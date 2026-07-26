“Kadang-kadang dia akan bermain, kadang-kadang tidak” - Cristiano Ronaldo telah diberi tahu mengenai peran baru yang harus dia terima di bawah asuhan Jorge Jesus jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Portugal yang telah mencatatkan 233 penampilan

Penunjukan Jesus sebagai pelatih kepala baru Portugal menandai perubahan signifikan bagi tim nasional tersebut saat mereka berupaya bangkit dari kampanye Piala Dunia 2026 yang mengecewakan.

Mantan presiden Benfica, Vieira, yang pernah bekerja sama erat dengan Jesus selama masa jabatannya di Estadio da Luz, yakin bahwa pria berusia 72 tahun itu adalah orang yang tepat untuk memimpin tim nasional ke depan.

Berbicara kepada Antena 1, Vieira mengungkapkan keyakinannya terhadap penunjukan tersebut, dengan menyatakan: “Saya mengenalnya dengan sangat baik. Dia adalah seorang profesional yang luar biasa. Bukan hanya saya yang mengatakan hal ini, terutama para pemain yang pernah bekerja dengannya, semua orang mengatakan hal yang sama. Dan saya pikir ini adalah pilihan yang tepat. Memiliki pelatih asal Portugal lagi sangatlah penting. Pelatih terakhir yang kami miliki adalah Fernando Santos, kini kami memiliki Jorge dan saya yakin dia memiliki semua kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang akan membuat kita semua bahagia."