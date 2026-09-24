Brazil Photo Press
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'Kadang kepentingan klub berbeda!' - Mengapa Carlo Ancelotti akan memilih Estevao meski berperan di bangku cadangan Chelsea
Ancelotti menjelaskan kebijakan pemilihan Estevao dengan jelas
Pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti berbicara kepada media menjelang dua laga Brasil melawan Australia, seraya memperjelas posisinya terkait penyerang muda Estevao. Menanggapi pertanyaan mengenai berkurangnya menit bermain sang pemain muda di Chelsea, pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa pemilihan tim nasional berjalan secara independen dari keputusan klub.
Ancelotti mengonfirmasi bahwa pemain 19 tahun itu tetap menjadi bagian sentral dari proyek jangka panjang Brasil untuk Piala Dunia.
Ia menyatakan niatnya untuk memberi Estevao menit bermain yang berharga selama jeda internasional demi mendukung perkembangan berkelanjutannya.
- Getty Images Sport
Pelatih memprioritaskan perkembangan tim nasional di atas status klub
Menjelaskan pendekatannya terhadap talenta yang sedang berkembang, Ancelotti mencatat bahwa prioritas klub tidak selalu sejalan dengan kebutuhan tim nasional. Menyadari potensi jangka panjang Estevao, manajer berpengalaman itu menegaskan kembali komitmennya untuk memberikan pengalaman internasional kepada penyerang muda tersebut.
Ancelotti menekankan bahwa menjaga kepercayaan terhadap para pemain muda sangat penting untuk membangun fondasi skuad yang kuat.
"Terkadang kepentingan klub bukanlah kepentingan tim nasional," jelas Ancelotti. "Bagi kami, Estevao, bersama pemain muda lainnya, sangat, sangat penting. Bahkan jika dia tidak bermain atau tidak mendapatkan menit bermain di klubnya, saya akan memanggilnya karena kami pikir dia sangat penting untuk masa depan, dan kami akan memberinya kesempatan untuk meningkatkan proyeksinya."
Pelatih kepala mengungkap susunan pemain inti untuk laga melawan Australia
Dalam jumpa pers tersebut, Ancelotti mengambil langkah yang tidak biasa dengan membacakan seluruh starting XI-nya untuk laga pembuka melawan Australia. Susunan pemain itu menampilkan unit serang berisi Raphinha, Vinicius Junior, Endrick, dan Estevao, disertai peringatan bernada ringan kepada para reporter.
Sang pelatih juga menilai para winger kuncinya, memuji performa impresif Raphinha bersama Barcelona sambil menyatakan keyakinan penuh terhadap Vinicius Junior.
"Tim besok akan seperti ini: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimaraes; Estevao, Raphinha, Endrick, dan Vinicius Junior," ujar Ancelotti. "Tapi jangan biasakan ini, jangan biasakan ini!"
- Passion2Press
Brasil memulai tur internasional di Australia
Brasil bersiap untuk rangkaian dua pertandingan melawan Australia sebelum menghadapi India sebagai bagian dari tur internasional yang bertujuan mengintegrasikan talenta muda dan menguji kedalaman skuad. Ancelotti mendukung inisiatif struktural CBF yang dirancang untuk mendorong kreativitas dan disiplin taktis di semua kelompok usia.
Pelatih kepala itu juga mendukung aturan skuad domestik yang bertujuan memberi pemain muda Brasil lebih banyak waktu bermain di level tertinggi.
Brasil bersiap turun ke lapangan di Australia dengan target membangun kekompakan tim yang kuat.
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