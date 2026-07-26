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“Kadang-kadang dia akan bermain, kadang-kadang tidak” - Cristiano Ronaldo telah diberi tahu mengenai peran baru yang harus dia terima di bawah asuhan Jorge Jesus jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Portugal yang telah mencatatkan 233 penampilan
Yesus mengambil alih kendali timnas Brasil
Penunjukan Jesus sebagai pelatih kepala baru Portugal menandai perubahan signifikan bagi tim nasional tersebut saat mereka berupaya bangkit dari kampanye Piala Dunia 2026 yang mengecewakan.
Mantan presiden Benfica, Vieira, yang pernah bekerja sama erat dengan Jesus selama masa jabatannya di Estadio da Luz, yakin bahwa pria berusia 72 tahun itu adalah orang yang tepat untuk memimpin tim nasional ke depan.
Berbicara kepada Antena 1, Vieira mengungkapkan keyakinannya terhadap penunjukan tersebut, dengan menyatakan: “Saya mengenalnya dengan sangat baik. Dia adalah seorang profesional yang luar biasa. Bukan hanya saya yang mengatakan hal ini, terutama para pemain yang pernah bekerja dengannya, semua orang mengatakan hal yang sama. Dan saya pikir ini adalah pilihan yang tepat. Memiliki pelatih asal Portugal lagi sangatlah penting. Pelatih terakhir yang kami miliki adalah Fernando Santos, kini kami memiliki Jorge dan saya yakin dia memiliki semua kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang akan membuat kita semua bahagia."
- Getty Images
Mengelola masa transisi Ronaldo
Salah satu masalah paling mendesak bagi manajer baru adalah bagaimana menangani masa-masa akhir karier Ronaldo, yang semakin mendapat sorotan terkait posisinya sebagai pemain inti. Vieira menyarankan bahwa agar pemain veteran dengan 233 penampilan itu tetap menjadi bagian dari skuad, ia harus menerima kenyataan bahwa ia tidak akan selalu diturunkan dalam setiap pertandingan.
Mengenai pengelolaan bintang Al-Nassr tersebut, yang pernah bekerja sama dengan Jesus di Liga Pro Arab Saudi musim lalu, Vieira berkomentar: "Saya pikir dia tahu cara mengelola situasi tersebut dan akan tahu cara mengatasinya. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ronaldo, tentu saja. Dan Ronaldo juga menyadari bahwa masa depannya sudah mulai dipertimbangkan. Dia harus mengambil keputusan, dan terkadang mungkin dia akan bermain, di lain waktu tidak, dan seterusnya."
Warisan legendaris Ronaldo di kancah internasional
Terlepas dari apakah perannya akan dikurangi, pengaruh Ronaldo terhadap tim nasional Portugal tetap tak tertandingi dalam sejarah olahraga ini. Rekor gol dan jumlah penampilannya di tim nasional telah menetapkan standar yang mungkin tak akan pernah terpecahkan oleh pemain Eropa mana pun.
Meskipun ada laporan mengenai penetapan tanggal pensiun, Jesus tampaknya bertekad untuk memastikan transisi ini ditangani dengan penghormatan yang layak bagi seorang pahlawan nasional.
Jesus sendiri baru-baru ini menanggapi spekulasi mengenai perombakan skuad, dengan menegaskan bahwa ia akan mempertahankan kesinambungan. Jesus menyatakan: "Orang-orang mungkin berpikir bahwa manajer baru akan datang dan mengganti banyak pemain. Itu tidak akan terjadi. Saya tidak bodoh. Selain itu, saya tidak punya cukup waktu untuk mendatangkan beberapa pemain yang tidak dipanggil kali ini."
- Getty
Strategi menuju kesuksesan
Dukungan Vieira terhadap Jesus berakar pada disiplin taktis sang manajer serta filosofi "pertandingan demi pertandingan" yang dianutnya, yang telah membuahkan hasil gemilang selama masa-masa penuh gelar di berbagai klub.
Saat menganalisis pendekatan tersebut, Vieira berkomentar: “Kita harus memenangkan pertandingan, satu per satu. Faktanya, itulah kebijakannya: memenangkan pertandingan demi pertandingan. Pertandingan berikutnya adalah yang paling penting, lalu yang berikutnya lagi, dan begitulah cara kita mencapai tujuan. Mengenai ekspektasi, kita semua tentu berharap bisa menang, tetapi kita harus menyadari bahwa lawan juga bermain sepak bola.”
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