan.
Ngoy dan De Cuyper menjadi tumpuan lini belakang yang mampu mengatasi transisi serangan Turki yang berintensitas tinggi.
- ANP
Ngoy menggambarkan intensitas pertandingan yang hingar-bingar dan memuji dua pemain senior
Berbicara setelah pertandingan, Ngoy mengakui bahwa tempo laga yang kacau dan berlangsung dari ujung ke ujung lapangan membuat tugas bertahan menjadi sangat menuntut. Ia menegaskan bahwa kekompakan tim menjadi faktor penentu dalam meredam serangan Turki sebelum mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para pemimpin senior, De Bruyne dan Lukaku.
Ngoy mengungkapkan bahwa gol klinis Lukaku sama sekali tidak mengejutkan mengingat performanya di sesi latihan.
"Itu pertandingan yang bagus," kata Ngoy kepada RTL. "Terkadang rasanya seperti pingpong, dengan bola bergerak ke mana-mana. Secara defensif, itu cukup sulit. Kuncinya adalah tetap bersatu. Romelu Lukaku juga sangat piawai menuntaskannya di latihan, jadi golnya tentu sama sekali tidak mengejutkan bagi saya. Memiliki pemain seperti mereka di skuad adalah hal yang fantastis."
De Cuyper menyerukan ketenangan di tengah tempo pertandingan yang panik
De Cuyper menyuarakan sentimen yang sama dengan Ngoy terkait tempo laga yang begitu cepat, seraya mencatat bahwa Turki menciptakan beberapa momen berbahaya. Bek muda itu mengakui bahwa Belgia seharusnya bisa mengelola tempo dengan lebih baik pada periode-periode ketika tekanan sedang tinggi.
Terlepas dari jalannya pertandingan yang silih berganti, ketangguhan lini belakang Belgia tetap kokoh.
De Cuyper menyoroti pentingnya belajar dari pertandingan internasional dengan intensitas tinggi.
"Ini adalah pertandingan yang penting," kata De Cuyper kepada Sporza. "Laga ini berlangsung silih berganti. Kami seharusnya bisa lebih tenang pada beberapa momen, karena intensitasnya sangat tinggi. Mereka juga punya peluang."
- Beautiful Sports International
Lini pertahanan Belgia menantikan ujian tersisa di Grup A
Ngoy, De Cuyper, dan rekan-rekan mereka di lini belakang meninggalkan Liege dengan kepercayaan diri yang meningkat setelah mencatatkan nirbobol melawan serangan Turki yang berbahaya. Tim asuhan Mark van Bommel kini bersiap untuk laga grup berikutnya saat mereka mengejar Prancis di puncak Grup A.
Turki tetap berada di dasar grup sambil memburu poin pertama mereka.
Para bek muda Belgia menargetkan konsolidasi lebih lanjut pada penampilan-penampilan berikutnya.
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