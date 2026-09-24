Pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti berbicara kepada media menjelang dua laga Brasil melawan Australia, seraya memperjelas posisinya terkait penyerang muda Estevao. Menanggapi pertanyaan mengenai berkurangnya menit bermain sang pemain muda di Chelsea, pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa pemilihan tim nasional berjalan secara independen dari keputusan klub.

Ancelotti mengonfirmasi bahwa pemain 19 tahun itu tetap menjadi bagian sentral dari proyek jangka panjang Brasil untuk Piala Dunia.

Ia menyatakan niatnya untuk memberi Estevao menit bermain yang berharga selama jeda internasional demi mendukung perkembangan berkelanjutannya.